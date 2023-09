Amazon Basics PC-Lautsprecher mit dynamischem Sound im Test: Ausgewogener Klang zum günstigen Preis

At a Glance Unsere Wertung Pro Ansprechender Klang

Plug-and-Play-Einrichtung

Günstiger Preis Kontra Akzentbeleuchtung nicht ausschaltbar Fazit Die Lautsprecher der Amazon-Eigenmarke bieten einen hervorragenden Klang zu einem äußerst niedrigen Preis. Der Anschluss an den USB-Port des Desktop-PCs oder Notebooks schränkt den Einsatzbereich gegenüber Bluetooth-Modellen ein. Dafür sind die Lautsprecher aber auch nicht gedacht.

Amazon Basic PC-Lautsprecher bei Amazon ansehen

Bei PC-Lautsprechern bewahrheitet sich in der Regel die These “Man bekommt, was man bezahlt”. Wer ein paar Euro am falschen Ende spart, wird oft mit schlechter Verarbeitung, langweiligem Design und mäßigem Klang bestraft.

Die “Amazon Basics PC-Lautsprecher mit dynamischem Sound” zeigen eindrucksvoll, dass es auch für wenig Geld gute Lautsprecher gibt. Das System verbindet guten Klang, robuste Bauweise und modernes Design zu einem echten Schnäppchenpreis.

Die Lautsprecher sind fest miteinander verdrahtet und bieten eine Plug-and-Play-Einrichtung.

Design & Verarbeitung

Diese USB-betriebenen Lautsprecher sind für ihren günstigen Preis erstaunlich robust. Jedes Exemplar wiegt knapp 600 Gramm und ist aus Metall gefertigt. Auf der Vorderseite befindet sich ein Metallgitter zum Schutz der Lautsprechertreiber. Trotz ihrer kompakten Abmessungen von 9,9 × 6,6 × 7,1 Zentimetern sind sie so robust, sodass man sie nicht mit Samthandschuhen anfassen muss.

Jeder Lautsprecher hat 1,2 Watt, also insgesamt 2,4 Watt RMS-Leistung.

Für mich zum Zeitpunkt des Tests übrigens die elegantesten Lautsprecher der Marke Amazon Basics. Blaue LED-Akzente an der Unterseite ergänzen das moderne Finish und verleihen den Lautsprechern einen eleganten Look. Das gesamte Erscheinungsbild hebt sich deutlich von dem sonst bei Lautsprechern dieser Preisklasse üblichen kastenförmigen und zweckmäßigen Design ab.

Die beiden Amazon-Lautsprecher sind fest miteinander verbunden. Die Kabel sind lang genug, um die Lautsprecher links und rechts neben einem Monitor aufzustellen. Einige Amazon-Rezensenten bemängeln, dass die Kabel für zwei Monitore zu kurz sind. Ein separates Kabel, das vom linken Lautsprecher ausgeht, integriert einen Lautstärkeregler und teilt sich in einen USB- und einen 3,5-mm-Audioeingang.

Das System hat keinen Netzschalter. Die Lautsprecher schalten sich ein, sobald sie an den USB-Port des Computers angeschlossen werden. Dies kann ein Problem sein: Die Akzentbeleuchtung kann nicht ausgeschaltet werden, ohne die Lautsprecher vom PC zu trennen.

Jeder Lautsprecher hat eine Leistung von 1,2 Watt, insgesamt also 2,4 Watt RMS. Bei voll aufgedrehter Inline-Lautstärke habe ich den Lautstärkeregler am PC auf 50 Prozent gestellt. Das war genau richtig. Im (kurzen) Test konnte ich die Lautstärke ohne Verzerrungen bis zum Anschlag aufdrehen.

Eine untere Radiatoröffnung sorgt für einen “federnden” Bass-Sound.

Die Lautsprecher haben einen warmen, runden Klang, den ich für diesen Preis nicht erwartet hätte. Die Bässe sind satt, aber nicht dröhnend. Höhen sind knackig und klar. Praktisch alle Audiosignale meines Laptops – Musik, Filme, Videospiele – klingen mit diesen externen Lautsprechern deutlich besser als mit den eingebauten Lautsprechern.

Fazit

Normalerweise sind billige PC-Lautsprecher eine Versuchung, der man besser widersteht. Doch die USB-betriebenen Computerlautsprecher von Amazon Basics sind ein echtes Schnäppchen. Mit ihrem ausgewogenen Klang sind sie eine gute Anschaffung. Sie übertreffen die meisten fest eingebauten PC-Lautsprecher um Längen. Auch das schicke Aussehen und die hochwertige Verarbeitung überzeugen. Diese Lautsprecher kann man mit gutem Gewissen kaufen.

Auch die Amazon-Bewertungen sprechen für sich: 4,4 Sterne bei mehr als 57.000 Bewertungen sind erstklassig.

Dieser Artikel erschien im Original zuerst bei PCWorld und wurde ins Deutsche übersetzt.