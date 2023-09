Edifier MP100 Plus im Test: Winziger Bluetooth-Lautsprecher mit großem Klang

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Hochwertiges, durchdachtes Design

Guter Klang für einen kleinen Lautsprecher

IPX7-Wetterbeständigkeit Kontra Schwacher Bass

Leuchtend gelbe Akzente sind Geschmackssache Fazit Der Edifier MP100 Plus ist tragbar, wetterfest und klanglich mit der JBL-Clip-Serie konkurrenzfähig. Wie die meisten Lautsprecher für den Privatgebrauch hat er jedoch ein leichtes Defizit in Bezug auf die Lautstärke und den Bass.

Der schicke Edifier MP100 Plus stellt als tragbarer und wetterfester Bluetooth-Lautsprecher eine harte Konkurrenz zu den ebenso kleinen und wetterfesten Angeboten von JBL (JBL Clip der vierten Generation) und Tribit (Stormbox Micro 2) dar.

Man könnte argumentieren, dass das Produkt von Edifier das schönste der drei ist und es definitiv mit dem JBL Clip 4 in Bezug auf den Klang aufnehmen kann, auch wenn es nicht mit der ungewöhnlich starken Basswiedergabe dieses winzigen Lautsprechers mithält.

Der Lautsprecher kostet erschwingliche 59,99 € (UVP) und Sie können ihn u. a. bei Amazon kaufen.

Der MP100 Plus produziert für seine Größe extrem gut definierte Mitten und Höhen.

Design & Verarbeitung

Mich hat sofort das Design des MP100 Plus mit einem Durchmesser von 3,7 Zoll und einer Dicke von 1,8 Zoll begeistert. Der waldfarbene Stoff und das Logo wirkten auf mich energiegeladen und freundlich. Perfekt für den vorgesehenen Outdoor-Einsatz. Die hellgrüne Version könnte sogar noch freundlicher wirken, obwohl ich das nur von einem Foto beurteilen kann, da Edifier diese Version nicht für diese Bewertung bereitgestellt hat. Wenn Sie etwas schlichteres bevorzugen, ist der Lautsprecher auch in Schwarz erhältlich.

Unabhängig von der Farbauswahl wird die Rückseite des Lautsprechers schwarz sein, mit hellgelben Akzenten für die Tasten. Der weiche Silikonring, auf dem der MP100 Plus sitzt, ist ebenfalls gelb und bietet eine gewisse Rutschfestigkeit.

Während helles Gelb vielleicht etwas auffällig erscheinen mag, werden Sie die Farbe zu schätzen wissen, wenn Sie den MP100 Plus inmitten der Naturfarben verlieren sollten.

Der Edifier MP100 Plus verfügt über leicht zu findende, eingerückte Bedienelemente. Der unverlierbare Stecker, der den USB-C-Ladeanschluss an der Unterseite des Lautsprechers abdeckt, ist aus diesem Winkel nicht sichtbar.

Die Mehrzwecktasten (für Ein/Aus, Bluetooth, Lautstärke rauf/runter und Anrufsteuerung) sind tief eingelassen, was es erleichtert, sie aufgrund des Griffes per Berührung zu finden. Ein robustes Trageband liegt in einer Rille zwischen den Hälften der Einheit, und es gibt eine feste Abdeckung, die den USB-C-Anschluss auf der unteren Rückseite des Lautsprechers abdeckt.

Der MP100 Plus ist nach IPX7 gegen Witterungseinflüsse geschützt, was bedeutet, dass er in bis zu 1 Meter Wasser für 30 Minuten überleben sollte, jedoch wurde er nicht auf Partikelschutz getestet. Den MP100 Plus tauchen zu lassen erfordert allerdings einige Mühen, da der 200-Gramm-Lautsprecher natürlich auf der Wasseroberfläche schwimmt. Aufgrund seiner Bauweise sollten Sie sich auch nicht zu viele Sorgen darüber machen, dass feine Partikel diesen Lautsprecher beschädigen, es sei denn, Sie arbeiten in einem anfälligen Umfeld.

Der Edifier MP100 Plus ist ein sehr gut gestalteter Bluetooth-Lautsprecher. Jemand im Produktmanagement-Team hat offensichtlich Zeit mit persönlichen Lautsprechern im Wald und am Strand verbracht.

Klangqualität

Insgesamt liefert der MP100 Plus guten Sound aus seinem Full-Range-43mm-Treiber, obwohl die Gesetze der Physik es zu einer echten Herausforderung machen, aus einem Lautsprecher und Gehäuse dieser Größe einen ordentlichen Bass herauszuholen.

Nachdem ich bereits zuvor Edifier-Lautsprecher getestet hatte, hoffte ich, dass sie das Problem von kleinen Lautsprechern ohne Bass gelöst hätten. Leider beschränkt sich der Bass hier weitgehend auf 100 Hz und höher. Während 100 Hz Ihnen vielleicht als basslastig erscheinen mag, wird ein Lautsprecher, der Frequenzen unter 100 Hz nicht wiedergeben kann, kaum wahrnehmbaren Druck erzeugen.

Der Edifier MP100 Plus ist mit einem unverwechselbaren, unverlierbaren Schlüsselband ausgestattet. Jon L. Jacobi

Ich würde das Fehlen von Bass beim MP100 Plus nicht bemängeln, wenn die JBL Clip-Serie seine einzige Konkurrenz wäre, aber Tribit hat es irgendwie geschafft, seinem Stormbox Micro 2 mehr Bass zu entlocken. Obwohl dieses Gerät quadratisch ist und nicht ganz so reisetauglich wie der MP100 Plus, ist es der Maßstab für den Bass in dieser Gewichtsklasse.

Die Mitten des MP100 Plus hingegen sind extrem gut definiert, und es gibt reichlich Höhen, obwohl die Gesamttimbre (Klangfarbe) des Lautsprechers lauter wurde, als ich die Lautstärke erhöhte. Das ist etwas, das Sie bei kleinen Lautsprechern akzeptieren müssen. Die gute Nachricht ist, dass der 5-Watt-MP100 Plus ziemlich laut werden kann, wenn Sie es benötigen.

Telefonate waren einfach durch die von Edifier beworbene Geräuschunterdrückung am eingebauten Mikrofon und die Sprachkommunikation war relativ klar.

Dieser Lautsprecher verfügt über ein Bluetooth-5.3-Radio an Bord (die neueste Version), und er verband sich schnell mit den Quellgeräten. Ich hatte ungefähr drei Stunden Laufzeit mit einer anfänglichen Ladung von 80 Prozent, bevor der 1500-mAh-Akku des Lautsprechers auf etwa 40 Prozent sank. Das bedeutet, dass die von Edifier versprochenen 9 Stunden Laufzeit relativ genau sind – zumindest, wenn der Lautsprecher mit moderater Lautstärke läuft.

Sollten Sie sich einen Edifier MP100 Plus kaufen?

Mit etwas mehr Bass hätte der MP100 Plus wahrscheinlich den Spitzenplatz in unseren persönlichen Empfehlungen für Bluetooth-Lautsprecher eingenommen, dank seines guten Aussehens und cleveren Designs. Die meisten Menschen werden nicht so pingelig sein wie ich, wenn es um die Basswiedergabe in einem Lautsprecher dieser Größe geht. Wenn Ihnen also das Aussehen dieses Lautsprechers gefällt, greifen Sie ruhig zu und machen Sie zumindest eine persönliche Hörprobe.

