Nie wieder Platten: Kickstarter für Radreifen mit NASA-Technik gestartet

Lange Zeit galten mit Luft gefüllte Radreifen als das Nonplusultra. Stöße werden abgefedert, Undichtigkeiten sind eher selten und die Technik gilt als ausgereift. Dennoch verspricht ein Unternehmen namens The SMART Tire Company auf Kickstarter nicht weniger als die Revolution des Radreifens.

NASA-Technik als Grundlage

Verantwortlich für diese Neuerung ist Technik der US-Raumfahrtbehörde NASA: Die Entwicklung der luftlosen Radreifen begann bereits zu Zeiten der Mondfahrzeuge aus dem Apollo-Programm und wurde im Rahmen des Mars-Rover-Programms noch einmal deutlich verbessert. Die Radreifen benötigen keine Füllung mehr mit einem Gas, sind sehr haltbar und somit auch vor einem “Platten“ geschützt. Anstelle einer Gummimischung kommt ein federndes Gitter aus einer “Formgedächtnislegierung” zum Einsatz. Diese ist elastisch wie Gummi und gleichzeitig so stabil wie Titan.

Kaum Abrieb und lange Lebensdauer

Da der Abrieb sehr gering ausfällt, könne einer solcher Radreifen über die gesamte Lebensdauer eines Fahrzeugs hinweg verwendet werden. Auch schweres Terrain stellt für den Radreifen keine Herausforderung dar, da er genau für solche Einsätze konzipiert wurde. Und auch für Elektrofahrzeuge seien die neuartigen Radreifen geeignet.

Umweltschutz im Fokus

Und auch umweltpolitisch verfolgen die Macher eine Mission: Während sich die Antriebstechnik in Kraftfahrzeugen in den letzten Jahrzehnten stark weiterentwickelt hat, haben sich die aus Gummi bestehenden Radreifen nur geringfügig weiterentwickelt. Die Produktion verschlingt seltene Rohstoffe und jeder Reifen am Auto muss paar Jahre ausgetauscht werden. So landen jährlich rund vier Milliarden Reifen auf der Müllhalde, während jedes Jahr zwei Milliarden neue Reifen vom Band laufen. Auch die durch den Abrieb erzeugten Mikropartikel stellen ein großes Problem dar.

Zuerst für Fahrräder verfügbar

In der noch 28 Tage laufenden Kickstarter-Kampagne von The SMART Tire Company geht es hingegen zuerst um Radreifen für Fahrräder. Das angepeilte Finanzierungsziel von 23.000 Euro wurde mit 65.000 Euro bereits deutlich übertroffen. Wer mindestens 140 Euro beisteuert, soll im Juni 2024 zwei vormontierte Reifen für sein Fahrrad erhalten.