Ich will nicht paranoid wirken, aber dieses Teil braucht wirklich jeder

Was man früher nur aus Geheimdienst-Thrillern und Polit-Krimis kannte, ist heute längst in der Realität angekommen: winzige Kameras, manchmal sichtbar, manchmal nicht. Dass die Video- und Fototechnik in den vergangenen Jahren große Vorsprünge gemacht hat, ist oft ein Vorteil: Gerade am Smartphone weiß man kompakte Hochleistungs-Kameras zu schätzen.

Der Kollateralschaden dieser Entwicklung: Auch winzige Kameras sind heute preiswert zu haben und stehen längst nicht mehr nur Geheimdienstlern oder Polizeibeamten zur Verfügung – sondern auch Voyeuren, Spannern und böswilligen Akteuren.

Ob in einer Damenumkleide im Freibad, hinter einer Steckdose im Airbnb oder versteckt im Gemeinschaftsbad einer WG: Immer wieder liest man in den Medien von ziemlich brutalem Eindringen in die Privatsphäre ahnungsloser Mitbürger. Sogar auf Flugzeugtoiletten haben Spanner schon zugeschlagen. Was mit solchen Nacktfotos oder -videos anschließend geschieht, ist genauso unheimlich, wie die Tat selbst: Im Internet können sich die Aufnahmen multiplizieren und verewigen, ohne dass Betroffene das zunächst überhaupt mitbekommen.

Dabei sind die oben erwähnten Fälle nur jene, die publik werden. Die Dunkelziffer kann man nur erahnen. Jetzt aber die gute Nachricht: Solchem Spionage-Grusel sind Sie nicht wehrlos ausgeliefert, die Konter-Überwachungstechnik macht nämlich ebenfalls Fortschritte.

Für relativ kleines Geld bekommen Sie heute Wanzen- und Kamera-Detektoren, die einen zuverlässigen Schutz vor Voyeuren und anderen Kriminellen versprechen. Wir stellen fünf zuverlässige Kamera- und Wanzendetektoren vor.

Magendera Wanzendetektor

Magendera

Preis: 37 Euro

Kleines Multitalent: Dieser tragbare Wanzendetektor spürt in Hotelzimmern oder Toiletten zuverlässig verstecke Kameras auf. Das Gerät nimmt Funksignale mit verschiedenen Empfindlichkeitsstufen im Bereich von 1 MHz bis 6,5 GHz war, nutzt Infrarot-Technik, um auch kleine Kameras zu lokalisieren und hat sogar einen Diebstahlschutz an Bord.

Das Gerät kann man nämlich in einen Überwachungsmodus versetzen und beispielsweise an einem Türgriff oder an einer Tasche befestigen. Sobald der integrierte Bewegungssensor dann eine Erschütterung registriert, erschallt ein lauter Alarm. Das kompakte und preiswerte Gerät passt locker in jedes Reisegepäck und hält im Standby fast zwei Tage lang durch, bis es wieder geladen werden muss.

Menborn Spy-Finder

Menborn

Preis: 50 Euro

Abhörgeräte, Wanzen und Kameras mit oder ohne Kabel: Der Wanzendetektor von Menborn rückt gleich mehreren Spionage-Gadgets gleichzeitig zu Leibe. Mit drahtloser RF-Erkennung, Laserscanning und einem Magnetfeld-Messer findet das Gerät Signale in gängigen Funknetzen und kann laut Hersteller sogar GPS-Tracker aufspüren sowie akustische Überwachung abwehren.

Sogar Mikrowellenherde kann er damit auf zu hohe Abstrahlungen untersuchen. Das kompakte und robuste Gadget (Aluminiumgehäuse) wiegt 150 Gramm, hält 8 Stunden im Dauereinsatz durch und wird mit einer ausführlichen Anleitung geliefert – die Bedienung ist aber auch ohne Anleitung nicht besonders schwierig.

Ebarsenc Kamera Finder

Ebarsenc

Preis: 50 Euro

Ziemlich schlichtes Design und ein zugegebenermaßen etwas billiger Look im Plastikgehäuse halten diesen Wanzendetektor nicht von akribischer Detektivarbeit ab. Gleich vier Funktionen hat das Tool an Bord: Ein Radiofrequenz-Detektor spürt aktive Kameras auf, drahtlose Audiowanzen werden registriert, GPS-Trackern fahndet das Tool hinterher und per Laser-Infrarot-Scanning macht man damit auch kleine Lochkameras sichtbar, selbst wenn die gerade inaktiv sind.

Dabei können wir aus sechs Empfindlichkeitsstufen wählen, ein Anleitungsvideo hilft bei der Bedienung und das sehr handliche Gerät wiegt nur 20 Gramm – so hat das Plastikgehäuse auch sein Gutes.

Uyikoo drahtloser Wanzenfinder

Uyikoo

Preis: 60 Euro

Auch dieser Wanzenfinder hat gleich vier typische Anti-Spionage-Funktionen an Bord. Wir spüren damit per RF-Suche aktive Kamera-Signale auf, finden drahtlose Audio-Wanzen, erkennen Lochkameras an ihrer Rückspiegelung per Sichtprüfung und kommen GPS-Sendern auf die Spur. Mit seinem Alugehäuse wirkt das Gadget aber etwas wertiger als vergleichbare Modelle und verspricht eine längere Lebensdauer.

Das Modell fällt aber auch deutlich größer aus und bringt mit rund 180 Gramm auch spürbar mehr Gewicht mit. Einfache Bedienung, durchdachte Empfindlichkeits-Stufen und hohe Zuverlässigkeit bei der Erkennung von Wanzen und Kameras zeichnen das Gadget praxistauglich.

FJJVFF Kamera- und Wanzendetektor

FJJVFF

Preis: 40 Euro

Neben dem schier unaussprechlichen Namen des Herstellers fällt bei diesem preiswerten Wanzendetektor primär eines auf: Das Gerät ist äußerst schlicht. Ein kleines Display, zwei einfache Front-Buttons und zwei seitliche Regler – mehr ist an dem Gadget nicht zu erkennen.

Die Bedienung ist deswegen aber lobenswert einfach und alle wichtigen Funktionen sind an Bord. Auch dieser digitale Spionage-Bekämpfer findet Kamera-Signale, GPS-Geräte, Audio-Wanzen und Lochkameras per Sichtprüfung. Dabei ist er kaum größer als ein Kugelschreiber und passt locker in die Tasche.

Kamera gefunden? Das sollten Sie jetzt tun

Wenn Sie auf einer öffentlichen Toilette, in einem Hotelzimmer oder gar in den eigenen vier Wänden eine versteckte Kamera finden, dann sollten Sie möglichst nicht auf eigene Faust versuchen, dem Übeltäter das Handwerk zu legen – so verlockend das auch sein mag. Fertigen Sie zunächst selbst einen Foto- oder Videobeweis Ihres Fundes an, dazu ist ein Smartphone bestens geeignet.

Anschließend sollten Sie die Polizei informieren und denen die Ermittlungen überlassen. Haben Sie Spionagetechnik in einer gemieteten Unterkunft gefunden, dann informieren Sie darüber am besten auch die Hotelbetreiber oder die entsprechende Plattform.

Bedenken Sie aber, dass die aus Gründen der Schadensbegrenzung (Imageschaden) womöglich nicht besonders erpicht darauf sein könnten, Behörden hinzuzuziehen. Die heimliche Überwachung anderer ist aber (nicht nur in Deutschland) strafbar und stellt ein erhebliches Delikt dar.