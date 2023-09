So installieren Sie ChromeOS Flex – jeden Laptop in ein Chromebook verwandeln

Manchmal kommt es vor, dass Ihr alter Laptop einfach nicht mehr mit aktuellen Geräten mithalten kann. Er funktioniert vielleicht noch ganz gut und grundsätzlich läuft alles auf dem Laptop – doch er ist einfach so quälend langsam geworden.

Gerade dann, wenn der Laptop an sich noch gut funktioniert, möchte man das intakte Gerät natürlich recht ungern gegen einen neuen Laptop tauschen, nur weil der alte ein wenig Zeit zum Nachdenken braucht.

Wahrscheinlich ist Ihr Laptop einfach zu lahm, um etwa Windows 11 oder macOS zu bewältigen. Diese beiden sind ziemliche Ressourcenfresser und können selbst leistungsstarke Maschinen an ihre Grenzen bringen. Doch zum Glück gibt es eine Lösung dafür, denn die beiden Systeme sind nicht die einzigen, die Sie verwenden können.

Googles ChromeOS Flex ist eine großartige Alternative, wenn Sie Ihr älteres Gerät etwa für Büroarbeit oder Ihr Studium nutzen möchten. Es ist kostenlos, sehr benutzerfreundlich und lässt Ihren Laptop wieder wie neu erscheinen. Hier finden Sie alles, was Sie darüber wissen müssen und wie Sie es auf Ihrem Laptop installieren können.

Eine wichtige Warnung: Wenn Sie ChromeOS Flex installieren, werden alle Daten auf Ihrem Laptop gelöscht. Das bedeutet, dass Sie alle Dateien, die Sie behalten möchten, vor Beginn des Prozesses sichern müssen.

Was ist ChromeOS Flex?

Lassen Sie uns zunächst mit den Grundlagen beginnen: Was ist ChromeOS Flex? Sie haben sicherlich schon von Chromebooks gehört. Chromebooks sind einfache, preiswerte Laptops, die ChromeOS ausführen und sich primär an Studierende und Nutzer richten, die einen Laptop für einfache Aufgaben wie das Surfen im Internet und das Arbeiten mit Dokumenten benötigen.

ChromeOS Flex ist ein Betriebssystem, mit dem Sie praktisch jeden Laptop in ein Chromebook verwandeln können. Das System ist von Google selbst entwickelt und völlig kostenlos. Sie können es also ausprobieren und testen, ohne einen Cent dafür auszugeben.

ChromeOS ist perfekt für weniger leistungsstarke Geräte geeignet. Es handelt sich um ein Online-Betriebssystem, das hauptsächlich auf einem Chrome-Webbrowser basiert, weshalb Sie für fast alle Aktivitäten eine Internetverbindung benötigen.

Dadurch ist das System aber auch schön schlank und bietet Zugriff auf viele Funktionen. Wenn es eine Web-App für etwas gibt, können Sie sie auf ChromeOS nutzen. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, Ihre eigene Linux-VM auf Ihrem Chromebook auszuführen (eine fortgeschrittenere Option), sodass Ihre App-Bibliothek nicht so begrenzt ist, wie Sie vielleicht denken.

Diese Eigenschaften machen Chromebooks für die Bildung äußerst beliebt, da sie nicht viel kosten und es Schülern ermöglichen, auf die wichtigsten Werkzeuge zugreifen zu können. Sie sind gleichzeitig aber auch hervorragend für die Arbeit geeignet, denn weniger Ablenkungen bedeuten mehr Produktivität.

Warum Sie ChromeOS Flex verwenden sollten

Auch wenn ChromeOS bei Studierenden besonders beliebt ist, können auch Sie ein Chromebook als Ihren einzigen Laptop verwenden. Die wichtigsten Stärken:

Zugänglichkeit

ChromeOS Flex können Sie kostenlos herunterladen und installieren. Zudem sind reguläre Chromebooks viel günstiger als ihre Mac- oder Windows-Konkurrenten. Wenn Sie Ihr eigenes Chromebook aus einem älteren Laptop machen, sind die Systemanforderungen nicht besonders hoch. Daher ist es ein großartiger Ausgangspunkt. Sie können einen Laptop verwenden, ohne sich mit den Problemen (wie Viren oder lästigen Updates) herumschlagen zu müssen, die bei der Konkurrenz auftreten.

Benutzerfreundlichkeit

Der vorherige Punkt steht im Zusammenhang mit der Benutzerfreundlichkeit eines Chromebooks. Die Benutzeroberfläche basiert auf einem Chrome-Browser, was bedeutet, dass Sie für fast jede grundlegende Funktion dieses Betriebssystems nur in einer App arbeiten müssen.

Außerdem haben Sie einen integrierten Virenschutz und eine ständige Verbindung zu Ihrem Google-Konto. Das bedeutet, dass Sie alle Ihre Google Drive-Dateien und Google Fotos-Bilder genau dort haben, wo Sie sie brauchen.

Es ist umweltfreundlich

Ihren alten Laptop in ein Gerät mit ChromeOS Flex zu verwandeln, ist sehr nachhaltig. Denn das alte Gerät zu entsorgen und ein neues Gerät zu kaufen, hat auch immer Umweltauswirkungen. Das neue Gerät muss produziert werden, während das alte recycelt werden muss – und beides erfordert Zeit, Aufwand und Ressourcen.

Wenn die Performance Ihres alten Laptops noch okay ist, können Sie ihm so neues Leben einhauchen und es noch einige Jahre verwenden. Das spart Geld und schont die Umwelt ein wenig.

Es ist überraschend vielseitig

Verstehen Sie mich nicht falsch, ChromeOS ist eingeschränkt, aber es ist nicht so eingeschränkt, wie Sie vielleicht denken. Natürlich können Sie dort alles tun, was Sie auch in Ihrem Browser tun würden. Aber das ist nicht alles: Chromebooks können schon seit einiger Zeit auch Linux-Apps in einer integrierten virtuellen Maschine ausführen – das bedeutet, dass Sie auch jede kompatible App, die für Linux verfügbar ist, hier ausführen können und die App-Bibliothek somit viel größer wird.

Unter ChromeOS können Sie auch Android-Apps ausführen, was es zu einer großartigen tragbaren Maschine für all Ihre App-Bedürfnisse macht. Es gibt jedoch einen Haken. Dieses Feature funktioniert noch nicht unter ChromeOS Flex. Bisher können nur Chromebooks von Erstanbietern Android-Apps ausführen, wenn Sie dies benötigen.

Es ist wirklich schnell und leicht

Die größten Vorteile von ChromeOS sind die Systemanforderungen. Im Gegensatz zu vielen Linux-Distributionen bleibt es trotzdem zugänglich und erfordert deutlich weniger Rechenleistung von Ihrem PC. Das bedeutet, dass es auf derselben Maschine viel schneller läuft im Vergleich zu macOS oder Windows.

Am bemerkenswertesten ist die Akkulaufzeit. Wenn die Komponenten Ihres Laptops nicht die ganze Zeit mit voller Geschwindigkeit laufen müssen, verbrauchen sie weniger Energie. Das bedeutet, dass Sie sich wieder vom Ladegerät befreien und Ihren Laptop viel länger ohne Steckdose verwenden können.

Was sind die Nachteile von ChromeOS Flex?

Natürlich müssen wir dazu sagen, dass es in der Welt der Chromebooks nicht alles super ist. Es gibt bei all den Vorteilen auch einige Nachteile, die Sie berücksichtigen müssen.

Chromebooks sind nicht so funktionsreich

Obwohl ChromeOS und Chromebooks schon weit gekommen sind, sind sie immer noch nicht so funktionsreich wie Windows- und Mac-Geräte. Oftmals werden Sie feststellen, dass einige spezifischere Apps nicht verfügbar sind, oder dass Chromebooks nur deren Ersatz anbieten. Wenn Sie sehr spezielle Anforderungen an die Anwendungen haben, die Sie verwenden werden, sollten Sie deren Verfügbarkeit vor dem Wechsel zu ChromeOS überprüfen.

Chromebooks sind nicht so leistungsstark wie andere Geräte. Dies liegt daran, dass sie es nicht müssen. Sie sind für grundlegende Aktivitäten gedacht, daher passen ihre Spezifikationen zu diesen Zwecken. Das Gleiche gilt für Ihr ChromeOS Flex-Gerät – es bleibt immer noch Ihr alter Laptop mit der alten Leistung, doch das Betriebssystem benötigt viel weniger Rechenleistung als andere große Systeme.

Chromebooks sind auf eine Internetverbindung angewiesen

Chromebooks sind sehr von Ihrer Internetverbindung abhängig. Es handelt sich um ein browserbasiertes Betriebssystem. Nahezu alles, was Sie auf dem Gerät tun, passiert online. Natürlich gibt es einen Offline-Modus, aber er ist äußerst einfach gehalten und einschränkend. Wenn Sie also ein ChromeOS Flex-Gerät verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie es immer mit dem Internet verbinden können.

Chromebooks eignen sich nicht zum Spielen

Es gibt noch ein weiteres Gebiet, in dem ChromeOS Flex wirklich hinterherhinkt– und zwar bei Spielen. Heutzutage können Sie GeForce Now verwenden, um online zu spielen. Aber abgesehen davon sind Ihre Möglichkeiten eher begrenzt. Das Linux-Gaming macht Fortschritte, ist jedoch immer noch in einem deutlich schlechteren Zustand als Windows oder sogar macOS. Selbst wenn Sie ein Spiel finden, das läuft, sind die meisten ChromeOS-Geräte etwas zu schwach, um selbst ältere Titel zu bewältigen.

ChromeOS Flex funktioniert nicht mit jedem Laptop

Das größte Problem mit ChromeOS Flex ist seine Kompatibilität, denn sie ist unzuverlässig. Sicher, Sie können dieses System kostenlos herunterladen und es überall ausprobieren, wo Sie möchten. Aber es ist nicht garantiert, dass es überhaupt auf jedem Laptop oder Desktop funktioniert, auf dem Sie es installieren.

Google hat eine Kompatibilitätstabelle und eine Liste zertifizierter Modelle erstellt, die gut mit dem System funktionieren. Das Unternehmen stellt sogar das Datum bereit, bis zu dem sie sicher vollständig unterstützt werden. Die Geräte, die nicht auf der Liste stehen, haben jedoch möglicherweise weniger Glück und können auf einige Probleme stoßen. Diese reichen von fehlenden Funktionen (zum Beispiel funktioniert Bluetooth oder der Touchscreen nicht) bis hin zur völligen Unbrauchbarkeit.

Im Allgemeinen sind Macbooks die beste Wahl. ChromeOS Flex wurde ursprünglich für Bildungs-Macbooks entwickelt, daher werden die meisten ihrer Features wahrscheinlich funktionieren. Prüfen Sie am besten immer zuerst die Kompatibilitätsliste.

Glücklicherweise können Sie es auch einfach selbst ausprobieren, da ChromeOS Flex direkt von Ihrem USB-Stick gebootet werden kann. Sie müssen es nicht einmal installieren, um es zu testen. Sie können das Betriebssystem also von Ihrem USB-Stick aus starten, überprüfen, ob es Ihnen gefällt und ob alles funktioniert, und sich erst entscheiden, wenn Sie mit Ihren Ergebnissen zufrieden sind.

Wie Sie ChromeOS Flex installieren

Sobald Sie sich entschieden haben, mit ChromeOS Flex fortzufahren, so können Sie dieses System auf Ihrem Gerät installieren. Keine Sorge, der Prozess ist ziemlich unkompliziert und sollte leicht zu befolgen sein, auch wenn es einige Schritte benötigt.

1. Besuchen Sie den Chrome Web Store und suchen Sie nach der Chromebook Recovery Utility Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Zuerst müssen Sie den Chrome-Webbrowser öffnen. Dies kann auf jedem Gerät erfolgen. Es muss nicht der Laptop sein, auf dem Sie ChromeOS Flex installieren möchten. Rufen Sie Chromebook Recovery Utility im Chrome Web Store auf und klicken Sie auf die Schaltfläche “Zu Chrome hinzufügen”. 2. Installieren und öffnen Sie die Erweiterung Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Sobald Sie dieser Erweiterung zustimmen, fügt Google Chrome sie zur Erweiterungsleiste hinzu. Sie sehen ihr Symbol entweder neben Ihren angehefteten Erweiterungen oder im Puzzleteil-Symbol oben rechts daneben. Klicken Sie einfach auf die Erweiterung, um die App zu öffnen. 3. Öffnen Sie Chromebook Recovery Utility Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Öffnen Sie Chromebook Recovery Utility. Sobald es geöffnet ist, müssen Sie Ihren USB-Stick einstecken (er muss mindestens 8 GB groß sein, ich empfehle dringend ein USB 3.0-Laufwerk). Klicken Sie dann auf “Loslegen”. 4. Identifizieren Sie Ihr Chromebook Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Die App wird nach dem Modell Ihres Chromebooks fragen, was wir im nächsten Schritt erläutern. 5. Identifizieren Sie Ihr Chromebook als ChromeOS Flex Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Jetzt werden zwei Fenster mit einer Marke und einem Modell Ihres Laptops angezeigt. In der oberen Liste müssen Sie Google ChromeOS Flex und Ihre Marke auswählen. In der unteren Liste wählen Sie ChromeOS Flex als Ihr Modell. Sobald dies erledigt ist, klicken Sie auf “Weiter”. 6. Wählen Sie Ihren bootfähigen USB-Stick aus Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Sobald Sie das getan haben, sollten Sie zu einem anderen Bildschirm geleitet werden, auf dem Sie Ihren USB-Stick auswählen müssen, um ChromeOS Flex herunterzuladen. Wählen Sie Ihr ausgewähltes Laufwerk aus der Liste und klicken Sie auf “Weiter”. Stellen Sie sicher, dass sich keine Dateien auf dem USB-Stick befinden, die Sie behalten möchten, da alles darauf gelöscht wird. 7. Bestätigen Sie Ihre Auswahl Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Überprüfen Sie, ob Sie sicher sind, dass Sie Ihren USB-Stick löschen möchten und dass Sie das richtige Laufwerk ausgewählt haben. Wenn Sie sicher sind, klicken Sie auf “Jetzt erstellen”. 8. Erstellung des Wiederherstellungs-Image Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Nun müssen Sie einige Minuten warten, bis das Dienstprogramm ChromeOS Flex herunterlädt und Ihren bootfähigen USB-Stick erstellt. Es sollte nicht allzu lange dauern. 9. Der USB-Stick ist bereit Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Sobald dies erledigt ist, können Sie Ihren USB-Stick sicher entfernen und mit Ihrem baldigen Chromebook fortfahren. Wenn Sie das Wiederherstellungsmedium später löschen möchten, sollten Sie auf das Zahnrad-Symbol im Dienstprogramm klicken und die entsprechende Option auswählen. 10. Rufen Sie das Boot-Menü auf Ihrem Laptop auf Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Der erste Schritt auf Ihrem Laptop ist, den USB-Stick mit dem ersten System einzustecken. Falls Sie einen USB 3.0-Anschluss (oder schneller) haben und Ihr USB-Stick ebenfalls USB 3.0 bietet, denken Sie daran, ihn in diesen Anschluss einzustecken, sodass dieser Vorgang so schnell wie möglich abläuft. Anschließend gelangen Sie zum Startmenü Ihres Geräts. Auf macOS bedeutet dies, das Gerät auszuschalten und dann beim Einschalten die Optionstaste gedrückt zu halten. Lassen Sie die Taste los, sobald das oben genannte Menü erscheint. Auf Windows können Sie auf die Option “Neu starten” im Startmenü klicken und dabei die Umschalttaste gedrückt halten, um das Boot-Optionsmenü aufzurufen. Sobald Sie dort sind, wählen Sie aus, von Ihrem USB-Gerät zu booten. Es wird wahrscheinlich als EFI Boot bezeichnet. 11. ChromeOS Flex booten Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Wenn bisher alles nach Plan gelaufen ist, werden Sie von diesem Boot-Bildschirm für ChromeOS begrüßt. Keine Panik, wenn der Screen etwas länger stehen bleibt, denn der erste Start kann eine Weile dauern. 12. Entscheiden Sie, ob Sie einen Sprachassistenten für den Installationsprozess möchten Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry ChromeOS Flex wird Sie nun fragen, ob Sie einen Sprachassistenten möchten, der Sie durch den Installationsprozess führt. Treffen Sie Ihre Wahl und klicken Sie auf “Weiter”. 13. Starten Sie mit der Einrichtung Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Jetzt können Sie die Sprache Ihres Installationsprozesses ändern und eventuell benötigte Barrierefreiheitsoptionen aktivieren. Sobald Sie bereit sind, klicken Sie auf “Los geht’s”. 14. Entscheiden Sie, ob Sie ChromeOS Flex installieren oder zunächst von USB booten möchten Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Jetzt steht eine wichtige Entscheidung an. Der Installer wird Sie fragen, ob Sie das Betriebssystem sofort installieren oder es zuerst ausprobieren möchten, ohne es auf Ihrer internen Festplatte zu installieren. Die zweite Option ist großartig, wenn Sie das neue System nur ausprobieren möchten. Es läuft direkt vom USB-Stick, sodass nichts auf dem Laptop überschrieben wird. In dieser Anleitung werden wir diese Option zuerst wählen und ChromeOS Flex nach der anfänglichen Einrichtung installieren. Wenn Sie das Betriebssystem jetzt installieren möchten, fahren Sie mit Schritt 27 fort. 15. Verbinden Sie sich mit Ihrem Netzwerk Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Als Nächstes müssen Sie sich mit dem Internet verbinden, um den Vorgang abzuschließen. Wählen Sie Ihr Netzwerk aus, geben Sie das Passwort ein und setzen Sie fort. HINWEIS: Es könnte sein, dass Ihre Maus oder Tastatur hier nicht funktioniert oder es möglicherweise nicht möglich ist, sich mit dem WLAN zu verbinden. Wie bereits erwähnt, kann dies auftreten, wenn Ihr Laptop nicht mit dem Betriebssystem kompatibel ist. Falls dies geschieht, haben Sie leider Pech und müssen den Laptop ausschalten, Ihren USB-Stick entfernen und mit Ihrem alten Betriebssystem fortfahren! 16. Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Manchmal ist der Installer ein oder zwei Versionen hinter der offiziellen Veröffentlichung zurück. Zu diesem Zeitpunkt wird er alle notwendigen Updates herunterladen, damit Sie die neueste Version haben, sobald Sie mit der Einrichtung fertig sind. 17. Richten Sie das Gerät für Sie oder ein Kind ein Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Jetzt können Sie wählen, ob Sie das Gerät für sich selbst oder für Ihr Kind einrichten möchten. Die Kinderversion ist etwas eingeschränkter und verfügt über einige elterliche Kontrollfunktionen. In dieser Anleitung verwenden wir die Option für Erwachsene. 18. Fügen Sie Ihr Google-Konto hinzu Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Jetzt ist es an der Zeit, Ihr Google-Konto in das System einzufügen. Dadurch können Sie auf alle in der Cloud gespeicherten Daten zugreifen und mit allen Google-Diensten verbinden, die Sie aus dem Chrome-Browser oder Android-Handys kennen. 19. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Der Installer wird Sie auffordern, sich bei Ihrem Konto anzumelden. Geben Sie Ihre E-Mail, Ihr Passwort und die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein und setzen Sie fort. 20. Überprüfen und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Nachdem Sie Ihr Google-Konto verbunden haben, ist es an der Zeit, einige Nutzungsbedingungen zu akzeptieren. Die erste Bedingung betrifft Ihre Nutzungsdaten. Sie können wählen, ob Sie diese an Google weitergeben möchten. Wählen Sie aus, was Sie möchten, und klicken Sie auf “Akzeptieren und fortfahren”. 21. Überprüfen Sie die Synchronisierungsoptionen auf Ihrem Chromebook Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Der Installer informiert Sie über die Synchronisierungsoptionen auf Ihrem Chromebook. Sie können entweder alle akzeptieren oder das Kontrollkästchen aktivieren, um sie nach der Einrichtung zu überprüfen. Wenn Sie noch nie ein Chromebook hatten, wählen Sie letzteres. 22. Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Die nächste Seite fragt Sie, ob Ihre Hardware-Daten für die Entwicklung erfasst werden können. Sie können entweder zustimmen oder nicht und mit der Einrichtung fortfahren. 23. Wählen Sie Ihr Thema aus Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Als Nächstes wird die Einrichtung Sie bitten, ein Farbthema auszuwählen: Hell, Dunkel oder Automatisch. Tun Sie dies und klicken Sie auf “Weiter”, sobald Sie sich entschieden haben. 24. Ihr erstes ChromeOS Flex-Anmeldefenster Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Nach dieser Einrichtung werden Sie von Ihrem ersten ChromeOS Flex-Anmeldefenster begrüßt. Geben Sie Ihr Google-Konto-Passwort ein. Sie sind nur noch einen Schritt von Ihrem neuen Startbildschirm entfernt. 25. Startbildschirm bereit Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Und das war’s! Sie führen jetzt ChromeOS Flex direkt von Ihrem USB-Stick aus. Es ist jetzt an der Zeit, jede notwendige Funktion des Betriebssystems zu überprüfen. Denken Sie an Ihre Eingaben, Ihre Kamera, Lautsprecher und Mikrofon. Die Kamera ist meistens das Feature, das in ChromeOS Flex nicht funktioniert. So ist es auch bei meinem Modell. Alle anderen Funktionen laufen jedoch einwandfrei. Wenn Ihnen die Erfahrung mit ChromeOS gefällt und Sie es zu Ihrem einzigen System auf Ihrem Laptop machen möchten, gibt es nur noch wenige Schritte zu befolgen. Wenn nicht, schalten Sie einfach den PC aus, entfernen Sie den USB-Stick und voilà, zurück zu Ihrer normalen Windows- oder Mac-Erfahrung. 26. Installieren Sie ChromeOS Flex Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Wenn Sie ChromeOS jetzt installieren möchten, beginnt die Reise auf Ihrem Anmeldebildschirm. Wenn Sie sich auf dem Startbildschirm befinden, klicken Sie einfach im Menü auf “Abmelden”. Dort finden Sie unten in der Leiste die Option “ChromeOS Flex installieren”. Klicken Sie darauf, und der Installationsprozess wird gestartet. 27. Fortsetzen Sie mit der Installation Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Jetzt müssen Sie bestätigen, dass Sie die Risiken dieses Installationsprozesses kennen. Denken Sie auch daran, dass Sie nicht die Möglichkeit haben werden, auszuwählen, auf welchem Laufwerk ChromeOS verwendet wird. Es bereinigt alle Laufwerke, wenn Sie mehr als eins auf Ihrem Laptop haben. Stellen Sie also sicher, dass Sie alle Daten vom Laptop, die Sie behalten möchten, sichern. Wenn Sie das nicht bereits getan haben, müssen Sie den Vorgang anhalten, das Backup erstellen und dann den gesamten Vorgang erneut starten. Klicken Sie jetzt auf “ChromeOS Flex installieren”. 28. Bestätigen Sie die Installation Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Jetzt haben Sie Ihre letzte Chance, umzukehren. Wenn Sie hier auf “Installieren” klicken, wird der Prozess beginnen und Ihre Laufwerke werden von allen Inhalten bereinigt. Bestätigen Sie, dass Sie sicher sind, und klicken Sie auf “Installieren”. 29. Betriebssystem wird installiert Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Jetzt wird das Betriebssystem installiert. Das Dienstprogramm kann einige Minuten dauern, abhängig von Ihrer Hardware. Warten Sie geduldig darauf, bis der Prozess fertig ist. 30. Installation abgeschlossen Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Nach der Installation werden Sie mit diesem Bildschirm begrüßt. Ihr Laptop zählt eine Minute herunter und schaltet sich aus. Sobald dies geschieht, ziehen Sie Ihren USB-Stick ab und schalten Sie ihn wieder ein. 31. Setup-Prozess (erneut) Adrian Sobolewski-Kiwerski / Foundry Nach dem Neustart muss Ihr neues Chromebook erneut eingerichtet werden (folgen Sie einfach den Schritten 12–24). Herzlichen Glückwunsch! Sie können Ihren Laptop wieder verwenden, hoffentlich viel reaktionsfähiger und schneller.

Dieser Artikel erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation techadvisor.com.

