Steelseries Apex Pro TKL (2023) im Test: Tastatur mit magnetischen Schaltern

Kunststoff-Rahmen vermittelt nur mäßige Haptik Fazit Die Steelseries Apex Pro TKL (2023) ist zweifellos eine innovative Gaming-Tastatur, die sich an professionelle Gamer und Enthusiasten richtet, die das Beste aus ihrer Ausrüstung herausholen möchten. Mit ihren individuell anpassbaren Omnipoint-2.0-Schaltern, der „Dual Actuation“-Technik und dem OLED-Smart-Display setzt sie neue Maßstäbe in Sachen Anpassungsfähigkeit und Performance. Die Tastatur bietet eine beeindruckende Reaktionsgeschwindigkeit und Präzision, die in schnellen Spielsituationen entscheidend sein kann.

Allerdings erfordert die hohe Anpassbarkeit auch eine gewisse Einarbeitungszeit, und nicht jeder wird den vollen Funktionsumfang benötigen oder nutzen. Der Preis von rund 180 Euro ist zwar hoch, aber angesichts der gebotenen Technik und Qualität noch gerechtfertigt.

Die Steelseries Apex Pro TKL (2023) ist nicht nur eine Weiterentwicklung ihres Vorgängers, sondern will auch neue Maßstäbe in Sachen Anpassungsfähigkeit und Performance setzen. Doch rechtfertigt die Technik hinter dem schlichten Design auch den Preis von rund 180 Euro? Wir haben die Tastatur auf Herz und Nieren geprüft.

Design und Verarbeitung

Die Steelseries Apex Pro TKL (2023) präsentiert sich, anders als das Full-Size-Modell, in einem Kunststoff-Rahmen. Dadurch wirkt die Gaming-Tastatur weniger wertig und viel schlichter. Immerhin setzt der Hersteller bei der Schalterplatte auf hochwertiges Aluminium der „5000er-Reihe“, die sich vor allem durch eine Magnesiumlegierung auszeichnen. Das macht das Metall korrosionsbeständig und nicht allzu schwer. Die Tastenkappen sind ebenfalls hochwertig, da sie aus Double-Shot-PBT-Kunststoff gefertigt wurden, der gegen Abnutzung und Glanzbildung resistent ist. Das bedeutet, dass auch nach stundenlangen Gaming-Sessions oder intensiven Schreibarbeiten die Tasten ihre matte Oberfläche und klare Beschriftung behalten.

Im Lieferumfang befindet sich eine magnetische Handgelenkauflage. Friedrich Stiemer

Die kompakte TKL-Form (Tenkeyless) verzichtet bewusst auf ein Nummernpad, was sie ideal für eSportler und professionelle Gamer macht, die auf Turnieren oder in beengten Spielumgebungen unterwegs sind. Dieses Design ermöglicht nicht nur eine zentriertere Handposition, sondern gibt auch mehr Raum auf dem Schreibtisch für weitreichende Mausbewegungen – ein klarer Vorteil in schnellen Shooter-Spielen, wo jede Millisekunde zählt.

Die RGB-Hintergrundbeleuchtung, die jede Taste individuell beleuchtet, rundet das Gesamtbild ab und bietet in dunklen Gaming-Umgebungen nicht nur eine visuelle Orientierung, sondern setzt auch optische Akzente. Käufer dürfen sich außerdem noch über eine magnetische Handgelenkauflage und einen in der Unterseite integrierten Keycap-Puller freuen. In Sachen Höhenverstellung bietet Steelseries zwei verschiedene Winkel dank der beiden Klappfuß-Paare. Erfreulich: Der Anschluss an den PC erfolgt via USB-C, das mitgelieferte Kabel ist außerdem gesleevt und komplett abnehmbar.

Sehr schön: Das USB-C-Kabel ist nicht nur gesleevt, sondern auch komplett abnehmbar. Friedrich Stiemer

Verstellbare Magnet-Schalter für mehr Möglichkeiten

Die Steelseries Apex Pro TKL (2023) beeindruckt vor allem durch ihre Tastenschalter: Im Zentrum stehen die Omnipoint 2.0, die verstellbaren magnetischen Schalter von Steelseries. Diese sind nicht nur für ihre Robustheit und Langlebigkeit (bis zu 100 Millionen Anschläge) bekannt, sondern auch für ihre innovative Anpassungsfähigkeit. Jeder Schalter ermöglicht eine individuelle Einstellung des Betätigungspunktes, von flachen 0,4 bis zu tiefen 3,6 Millimeter – sogar in mehreren Stufen. Dies eröffnet völlig neue Möglichkeiten: Ein MOBA-Spieler könnte beispielsweise den Auslösepunkt der „Q“-Taste minimieren, um in Sekundenbruchteilen einen entscheidenden Skill auszulösen, während ein MMO-Spieler die „1“-Taste für schnelle Spells optimiert.

Die Omnipoint-2.0-Schalter lassen sich flexibel verstellen. Friedrich Stiemer

Rapid Trigger: Schnelle Zurücksetzung des Tastendrucks

Ein weiteres Feature der Omnipoint-2.0-Schalter ist die „Rapid Trigger“-Technik. Bei den meisten Tastenschaltern gibt es einen festen Betätigungspunkt. Sobald dieser Punkt erreicht ist, wird der Tastendruck registriert. Rapid Trigger hebt diese Beschränkung jedoch auf und ermöglicht eine dynamische Anpassung der sogenannten „aktiven“ und „Reset“-Punkte.

Das bedeutet, dass nicht nur die Taste sofort auslöst, sobald sie gedrückt wird, sondern sich auch sofort zurücksetzt, sobald der Druck nachlässt. Dies eliminiert jegliche Latenz oder Verzögerung, die durch die physische Bewegung des Schalters entstehen könnte. In einem FPS-Spiel, in dem jede Millisekunde zählt, könnte dies den Unterschied zwischen einem erfolgreichen Kill und einem vorzeitigen Spielende bedeuten.

Beim Strafing beispielsweise wird der Charakter sofort aufhören sich zu bewegen, sobald der Finger beginnt, die Taste zu heben, was zu einer präziseren Mauszielerfassung führt. Für Rhythmus-Spiele wie Osu! ist dies ebenfalls von Vorteil, da jeder Tastendruck sofort und präzise erfasst wird.

Die Höhe der Gaming-Tastatur lässt sich in zwei Höhen verstellen. Friedrich Stiemer

Zwei Funktionen pro Taste dank „Dual Actuation“

Zusätzlich stehen Nutzern der Steelseries Apex Pro TKL (2023) auch die „Dual Actuation“-Technik zur Verfügung. Sie ermöglicht es, zwei unterschiedliche Funktionen auf einer einzigen Taste zu programmieren, je nachdem, wie tief der Gamer die Taste drückt.

Praxis-Beispiel: Ein leichter Druck auf „W“ lässt Ihren Charakter gehen. Sobald Sie die Taste stärker drücken, wird der Sprint aktiviert. Diese Technik kann die Effizienz und Reaktionszeit erhöhen, da Spieler schnell zwischen zwei Aktionen wechseln können, ohne ihre Finger neu positionieren zu müssen.

Die “Dual-Action”-Technik bietet auch eine hohe Individualisierung, da Spieler ihre Tastenbelegung an ihre Spielweise anpassen können. Allerdings kann es eine Weile dauern, sich an die unterschiedlichen Druckstufen zu gewöhnen, und es besteht die Gefahr von Fehleingaben in hektischen Spielmomenten.

Unter einer Gummiklappe befindet sich ein Keycap-Puller. Friedrich Stiemer

OLED-Display für noch mehr Infos

Das OLED-Smart-Display in der rechten oberen Ecke ist ein weiteres Highlight der Steelseries Apex Pro TKL (2023). Dieses Display bietet nicht nur die Möglichkeit, Spielstatistiken in Echtzeit anzuzeigen, sondern kann auch für Discord-Benachrichtigungen oder sogar für GIFs genutzt werden. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem intensiven Raid in „World of Warcraft“ und können ohne Alt-Tabbing wichtige Cooldowns oder Nachrichten von Ihrem Raid-Leader direkt auf Ihrer Tastatur sehen.

Das OLED-Display kann nützliche Informationen darstellen. Friedrich Stiemer

Makros und Profile

Die Integration von Makros und die Möglichkeit, Profile direkt auf der Steelseries Apex Pro TKL (2023) zu speichern, bieten zusätzliche Anpassungsoptionen. Dies ist besonders nützlich für Spieler, die zwischen verschiedenen Spielen wechseln und für jedes Spiel individuelle Einstellungen benötigen. Ein Shooter erfordert möglicherweise schnellere Reaktionszeiten, während ein Strategiespiel von Makros profitieren könnte, die komplexe Befehlsketten mit einem einzigen Tastendruck ausführen.

Performance im Spiel

Die Performance der Steelseries Apex Pro TKL (2023) beim Gaming ist beeindruckend und hebt sich von vielen Konkurrenzprodukten ab. Dank der Omnipoint-2.0-Schalter reagiert jede Taste prompt und präzise, was in hitzigen Gefechten oder bei schnellen Tastenkombinationen in Spielen wie „League of Legends“ oder „Counter-Strike: Global Offensive“ entscheidend sein kann.

Die Möglichkeit, den Druckpunkt jeder Taste individuell anzupassen, ermöglicht es den Spielern, ihre Tastatur perfekt auf ihre Spielweise abzustimmen. Dies ist besonders nützlich in Titeln, die schnelle Reaktionen erfordern.

Die RGB-Beleuchtung der Steelseries Apex Pro TKL (2023) in Aktion. Friedrich Stiemer

Die „Dual Actuation“-Technik erweitert das Gameplay um eine zusätzliche Dimension. In einem FPS-Shooter könnte ein leichter Tastendruck den Charakter langsam schleichen lassen, während ein festerer Druck zum Rennen führt.

In der GG-Software lassen sich die Schalter- und Tastatur-Funktionen programmieren. Foundry

Allerdings gibt es auch einige potenzielle Nachteile. Für Gamer, die an traditionelle Tastaturen gewöhnt sind, kann die Eingewöhnungszeit an die individuellen Druckpunkte und die „Dual Actuation“-Technik etwas länger dauern. Es besteht auch die Gefahr von Fehleingaben, besonders in stressigen Spielsituationen, wenn man versehentlich zu fest oder zu leicht auf eine Taste drückt. Es ist also ratsam, ausreichend Zeit in die Konfiguration und das Training mit der Tastatur zu investieren, um das volle Potential im Spiel ausschöpfen zu können.