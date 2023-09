Amazon Prime Deal Days am 10. und 11. Oktober: Das müssen Sie wissen

Der nächste Prime Day steht vor der Tür: am 10. und 11. Oktober 2023 sparen Amazon-Prime-Mitglieder wieder richtig viel Geld. Denn an diesen beiden Tagen finden die Amazon Prime Deal Days statt.

48 Stunden lang können Prime-Kunden auf Schnäppchenjagd gehen. Amazon schaltet an den beiden Tagen fortlaufend immer neue spannende Deals frei. Aus allen Kategorien, von Elektronik bis hin zu Spielzeug und Haushalt. Auch die bekannten Amazon Devices wie Echo oder Fire TV wird es dann wieder mit deutlichen Preisnachlässen geben. Falls Sie also günstig einen smarten Speaker kaufen wollen, ist an diesen beiden Tagen die Gelegenheit dazu.

Sie sind modebewusst und tragen gerne die schickesten Sachen? Dann sind die Amazon Prime Deal Days für Sie ebenfalls ein Pflichttermin, denn Amazon verspricht preisreduzierte Markenprodukte unter anderem von Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma und Swarovski.

Wichtig: PC-WELT wird am 10. und 11.10. die besten Angebote für Sie heraussuchen und hier vorstellen.

Gratis-Lieferung

Wie gehabt sendet Amazon die Produkte versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. In ausgewählten Ballungsräumen gibt es zudem die kostenlose Same-Day-Lieferung.

Personalisierte Deal-Benachrichtigungen einrichten: Melden Sie sich an, um Deal-Benachrichtigungen zu erhalten, die sich auf Ihre letzten Amazon-Suchen und die zuletzt angesehenen Artikel beziehen. Hierzu gehen Sie auf die Prime-Deal-Days-Unterseite in der Amazon Shopping-App, um Deal-Benachrichtigungen zu erhalten. Sobald die Prime Deal Days anstehen, erhält man Push-Benachrichtigungen über verfügbare Angebote, die abonniert wurden.

Tipp: Nutzen Sie die Amazon Prime Deal Days und kaufen Sie jetzt schon günstig die ersten Weihnachtsgeschenke!

Sie sind noch kein Prime-Mitglied? Hier können Sie Amazon Prime 30 Tage lang gratis ausprobieren.

So viel kostet die Prime-Mitgliedschaft

Bei jährlicher Abbuchung zahlen Sie 89,90 Euro. Falls Sie das Prime-Abonnement lieber monatlich bezahlen wollen, müssen Sie 8,99 Euro an Amazon überweisen. Studenten bezahlen 4,49 Euro pro Monat beziehungsweise für das Studenten-Jahresabo 44,95 Euro.

Diese Angebote gibt es bereits vor dem 10. Oktober

Bis zu 20 Prozent Rabatt auf Angebote bei Amazon Fresh: Frische Lebensmittel und Produkte für den täglichen Bedarf können Sie bei Amazon bestellen und nach Hause liefern lassen. Mit Amazon Fresh können Prime-Mitglieder in München, Hamburg, Berlin und Potsdam bei ihrem Einkauf Produkte mit einem Rabatt von bis zu 20 Prozent entdecken. Die Bestellung erfolgt über Amazon Fresh oder über die Amazon App. Das Angebot gilt vom 20. September bis zum 9. Oktober 2023 und nur in den genannten Städten.

Amazon Music Unlimited jetzt testen: Für eine begrenzte Zeit können Prime-Mitglieder, die neue Abonnenten von Amazon Music Unlimited sind, vier Monate lang kostenlos auf mehr als 100 Millionen Songs und Podcasts zugreifen. Werbefrei. Darüber hinaus können Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited abonniert haben, vier Monate lang ohne zusätzliche Kosten auf ein Familien-Abonnement upgraden.

Hier geht es zu Amazon Music Unlimited

Amazon Music Unlimited kostet nach den vier Gratis-Monaten 9,99 Euro pro Monat für Prime-Kunden und 10,99 Euro für Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft. Sie können das Musik-Abo jederzeit kündigen.

