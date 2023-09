Windows-Snipping-Tool bekommt Texterkennung für Screenshots

Microsoft ergänzt das Snipping-Tool von Windows 11 um eine Texterkennungsfunktion (OCR). Damit sollen Benutzer Text aus Screenshots markieren und zum Beispiel in Textverarbeitungsprogramme kopieren können. Das teilt Microsoft in diesem Blogbeitrag mit. Derzeit können aber nur Windows-Insider-Tester aus den Kanälen Canary und Dev die neue OCR-Funktion testen.

Die neue Funktion mit dem Namen “Text Actions” steht ab Snipping Tool Version 11.2308.33.0 zur Verfügung. Ein Microsoft-Manager erklärt:

Wir führen “Text-Actions” ein, die Text in Ihren aufgenommenen Screenshots erkennen, sodass Sie ganz einfach Text aus einem Bild kopieren und mit anderen teilen oder in eine andere Anwendung einfügen können, Dave Grochocki, Principal Product Manager Lead for Windows Inbox Apps

So nutzt man die neuen Text Actions

Um die neue Funktion nutzen zu können, klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche “Text Actions” in der Symbolleiste, um den auswählbaren Text anzuzeigen, bevor Sie den Text dann mit der Maus auswählen und kopieren. Nach der Bereitstellung des Updates können Sie mit der Snipping-Tool-App Text markieren und kopieren, indem Sie die Schaltfläche “Gesamten Text kopieren” in der Symbolleiste oder Tastaturkürzel wie Strg + A und Strg + C verwenden.

Vertrauliche Informationen lassen sich entfernen

Das Tool bietet zudem die Möglichkeit den Text zu bearbeiten, um beispielsweise vertrauliche Informationen zu entfernen, bevor man den Text in eine andere Anwendung einfügt oder mit anderen Nutzern teilt. Sie können in der Symbolleiste auf “Quick Redact” (“Schnelles Redigieren”) klicken, wodurch das Tool Mailadressen und Telefonnummern automatisch unkenntlich macht (ein Beispiel dafür sehen Sie hier). Alternativ können Sie den Text, den Sie ausblenden möchten, markieren und dann im Kontextmenü der rechten Maustaste auf “Text redigieren” klicken.

