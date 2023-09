Gaming-Monitor günstig wie nie: 27 Zoll Curved WQHD 165 Hz HDR für 177,65 Euro

Gerade, wer Spiele wie Starfield oder kompetitive Ego-Shooter spielt, weiß, dass ein großes, detailreiches Bild über Triumph oder Niederlage entscheiden kann. Große Marken wie Samsung, MSI oder Viewsonic locken oft mit ihren glänzenden Marketingstrategien und der Annahme, dass ein höherer Preis gleichbedeutend mit höherer Qualität ist. Doch in der sich rasant entwickelnden Technik-Welt gibt es immer wieder unscheinbare Perlen, die nur darauf warten, ins Rampenlicht gerückt zu werden.

Eine solche Perle ist der 27 Zoll große Gaming-Monitor von Amazon-Topseller-Hersteller Odys, einer weniger bekannten Marke aus dem ruhigen Willich in Nordrhein-Westfalen. Mit seinem 27-Zoll-Curved-Display, WQHD-Auflösung und hohen 165 Hz Bildwiederholrate zeigt dieser Monitor, dass erstklassige Qualität nicht immer ein Loch in die Tasche brennen muss. Aktuell ist der 27-Zöller zu einem beeindruckenden Preis von nur 177,65 Euro verfügbar. Günstiger war der Preis für den 27-Zoll-Monitor bislang noch nie, nicht einmal am Amazon Prime Day. Aber was zeichnet den Gaming-Monitor neben seines tollen Preises noch aus?

Was zeichnet den 27-Zoll-Gaming-Monitor aus?

Der Gaming-Monitor Odys XP27 Pro bietet einen Curved-Bildschirm mit einem Krümmungsradius von 1500R. Das gekrümmte Bild nimmt den gesamten Sichtbereich des Spielers ein, wodurch das Spielgeschehen intensiviert wird und der Bildschirm größer als seine tatsächlichen 27 Zoll wirkt. Ein weiteres Highlight ist die hohe Bildwiederholrate von 165 Hertz, die im Vergleich zu vielen anderen Monitoren in dieser Preiskategorie, die oft nur 144 Hertz oder weniger bieten, einen Schritt voraus ist. Dies garantiert ein geschmeidigeres und schnelleres Gameplay, insbesondere bei rasanten Spielszenen, etwa in Spielen wie Starfield oder in Ego-Shootern.

Die Unterstützung sowohl von AMD Freesync als auch Nvidia G-Sync stellt sicher, dass das Gameplay frei von Rucklern und Bildzerreißen (Tearing) ist, was zu einer klaren und flüssigen Darstellung führt, unabhängig von der Spielgeschwindigkeit.

Dank der blitzschnellen Reaktionszeit von 1 ms bleibt das Bild auch bei schnellen Bewegungen scharf, was bei actiongeladenen Spielen oder Filmen ein Muss ist. Zusätzlich zur zeitgemäßen Technik bietet der 27-Zoll-Monitor High Dynamic Range (HDR) für lebendigere und realistischere Farben. Dies, gepaart mit einem nahezu randfreien Design, sorgt vor allem in dunkleren Umgebungen für ein beeindruckendes Seherlebnis.

Funktionen wie die Blaulichtreduktion und eine Helligkeit von 400 Lumen tragen zur Augenfreundlichkeit und optimalen Darstellung von Spielen und Medien bei. Das minimalistische, schwarze Design des Odys XP27 Pro fügt sich nahtlos in jedes Gaming-Setup ein, wobei Design natürlich subjektiv ist. Angesichts all dieser Funktionen und einem unschlagbaren Preis ist es kein Wunder, dass dieser 27-Zöller bei Amazon so gefragt ist. Aktuell ist der Gaming-Monitor für nur 177,65 Euro im Angebot und damit zu einem Preis, der sogar unter dem des Amazon Prime Day liegt. Auch das 32-Zoll-Modell Odys XP32 Pro gibt es derzeit zum Aktionspreis. Allerdings ist dieses Sonderangebot zeitlich begrenzt und gilt nur, solange der Vorrat reicht.

Gaming-Monitor bei Amazon günstig wie nie

Weitere Spar-Deals bei Amazon neben Gaming-Monitor

Wer sich neben dem Gaming-Monitor Odys XP27 Pro mit 27 Zoll Curved, WQHD, 165 Hz und HDR für weitere Spar-Angebote bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.