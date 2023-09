Für nur 14 Euro bei Booking.com Genius Level 3 erreichen – mit diesem Trick geht’s

Sind Sie oft auf Reisen und immer auf der Suche nach den besten Deals für Hotels und Mietwagen? Dann aufgepasst: Das bekannte Reiseportal Booking.com hat ein Treueprogramm namens Genius, das Ihnen Rabatte von bis zu 20 Prozent und viele weitere Vorzüge für Ihre nächsten Reisebuchungen bietet. Mit einem kleinen Life-Hack können Sie diese Boni dauerhaft freischalten. Neugierig geworden? Lesen Sie hier, wie es funktioniert.

So erreichen Sie Genius Level 3 für nur 14 Euro

Das Treueprogramm von Booking.com umfasst drei Level. Den ersten Level schalten Sie automatisch frei, sobald Sie ein kostenloses Nutzerkonto bei Booking.com erstellen (ohne registriertes Konto können Sie das Prämienprogramm nicht nutzen). Die anderen beiden Level erfordern eine bestimmte Zahl an Aufenthalten innerhalb von 2 Jahren. Hier ein Überblick über die Voraussetzungen und Genius-Prämien:

Das Genius Treueprogramm von Booking.com. Booking.com

Nun fragen Sie sich wahrscheinlich: Wie in aller Welt soll man Level 3 freischalten, wenn es dafür 15 einzelne Aufenthalte braucht? An dieser Stelle kommt unser Trick ins Spiel, denn mit diesem kosten die 15 Aufenthalte insgesamt nur etwa 14 Euro.

Und zwar geht das so: Sie buchen die Aufenthalte bei einem der günstigsten Camps in Wadi Rum, einem Reiseziel in Jordanien (hier geht’s direkt zur entsprechenden Seite auf Booking.com).

Wählen Sie einfach eine Übernachtung innerhalb der nächsten Tage und sortieren Sie dann nach Preis. Wegen Last-Minute bekommen Sie auf die Aufenthalte fast immer 90 Prozent Rabatt oder mehr.

Tipp: Oft gibt es sogar noch mehr Rabatte, wenn Sie die Buchung über die Booking.com-App vornehmen.

Im Durchschnitt sollten Sie so auf etwa 0,90 Euro bis 1 Euro pro Camp-Aufenthalt kommen. Wenn Sie in der Nebensaison buchen, also in Wintermonaten wie Dezember oder Januar, fällt der Preis nicht selten auf wenige Cent (!) pro Übernachtung.

Zusammengerechnet bekommen Sie den Genius Level 3 also schon für schlappe 14 Euro oder weniger. Ziemlich ausgefuchst, oder? Und nein, Sie können den Level nicht wieder verlieren. Sobald Sie das Upgrade haben (was im Übrigen ein paar Tage dauern kann), behalten Sie die Rabatte und Prämien ein Leben lang.