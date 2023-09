Alienware AW2524HF im Test: 500-Hz-Monitor für E-Sportler

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Die beste aktuell erhältliche Bewegungsschärfe

Helle, lebendige Bildqualität

Kompakter, ergonomischer Standfuß

Modell mit AMD FreeSync zum attraktiven Preis Kontra Schwaches HDR

Immer noch teuer für einen 25-Zoll-Monitor Fazit Der AW2524HF von Alienware verzichtet auf Nvidia G-Sync und setzt stattdessen auf AMD FreeSync, behält aber die herausragende Bildwiederholfrequenz von 500 Hz in ihrer ganzen Pracht bei. Wenn Sie jemand sind, der sich bei E-Sport-Veranstaltungen und beim Gamen zu Hause einen Wettbewerbsvorteil verschaffen will, dann ist dieser Bildschirm genau das Richtige für Sie. Einen besseren Monitor werden Sie nicht bekommen, sofern Sie sich nicht scheuen, für das Beste entsprechend bezahlen zu müssen.

Im März 2023 veröffentlichte Alienware seinen ersten 500Hz-Monitor, den Alienware AW2524H. Zu einem Preis von knapp 900 Euro bietet er fantastische Bewegungsklarheit und Nvidia G-Sync-Unterstützung. Als Nachfolger hat Alienware den AW2524HF vorgestellt, der die 500Hz-Bildwiederholrate beibehält, aber stattdessen AMD FreeSync Premium Pro unterstützt. Außerdem ist der Listenpreis mit 679 Euro mehr als 200 Euro günstiger.

Die technischen Daten des Alienware AW2524HF sind typisch für einen 25-Zoll-E-Sports-Monitor. Er besitzt ein 1080p IPS-Panel und bietet nur eine Handvoll Anschlussmöglichkeiten. Das Highlight ist natürlich die 500-Hz-Bildwiederholrate, der höchste Wert aller derzeit erhältlichen Computermonitore.

Das AW2524HF von Alienware ist seinem Geschwistermodell AW2524H sehr ähnlich. Der Hauptunterschied liegt beim Adaptive Sync: Der günstigere AW2524HF unterstützt AMD FreeSync Premium Pro und VESA Adaptive Sync, während der AW2524H Nvidia G-Sync unterstützt. Der HF hat überdies zwei DisplayPort 1.4-Anschlüsse und einen HDMI 2.1-Anschluss, während es beim H-Modell ein DisplayPort 1.4-Anschluss und zwei HDMI 2.1-Anschlüsse sowie zwei Audio-Line-Out-Buchsen sind. Schließlich bietet nur der AW2524H eine anpassbare LED-Beleuchtung.

Design & Verarbeitung

Der AW2524HF von Alienware verwendet die mittlerweile bekannte “Legend”-Designsprache des Unternehmens. Das ist eine Mischung aus fließenden Kurven und Texturvariationen, die zusammen einen Retro-Sci-Fi-Look ergeben. Der Monitor sieht seinem G-Sync-Cousin, dem AW2524H, und älteren Alienware-Monitoren außergewöhnlich ähnlich.

Das Design des Alienware AW2524HF bleibt dem coolen Retro-Sci-Fi-Look anderer Alienware-Monitore treu. Matt Smith

Der einzige bemerkenswerte Unterschied: Beim neuen AW2524HF fehlen die LED-Beleuchtungsakzente. Abgesehen davon setzt der AW2524HF die Tradition der hervorragenden Verarbeitungsqualität von Alienware fort. Die Außenflächen des Monitors bestehen zwar aus Kunststoff, allerdings fühlen sich die verwendeten Materialien dick an und die Verwendung verschiedener Texturen sorgt für eine ansprechende Haptik. Der Monitor besitzt außerdem einen gefederten Headset-Ständer an der linken Seite.

Der Alienware AW2524HF wird mit einem Headset-Ständer auf der linken Seite geliefert. Matt Smith

Der Monitor wird von einem kompakten Standfuß mit sechseckiger Grundfläche getragen. Ein kleiner Standfuß ist immer dann von Vorteil, wenn Sie einen kleinen Schreibtisch haben. Er kann sich auch für E-Sports-Spieler als nützlich erweisen, da weite, ausladende Mausbewegungen viel Platz auf dem Schreibtisch beanspruchen.

Zu den ergonomischen Einstellungen gehören Höhe und Neigung. Der Monitor kann sogar um 90 Grad für die Hochformat-Ausrichtung gedreht werden. Ich zweifle jedoch daran, dass diese Einstellung angesichts der Ausrichtung des Monitors auf den E-Sport viel Verwendung finden wird. Eine 100 × 100 mm große VESA-Halterung wird ebenfalls unterstützt und kann mit Monitorarmen und -ständern von Drittanbietern verwendet werden.

Funktionen & Menüs

Der neue Alienware AW2524HF ändert seine Videokonnektivität geringfügig, indem er einen HDMI 2.1-Anschluss zugunsten eines zusätzlichen DisplayPort 1.4-Anschlusses weglässt, sodass insgesamt zwei DisplayPort-Anschlüsse vorhanden sind. Dies ist eine kluge Entscheidung, da HDMI 2.1 eine maximale Bildwiederholrate von 240 Hz bei einer Auflösung von 1080p unterstützt. Obwohl ich davon ausgehe, dass die meisten Besitzer nur ein Gerät anschließen werden (einen High-End-Gaming-Desktop), ist es schön, die Option zu haben, einen zweiten PC hinzuzufügen und die maximale Bildwiederholrate von 500 Hz zu genießen.

Alienware hat einen USB-Hub eingebaut, der von einem einzigen USB-B-Upstream-Port gesteuert wird. Der Hub ist mit vier zusätzlichen USB-A-Downstream-Anschlüssen verbunden (zwei an der Rückseite und zwei an der Unterseite des Monitors). USB-C ist leider nicht vorhanden. Eine Funktion, die ich gerne bei Alienware sehen würde. Dennoch sind vier USB-A Downstream-Anschlüsse gut für einen Gaming-Monitor. Die meisten Modelle bleiben bei zwei.

Das Menüsystem des Alienware AW2524HF. Matt Smith

Ein Joystick in der Mitte der Unterseite des Monitors ermöglicht den Zugriff auf das Bildschirmmenü. Es reagiert schnell und ist vernünftig angeordnet, mit einem fantastischen Schnellwahlmenü für kleinere Einstellungen. Das vollständige Menü ist ebenso einfach zu nutzen, allerdings sind die Optionen für die Bildqualität etwas begrenzt.

Der Monitor verfügt über zahlreiche benutzerdefinierte Voreinstellungen, einen sRGB-Modus und einen benutzerdefinierten Farbmodus mit RGB-Farbanpassung über Gain, Offset, Farbton und Sättigung. Allerdings fehlen dem Monitor Farbtemperatur- und Gamma-Optionen (abgesehen von einem generischen “Warm”- und “Cool”-Modus).

Der Monitor besitzt die üblichen Gaming-Funktionen, darunter ein Fadenkreuz, einen Timer, einen FPS-Zähler und einen Dunkelheitsstabilisator. Er kann die Helligkeit in dunklen Bereichen erhöhen. Alienware bietet außerdem mehrere einzigartige “Alienvision”-Modi, die die Bildschärfe auf unterschiedliche Weise anpassen. Dazu gehört ein “Chroma”-Effekt im Stil von Wärmebildern. Ich bin ein wenig skeptisch, was ihren Nutzen angeht, aber es gibt sie.

Lautsprecher sind beim AW2524HF nicht im Lieferumfang enthalten. Das ist üblich für einen Gaming-Monitor, insbesondere für einen, der auf E-Sports und wettbewerbsorientiertes Spielen ausgerichtet ist: Die meisten Gamer werden ohnehin ein Headset verwenden. Der Monitor hat auch keine Audio-Line-Out-Buchsen. Externe Lautsprecher (oder ein Headset) müssen direkt an den PC angeschlossen werden.

Die Helligkeit, die Farbskala und die Farbgenauigkeit des Alienware AW2524HF sind konkurrenzfähig mit anderen Gaming-Monitoren der Spitzenklasse.

Wie ist die SDR-Bildqualität?

Man kann davon ausgehen, dass sich der Alienware AW2524HF wie sein Vorgänger und Geschwistermodell AW2524H verhält. Beide sind 24,5-Zoll-Monitore mit einer Auflösung von 1080p und einer Bildwiederholfrequenz von 500 Hz. Tatsächlich gibt es nur einige kleinere Unterschiede zwischen den beiden Modellen.

Matt Smith

Die maximale SDR-Helligkeit des AW2524HF wurde auf eine schöne, runde Zahl festgesetzt: 400 Nits. Das ist ziemlich hoch für SDR-Inhalte und mehr als genug, um den Monitor in jeder Situation, in der er wahrscheinlich verwendet wird, nutzbar zu machen. Für einen High-End-Gaming-Monitor ist er allerdings nicht besonders hell. Das wird sich auf die HDR-Leistung auswirken.

Matt Smith

Der AW2524HF überraschte mit einem gemessenen maximalen Kontrastverhältnis von 1480:1. Das ist ziemlich gut für einen Monitor mit einem IPS-Panel. Tatsächlich ist es das beste Kontrastverhältnis, das ich je bei einem Gaming-Monitor mit IPS-Panel (und ohne Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung) gemessen habe.

Seien Sie nicht zu begeistert: Ein Verhältnis von 1480:1 ist immer noch mager in einer Welt, in der OLED-Alternativen einen unendlichen Kontrast erreichen können und Mini-LED-Konkurrenten nahe dran sind. Aber ein verbessertes Kontrastverhältnis ist immer schön zu sehen. Es dämpft das trübe “IPS-Glühen”, das dunkle Szenen auf vielen IPS-Monitoren ruinieren kann.

Matt Smith

Der AW2524HF deckt 100 Prozent des sRGB-Farbraums und 88 Prozent des DCI-P3-Farbraums ab (das ist im Wesentlichen identisch mit dem AW2524H). Ich würde diesen Alienware-Monitor nicht als “Wide Gamut”-Monitor bezeichnen, aber er ist eine Verbesserung gegenüber älteren Gaming-Monitoren der Konkurrenz. Der alte Alienware AW2521H zum Beispiel erreichte nur 74 Prozent von DCI-P3.

Ein respektabler Farbraum hilft dem AW2524HF, lebendige, gesättigte Farben zu liefern. Sie sehen attraktiv aus, nehmen allerdings nicht den übersättigten Look von Monitoren mit einem extrem breiten Farbraum an. Das ist eine gute Voraussetzung für Spiele. Für die Erstellung von Inhalten hingegen ist der Farbraum möglicherweise zu klein, da er für die Bearbeitung von Fotos und Videos nicht ideal ist.

Matt Smith

Die Farbgenauigkeit ist respektabel, mit einem soliden Mittelwert. Obwohl die Farbgenauigkeit theoretisch noch besser sein könnte, ist sie gut genug, um ein realistisches, lebensechtes Bild in Spielen zu liefern. Sie wird im Vergleich zu den Mitbewerbern nicht aus der Reihe tanzen.

Der AW2524HF erreicht eine Standard-Gamma-Kurve von 2,3 und liegt damit leicht unter dem Zielwert von 2,2. Das bedeutet, dass Inhalte etwas dunkler erscheinen, als sie sollten. Das ist eine kleine Abweichung und außerhalb des Tests kaum zu bemerken. Gleiches gilt für die Standard-Farbtemperatur des Monitors von 6400K, die nur ein wenig wärmer ist als die Zielvorgabe von 6500K.

Sie werden jedoch die mangelnde Schärfe des AW2524HF bemerken. Das 24,5-Zoll-1080p-Panel des Monitors bietet etwa 90 Pixel pro Zoll (ppi), was nicht sehr viel ist. Ein 27-Zoll-Monitor mit 1440p hat 109 ppi, und ein 27-Zoll-Monitor mit 4K bietet 163 ppi. Eine niedrige Pixeldichte führt zu einem weichen Look bei Videos und Fotos, zu Zacken bei feinen Schriften und zu auffälligen Aliasing-Artefakten bei 3D-Spielen.

Die Bildqualität des AW2524HF ist im Vergleich zu allen anderen Monitoren unauffällig – für einen Monitor in der E-Sports-Kategorie ist sie recht gut. Seine Helligkeit, seine Farbskala und seine Farbgenauigkeit können mit anderen Gaming-Monitoren der Spitzenklasse mithalten. Sein ausgezeichnetes Kontrastverhältnis (für einen IPS-Monitor) vermittelt ein besseres Gefühl von Tiefe und Immersion als einige Alternativen. Ich denke, die meisten Gamer werden zufrieden sein, vor allem, wenn sie von einem älteren E-Sports-Monitor mit einem TN-Panel oder einem Fast IPS-Panel der ersten Generation aufrüsten.

Wie ist die HDR-Bildqualität?

Der Alienware AW2524HF unterstützt HDR, aber im Unterschied zum AW2524H ist er nicht VESA DisplayHDR 400 zertifiziert. Dies deutet auf eine geringere HDR-Leistung hin, da ich eine maximale Helligkeit von 402 Nits im HDR-Modus gemessen habe. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber den 465 Nits des AW2524H.

In Wahrheit kann keiner der beiden 500-Hz-Monitore ein passables HDR-Erlebnis bieten. Das ist eine Enttäuschung, aber eine, die wir mit anderen Monitoren mit hoher Bildwiederholfrequenz teilen. Kein Computermonitor über 240 Hz bietet ein OLED-Panel oder eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung, sodass die Helligkeit zwangsläufig eingeschränkt ist. Und das ist ein Problem bei HDR, da die Verbesserung der Helligkeit (und der Luminanzdetails) einen großen Teil der Wahrnehmung ausmacht.

Wie sieht es mit der Bewegungsleistung aus?

Design, Konnektivität und Bildqualität sind wichtig, aber die 500-Hz-Bildwiederholrate des Alienware AW2524HF ist das wichtigste Merkmal.

Der AW2524HF hat eine native Bildwiederholfrequenz von 480 Hz, die auf 500 Hz übertaktet werden kann. Der Unterschied zwischen diesen beiden Werten ist völlig unbedeutend. Ich gehe davon aus, dass Alienware das 500-Hz-Ziel gewählt hat, weil es möglich ist (und es sich cool anhört), nicht weil es notwendig ist. Dennoch liefert der Monitor sowohl bei 480 Hz als auch bei 500 Hz hervorragende Ergebnisse.

Mit einer Bildwiederholfrequenz von 500 Hz bietet der Alienware AW2524HF die beste Bewegungsdarstellung, die derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Matt Smith

Die Bewegungsklarheit ist so perfekt wie bei keinem anderen Computermonitor, den ich je gesehen habe. Das Scrollen von Testbildern aus League of Legends und DOTA 2 zeigt, dass fast alle Details in Charakteren, Terrain und Zaubereffekten erhalten bleiben. Charakternamen sind leicht zu lesen, Lebenspunktebalken sind scharf und kleinere Charaktere sind in einer Menschenmenge leicht zu erkennen.

Die Aufrüstung auf 500 Hz bietet sogar Vorteile gegenüber alternativen 360-Hz-Monitoren. Dies macht sich vorwiegend bei der Anzeige kleiner, komplizierter Details bemerkbar, etwa bei Charakternamen, die über Gegnern schweben, oder bei feinem Text in einer Wandtextur. Ein 360-Hz-Monitor wie der Acer Predator XB273U F kann diese Details zwar andeuten, aber sie sind in der Regel schwer oder gar nicht zu lesen.

Der AW2524HF kann diese Details in den Vordergrund bringen. Ähnliche Verbesserungen sind beim schnellen Drehen in einem Ego-Shooter sichtbar. Normalerweise wird dabei der Hintergrund unscharf, aber mit dem AW2524HF fand ich das Bild fast so klar wie beim Standbild.

Natürlich ist die Leistung nicht perfekt. Kleiner Text ist zwar lesbar, kann aber immer noch etwas anstrengend sein. Sofern man sich schnell umdreht, sieht man immer noch Unschärfen, die Details verdecken. Aber die Verbesserung gegenüber 360 Hz ist vorhanden. Nichts anderes kommt da heran.

Der Alienware AW2524HF unterstützt AMD FreeSync Premium Pro und VESA Adaptive Sync. Dies unterscheidet sich von seinem Geschwistermodell, dem AW2524H, das Nvidia G-Sync und Nvidia Reflex Analyzer unterstützt. Das ist ein Tool zum Testen der gesamten Systemlatenz auf Ihrem PC. Abgesehen von der Kompatibilität konnte ich keinen Unterschied in der Leistung der beiden Monitore mit Adaptive Sync feststellen.

Alienware bietet drei Reaktionszeit-Modi an: Schnell (die Standardeinstellung), Superschnell und Extrem. Die Modi Super Fast und Extreme sind in der Theorie schärfer, aber ich habe fast keinen Unterschied bemerkt. Der Extreme-Modus sieht etwas schärfer aus. Allerdings hatte ich auch das Gefühl, dass es ein leichtes Überschwingen gibt. Das verursacht ein Flimmern in feinen Texturen und an Kanten.

Die Bildwiederholfrequenz von 500 Hz ist ein unbestreitbarer Vorteil des AW2524HF. Ein 500-Hz-Display erfordert eine Bildwiederholfrequenz von 500 Bildern pro Sekunde (FPS), um jedes einzelne Hertz voll auszunutzen. Das stellt natürlich eine große Herausforderung dar. Einige Spiele haben eine in der Engine festgelegte Obergrenze für die Bildrate, die deutlich unter 500 FPS liegt, während andere Spiele kaum 500 FPS erreichen, weil sie grafisch zu anspruchsvoll sind. Ich empfehle den Spielern, ihre Lieblingsspiele und die Fähigkeiten ihrer Grafikkarte zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie für den Monitor geeignet ist.

Sofern alles passt, werden Sie sicher beeindruckt sein. Die Bewegungsschärfe des AW2524HF ist die beste auf dem Markt.

Fazit

Der Alienware AW2524HF ist ein hervorragender Monitor für E-Sports und Competitive Gaming. Er besitzt eine Bildwiederholfrequenz von 500 Hz, die eine exzellente Bewegungsschärfe und eine flüssige Darstellung liefert, die von keinem aktuellen Mitbewerber erreicht wird. Der AW2524HF ist außerdem deutlich günstiger als der Vorgänger AW2524H. 679 Euro sind immer noch viel für einen 1080p-Monitor, aber der Vorteil gegenüber 360Hz-Monitoren ist beachtlich. Er mag nicht für jeden Gamer geeignet sein, aber diejenigen, die gerne wettbewerbsorientiert spielen, sollten den AW2524HF ernsthaft in Betracht ziehen. Seine Bewegungsleistung bleibt unübertroffen.

Native Auflösung: 1.920 × 1.080 Pixel

Bildschirmtyp: IPS-LCD

Bildschirmgröße: 24,5 Zoll

Bildwiederholrate: Bis zu 500 Hz

Adaptive Synchronisierung: AMD FreeSync Premium Pro, VESA Adaptive Sync

HDR: Ja, HDR10

Anschlüsse: 1 × HDMI 2.1, 2 × DisplayPort 1.4, 4 × USB-A 3.2 Gen 1, Kopfhörerausgang 3,5 mm, Audioausgang 3,5 mm

Ständer-Einstellung: Höhe, Schwenken, Neigen, Drehen

VESA-Halterung: Ja, 100 × 100 mm

Lautsprecher: Nein

Dieser Artikel erschien im Original zuerst bei PCWorld und wurde ins Deutsche übersetzt.