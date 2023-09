One Piece: Netflix bestätigt die zweite Staffel

Die Netflix-Serie “One Piece“ bekommt eine zweite Staffel. Das bestätigte der Streaming-Dienst Netflix in dieser Woche in einem Video mit “One Piece“-Schöpfer und Illustrator Eiichiro Oda, der auch als Executive Producer der Live-Action-Serie fungiert. “Die Abenteuer von Iñaki und den Strohhüten gehen weiter! Es wird noch eine Weile dauern, bis die Drehbücher fertig sind, also habt bitte etwas Geduld,“ erklärt Oda in dem Clip:

Monkey D. Luffy stürzt sich in neue Abenteuer

“One Piece“ basiert auf der gleichnamigen Anime- und Manga-Serie. Die Live-Action-Serie auf Netflix folgt ebenso wie die Vorlage den Abenteuern des jungen Piraten Monkey D. Luffy. Er sucht im Blauen Meer nach dem legendären One-Piece-Schatz, mit dem er zum König der Piraten werden will. In den Hauptrollen spielen Iñaki Godoy als Monkey D. Luffy, Mackenyu als Roronoa Zoro, Emily Rudd als Nami, Jacob Romero als Usopp und Taz Skylar als Sanji.

Staffel 2 könnte in 12 bis 18 Monaten starten

Die Fortsetzung von “One Piece“ in Form einer zweiten Staffel kommt wenig überraschend. In den vergangenen zwei Wochen konnte sich die Serie an der Spitze der Netflix-Top10 festsetzen. Die Folgen zählen weltweit mittlerweile mehr als 37,8 Millionen Zuschauer. Executive Producer Marty Adelstein bestätigte bereits vor einigen Tagen gegenüber dem Branchenmagazin Variety, dass das Drehbuch für Staffel zwei fast fertig sei. Bis die neuen Episoden bei Netflix verfügbar sind, könne es laut Adelstein noch “12 bis 18 Monate“ dauern. Ein konkreter Starttermin für Staffel zwei steht bislang noch nicht fest.

Wir haben alle bisherigen Informationen und Gerüchte zur Handlung und Besetzung von “One Piece“ Staffel 2 für Sie zusammengefasst:

One Piece Staffel 2 auf Netflix: Alle Infos zu Release, Handlung, Besetzung und mehr