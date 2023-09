Diese genialen Gadgets dürfen in keinem Haushalt mehr fehlen

Avocado-Schäler, Burger-Presse oder ein Tablet-Halter fürs Klo? Mit solchen Amateur-Tools fangen wir erst gar nicht an. In diesem Beitrag geht es um raffiniertes, ausgefallenes und richtig nützliches Haushalts-Zubehör, von dem Sie vielleicht noch gar nicht wussten, dass Sie es brauchen. Vom intelligenten Mülleimer über elektronische Mückenstich-Heiler bis hin zur smarten 180-Euro-Kaffeetasse: Diese Gadgets heben Ihren Haushalt aufs nächste Level.

bite away – elektronischer Stichheiler

Preis: 30 Euro

Mit diesem in Deutschland produzierten Mückenstich-Heiler nehmen Sie den blutsaugenden Plagegeistern zumindest einen Teil ihres nervtötenden Schreckens. Damit kann man die Parasiten zwar nicht vom Stechen und Summen abhalten, aber immerhin beseitigt der elektrische Heizstab effektiv den ziemlich aufdringlichen Juckreiz sowie das Brennen an der Einstichstelle.

Der Trick: Man drückt das heiße Ende des Gadgets nach einer kurzen Heizphase einfach auf einen frischen Mückenstich, die lokale Hitze zerstört dann die vom Moskito in der Wunde zurückgelassenen Proteine, die im Körper für den Juckreiz sorgen. Ohne jede Chemie ist das Gerät auch für Allergiker geeignet und lässt sich bequem auf jedes Outdoor-Abenteuer mitnehmen.

Furbo 360° Hundekamera mit Leckerliwurf

Preis: 230 Euro

Wenn man den geliebten Vierbeiner schon allein Zuhause lassen muss – oder wenn man im Nebenzimmer ungestört etwas erledigen muss – dann kann man das treue Haustier mit diesem Multifunktions-Gadget auf dem Smartphone-Display immer im Auge behalten. Der Kameraturm verfügt über eine 360-Grad-Videofunktion mit Farbnachtsicht, überträgt ein scharfes Bild in Full-HD und lauscht dem Treiben von Hunden in Stereo.

Das Türmchen kann man dann auch aus der Ferne klingeln lassen, um den Tieren anzukündigen, dass man ihnen gleich ein Leckerli spendiert: Das hüpft per Fernsteuerung dann sicher aus einer kleinen Öffnung. Gesteuert wird das Gadget mit einer kostenlosen App des Herstellers, dabei werden alle Daten verschlüsselt übertragen.

Joseph Faltbares Schneidebrett

Preis: 19 Euro

Schneidbretter gehören in jede Küche. Wer dieses Modell aber einmal ausprobiert hat, der will nicht mehr zu den banalen Klassikern zurück: Hat man Lauch, Paprika oder Zwiebeln darauf in Scheibchen oder Würfel zerteilt, bekommt man das Kleinzeug mit dem faltbaren Utensil nämlich schnell und vor allem verlustfrei in jeden Topf oder in die Pfanne, egal, wie klein diese sind.

Kein nerviges Einsammeln oder Aufwischen von Davongepurzeltem mehr. Das praktische Gadget lässt sich in ausgestreckter Form genauso bequem reinigen wie jedes andere Schneidbrett auch, der Preis ist überraschend günstig. Das Brettchen ist in zweierlei Größen verfügbar, auch eine alternative Ausführung aus Bambusholz ist zu haben – die faltet aber etwas einfacher über eine einzelne, mittige Knickstelle.

Rovtop Led Duschkopf

Preis: 13 Euro

Duschen wie in der Disco – oder vielmehr Disco unter der Dusche: Dieses günstige, aber ziemlich geniale Gadget bringt Farbe ins Duschvergnügen, und das sprichwörtlich: Ohne eine zusätzliche Energieversorgung lässt die Handbrause das ausströmende Wasser unter der Dusche in zufälligen Regenbogenfarben erstrahlen. Das sorgt dann quasi auch optisch für Erfrischung. Ein sparsamer Auslass, Specksteine zur Filterung von Schwermetallen oder Mineralien und eine kinderleichte Installation runden den unterhaltsamen Wasserspender ab. Der Clou: Die zum Betreiben der LEDs notwendige Energie wird nicht etwa dem Warmwasser entnommen, sie wird vom Wasserdruck erzeugt. Je höher der ausfällt, desto stärker die Leuchtkraft.

Tubfix Tubenquetscher

Preis: 12 Euro

An der falsch ausgedrückten Zahnpastatube sind bekanntlich schon Beziehungen zerbrochen. Tja, hätten sich solche Paare vorher diesen genialen Tubenquetscher zugelegt, dann hätte sich das Unheil vielleicht aufschieben lassen. Optimaler, restfreier oder einfacher kann man Tuben jeder Art nämlich gar nicht von ihrem Inhalt befreien. Ob Tomatenmark, Salben oder eben die Zahnpasta – mithilfe eines kleinen Drehknaufs holt das Gerät selbst mikroskopische Reste aus den Behältern. Zwei stabile Walzen, kompaktes Design und ein fairer Preis machen den Tubfix Tubenquetscher zum Geheimtipp für jeden Haushalt – und für jede angeschlagene Beziehung.

Kesser Sensor Mülleimer

Preis: 60 Euro

Smarte Technik ist endlich auch bei unseren Mülleimern angekommen. Dieses sensorgestützte Gadget öffnet sich ohne jedes Zutun ganz automatisch, wenn man sich nähert – und schließt sich nach 8 Sekunden wieder von ganz allein. Die Automatik lässt sich dabei anpassen: Man kann den Müllsammler auch per Knopfdruck öffnen oder die Automatik verzögern. Dann schließt sich der Eimer erst nach sechs Minuten.

Wenn man etwa beim Kochen mit Speiseresten hantiert, erweist sich das schnell als ziemlich praktisch. Kleines Manko: Das Gadget ist batteriebetrieben, hat aber keinen Akku an Bord und kann nicht aufgeladen werden. Die notwendigen Batterien werden zudem nicht mitgeliefert. Der Mülleimer ist in dreierlei Größen verfügbar: 30 Liter, 40 Liter oder 56 Liter.

Doqaus Grillthermometer

Preis: 13 Euro

Beim Grillen und Braten mitunter unverzichtbar: Dieses Instant-Thermometer zeigt die Innentemperatur von Steaks, Hähnchenschenkeln und allem anderen Grillgut schnell und zuverlässig an. Dazu sticht man einfach die dünne, aber ausreichend lange Messgabel ins Fleisch. Praktisch ist das insbesondere für einen optimalen Fleischgenuss: gewünschte Gar-Grade wie Medium-Rare und Co. können auch Grill-Laien damit optimal treffen. Für Fleischsorten wie Huhn oder Schwein ist es zudem wichtig, immer bestimmte Kerntemperaturen zu überschreiten, um Keime und Krankheitserreger (etwa Salmonellen) sicher und nachhaltig abzutöten.

Das Grillthermometer verfügt über eine beleuchtete Digital-Anzeige, schaltet sich bei Nichtgebrauch automatisch ab und dringt mit seiner 11,5 Zentimeter langen Sonde auch in dicke Bratenstücke ein. Das Gadget ist in fünf verschiedenen Farben zu haben.

Ember Smarter Cup 2

Preis: 180 Euro

Ein echter Kaffee- oder Tee-Connaisseur weiß: Neben den Zutaten kommt es beim Genuss des Lieblingsgetränkes auch immer auf die richtige Temperatur an. Mit Thermobechern kann man die zwar etwas länger erhalten, doch auch damit geht Hitze zwangsläufig mit der Zeit verloren. Mit dem Ember Smarter Cup 2 gibt es solche Enttäuschungen nicht, das Gadget verfügt nämlich über eine Heizfunktion mit Temperaturregler. So bleiben Getränke aufs Grad-Celsius genau im optimalen Temperaturfenster. Das klappt manuell an der Tasse oder digital per App, beides ist ziemlich komfortabel.

Während die Tasse mit vollem Akku für immerhin 90 Minuten temperieren kann, schafft es das Gadget auf seinem Ladeuntersetzer auch den ganzen Tag. Besonders praktisch: Die smarte Tasse wechselt automatisch in den Standby, wenn sie leer ist oder wenn sie zwei Stunden lang nicht genutzt wird. Beim Befüllen springt die Heizfunktion ebenfalls automatisch an.

Ein LED-Indikator signalisiert das Erreichen der gewünschten Getränketemperatur, wenn man vorher etwas einfüllt, das dann erst einmal aufgeheizt werden muss. Die Tasse ist in verschiedenen Farben erhältlich, das Kupfermodell (220 Euro) dreht aber noch einmal an der ohnehin recht selbstbewussten Preisschraube.

Yaylabs Softshell Eiskugel

Preis: 62 Euro

Auf die Idee muss man erst einmal kommen: Mit diesem Gadget können wir Eiscreme selbst herstellen – indem wir diesen Ball 30 Minuten lang spielend hin und her rollen. Dazu gibt man in zwei gegenüberliegende Öffnungen einfach auf der einen Seite Zucker, Sahne und Aromen hinein, auf der anderen Seite anschließend noch Eis und Steinsalz.

Das Eis sollte möglichst kalt sein, eine Rezeptbroschüre wird mitgeliefert. Der BPA-freie Ball ist aus spülmaschinenfesten Teilen zusammengesetzt und ein ziemlicher Hit auf jedem Kindergeburtstag. Weil man für leckere Eiscreme aber nie zu alt ist, kann auch jeder Erwachsene damit seine (kulinarische) Freude haben.

EasyAcc Handventilator

Preis: 20 Euro

Tragbare Klimaanlage: Dieser wiederaufladbare Handventilator hilft überraschend gut dabei, heiße Stunden und Tage zu überstehen. Fünf Geschwindigkeitsstufen stehen zur Verfügung, der Akku (2.6000 mAh) ist nach drei Stunden wieder aufgeladen. Auf der niedrigsten Stufe hält das Gadget dann bis zu 18 Stunden durch, bei maximaler Drehfrequenz aber nur drei Stunden, also wesentlich kürzer.

Ein kleiner Timer gibt dabei immer die Restlaufzeit an. Das Gerät ist angenehm leise und lässt sich einklappen, so kann man es auch auf einem Tisch abstellen und als kleinen Standventilator nutzen. Die Lüfterabdeckung lässt sich schnell entfernen, wenn man die Rotorblätter oder das Gitter von eingefangenem Staub befreien möchte.

Kärcher Akku Fenstersauger

Preis: 80 Euro

Aktuell als Limited Edition zu haben: Dieser Absauger ist eine kleine Revolution für alle, die Fensterscheiben, Fliesen oder Spiegel noch mit regulären Abziehern bearbeiten – und etwaige Flüssigkeiten dabei umständlich mit einem Tuch an der Unterseite auffangen. Zumindest das teilweise Davonfließen der abgezogenen Flüssigkeit lässt sich so kaum vermeiden, der Arbeitsaufwand ist höher und kostet deutlich mehr Zeit, als mit diesem komfortablen Gadget.

Der elektrische Sauger zieht Flüssigkeiten beim Abziehen nämlich schnell und restlos in seinen Tank, ganze 35 Minuten arbeitet das Gerät mit einer Akkuladung. Geliefert wird neben dem Fenstersauger auch eine Sprühflasche mit Mikrofaser-Wischbezug, eine zweite Absaugdüse als Ersatz und Reinigungskonzentrat. Für einen kleinen Aufpreis gibt es das Gerät im Set auch mit einem vibrierenden Abwischer. Damit kann man glatte Oberflächen vor dem Abziehen mit dem Sauger schnell und gründlich reinigen.