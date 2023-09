Samsung Galaxy A54 vs. Galaxy A34: Welches Handy Sie kaufen sollten

Mit der Galaxy-A-Serie richtet sich Samsung an Nutzer, die Smartphones der Günstig- und Mittelklasse suchen. Und das mit Erfolg, denn die A-Reihe erfreut sich bereits seit Jahren weltweit großer Beliebtheit – sie gehören regelmäßig zu den meistverkauften Handys.

Und das ist kein Wunder: Die Galaxy-A-Modelle zeichnen sich durch eine sehr solide Verarbeitungsqualität, ein Design, das stark an die Flaggschiff-Serie Galaxy S angelehnt ist, und ordentliche Spezifikationen zu einem relativ niedrigen Preis aus.

Wir vergleichen in diesem Artikel das Galaxy A54 (im Test) und sein günstigeres Gegenstück, das Galaxy A34 (im Test) miteinander, um Ihnen bei der Kaufentscheidung zu helfen. Werfen Sie auch einen Blick auf unsere Kaufratgeber aller Samsung-Handys.

Galaxy A54 5g bei Amazon ansehen

Galaxy A34 5g bei Amazon ansehen

Galaxy A54 und dem Galaxy A34 – die Unterschiede

Galaxy A54 Chris Martin / Foundry

Beginnen wir mit dem Design: Galaxy A54 und das Galaxy A34 ähneln sich auffallend, da sie drei separate Kameraringe und ein pastellfarbenes Farbschema aufweisen. Beide Handys haben einen Kunststoffrahmen und sind nach IP67 wasser- und staubdicht.

Der Hauptunterschied liegt in dem für die Rückseite verwendeten Material. Das A34 verwendet Kunststoff für die Rückseite, während das A54 mit dem hochwertigeren Gorilla Glass 5 ausgestattet ist.

Galaxy A34 Henry Burrell / Foundry

Etwas überraschend ist das Galaxy A34 größer als das A54, mit einem 6,6-Zoll-AMOLED-Display im Vergleich zum 6,4-Zoll-Display des A54. Wenn Sie ein kleineres Display bevorzugen, ist das A54 wohl die bessere Wahl. Dennoch bieten beide Handys ein ähnliche Haptik.

Beide Displays bieten eine schnelle Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz. Das Galaxy A54 bietet aber die zusätzliche Möglichkeit, diese zu verringern, um Energie zu sparen. Beide Bildschirme sind gleich hell, doch das A54 zeichnet sich im Gegensatz zum A34 durch die Unterstützung von HDR10+ bei der Videowiedergabe aus.

Weiterhin unterscheidet sich das Design der Frontkamera. Beim Galaxy A54 ist sie oben im Display integriert, während das A34 eine sichtbare “tränenförmige” Aussparung aufweist.

Was den Klang betrifft, so verfügen beide Handys über Stereolautsprecher, die eine gute Lautstärke und Klangqualität liefern. In der Praxis ist kaum ein Unterschied zwischen den beiden zu hören.

Galaxy A54 Chris Martin / Foundry

Beide Geräte sind mit Samsungs One UI 5 auf Android 13 ausgestattet, und werden vermutlich in den nächsten Jahren die gleiche Softwareunterstützung erhalten.

Was die Leistung angeht, so verfügt das Galaxy A34 über einen etwas weniger leistungsstarken Chipsatz als das A54. In unserem Geekbench 5 Multi-Core-Test erreichte das A34 einen Wert von 2312, während das A54 auf 2852 kam.

Beide Modelle bieten eine recht ordentliche Leistung und unterstützen 5G-Konnektivität. Obwohl das A54 das A34 im Hinblick auf CPU-Leistung übertrifft, gibt es auch hier keinen spürbaren Unterschied in der realen Nutzung. Wir müssen allerdings erwähnen, dass keines der beiden Geräte eine gute Wahl für hochkarätige Mobil-Spiele ist. Gelegenheitsspiele können Sie jedoch problemlos zocken.

Die Akkus der beiden Handys haben die gleiche Kapazität und eine fast identische Laufzeit, obwohl das A54 tendenziell etwas schneller lädt. In der Praxis können Sie etwa 11 Stunden bei gemischter Nutzung erwarten, wobei beide Samsung-Handys in 15 Minuten auf etwa 15–20 Prozent aufgeladen sind und in etwa zwei Stunden eine volle Ladung erreichen. Keines der beiden Handys wird mit einem Ladegerät ausgeliefert, und keines der beiden unterstützt wirklich schnelles Aufladen.

Galaxy A34 Jim Martin / Foundry

Das Galaxy A54 und das A34 verfügen über ein ähnliches Kamera-Setup, obwohl die Primär- und Ultraweitwinkel-Kamera des A54 einen leichten Vorteil bieten. Die Makrokamera für Nahaufnahmen ist jedoch bei beiden Modellen gleich und nicht sonderlich nützlich. Sie ist quasi nur dazu da, die Anzahl der Kameras zu erhöhen.

Was die Fotoqualität angeht, so zeichnen sich beide Handys durch kontrastreiche Tageslichtfotos mit großem Dynamikumfang aus, wobei das A54 seinem günstigeren Gegenstück leicht überlegen ist.

Bei schlechten Lichtverhältnissen kann keines der beiden Modelle überzeugen. Geht es um die Kamera, schneiden beide relativ gut ab. Insgesamt bietet aber das Galaxy A54 das bessere Paket und die etwas bessere Fotoqualität.

Die Selfie-Kamera ist ein weiterer Bereich, in dem das A54 glänzt. Beide Handys unterstützen 4K-Videoaufnahmen mit ihren rückwärtigen Hauptobjektiven.

Preis und Verfügbarkeit

Galaxy A54 Chris Martin / Foundry

Samsung hat die Smartphones Mitte März 2023 vorgestellt. Zum Start kostet das Galaxy A54 mit 128 GB 489 Euro UVP. Das Galaxy A34 war mit 359 Euro UVP etwas günstiger. Mittlerweile sind beide gut im Preis gesunken. Hier sind die besten Angebote:

Galaxy A54 günstig kaufen:

Galaxy A54 5g bei Amazon ansehen

Samsung Galaxy A54 5G

Galaxy A34 günstig kaufen:

Galaxy A34 5g bei Amazon ansehen

Samsung Galaxy A34 5G Preis beim Test: Unavailable in the US

Galaxy A34 Jim Martin / Foundry

Fazit

Galaxy A34 (links) und Galaxy A54 (rechts) Henry Burrell / Foundry

Das Galaxy A54 bietet Vorteile in Bezug auf den Chipsatz, die Kameraleistung und das schnellere Aufladen. Außerdem bietet es Funktionen wie die automatische Anpassung der Bildwiederholfrequenz und Unterstützung für HDR10+-Videos. Überdies liegt es mit seiner Glasrückseite und einem Punch-Hole-Design anstelle einer Notch in Bezug auf die Verarbeitungsqualität etwas vorn. Allerdings bietet das Galaxy A34 ein etwas größeres Display und einen günstigeren Preis.

In Bezug auf das allgemeine Benutzererlebnis sind beide Handys recht ähnlich, und wenn Sie nach dem besten Budget-Handy suchen, ist das A34 in diesem Vergleich die bessere Wahl. Wer jedoch bereit ist, etwas mehr zu investieren, für den ist das A54 in allen Belangen die bessere Wahl. Vor allem im Vergleich zum Galaxy S23, das für den doppelten Preis nicht viel mehr bietet.

Samsung Galaxy A54:

Android 13 mit One UI 5.1

6,4 Zoll AMOLED, 2340 x 1080 Pixel, 120 Hz, 19,5:9 Verhältnis

Exynos 1380-Chipsatz

6/8 GB RAM

128/256 GB Speicher (erweiterbar über microSD)

Kameras: 50 Mp f/1.8 OIS Hauptkamera 12 Mp f/2.2 Ultraweitwinkel 5 Mp f/2.4 Makro 32 Mp f/2.2 Selfie-Kamera

Dual-SIM/microSD

Stereo-Lautsprecher

NFC

GPS

Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6

Fingerabdrucksensor unter dem Display

5000 mAh Akku

25 Watt kabelgebundenes Laden

USB-C-Ladeanschluss

158.2 x 76,7 x 8,2 Millimeter

202 Gramm

Samsung Galaxy A34:

Android 13 mit One UI 5.1

6,6 Zoll AMOLED, 2340 x 1080 Pixel, 120 Hz, Seitenverhältnis 19,5:9

Mediatek MT6877V Dimensity 1080 Chipsatz

6/8 GB RAM

128/256 GB Speicher (erweiterbar über microSDXC)

Kameras: 48 Mp f/1.8 OIS Hauptkamera 8 Mp f/2.2 Ultraweitwinkel 5 Mp f/2.4 Makro 13 Mp f/2.2 Selfie-Kamera

Dual-SIM (microSDXC nutzt zweiten Steckplatz)

Stereo-Lautsprecher

NFC

GPS

Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6

Fingerabdrucksensor unter dem Display

5000 mAh Akku

25 Watt kabelgebundenes Laden

USB-C-Ladeanschluss

161.3 x 78,1 x 8,2 Millimeter

199 Gramm

Dieser Artikel erschien zuerst bei unserer Schwesterpublikation Techadvisor und wurde ins Deutsche übernommen.