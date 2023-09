Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Erstklassige, kinoreife Bilder

Wenn man bedenkt, wie gut der Fernseher aussieht, ist es schon bemerkenswert, dass der Sony A80L nicht die Spitze der OLED-Displays bildet.

Es gibt mehrere (zugegebenermaßen teurere) Fernseher mit fortschrittlicheren Panel-Designs, anderen Pixelstrukturen (Sony selbst setzt auf QD-OLED) und weitaus aufwändigeren Soundsystemen. Doch grundsätzlich bietet der A80L ein ebenso zufriedenstellendes Heimkino-Erlebnis wie jeder seiner zahlreichen Konkurrenten.

Das liegt zum großen Teil an Sonys exzellentem XR-Prozessor, der in der Lage ist, geschickt mit den Pixeln zu jonglieren. Hinzu kommen ein hervorragender Klang dank des Acoustic Surface Audio-Systems und ein starkes Smart-TV-Angebot mit Google TV.

Design und Eigenschaften

One-Slate-Design

Intelligente Google TV-Plattform

Unterstützung für 120 Hertz High Frame Rate

Der A80L ist zweifelsohne elegant. Sony nennt den Look “One Slate”-Design und will dieses bei all seinen edleren TV-Geräte einsetzen. Der Fernseher sieht unbestreitbar schick aus. Allerdings sollten Sie genügend Platz auf Ihrem TV-Board haben, da er recht viel Raum einnimmt. Platzsparend ist hingegen die Montage an der Wand.

Das Panel steht auf zwei dünnen Füßen, die am Rand des Bildschirms angebracht sind. Mit diesen “Blade”-Füßen können Sie den Bildschirm nahezu bündig mit dem TV-Board abschließen oder ihn auch anheben, um etwa Platz für eine Soundbar zu schaffen. Das graue Metallic-Farbschema sieht sehr hochwertig aus.

Die Rückseite bietet vier HDMI-Anschlüsse, von denen zwei mit 4K 120 Hertz kompatibel sind. Eine Buchse dient zudem als eARC-Kanal. Entsprechend gibt es nicht so viele Optionen, das System zu erweitern.

Es gibt eine Klinkenbuchse für den Center-Lautsprecher sowie einen digitalen optischen Audioausgang, zwei USB-Anschlüsse und Ethernet zur Unterstützung der ebenfalls vorhandenen WLAN- und Bluetooth-Schnittstellen.

Der A80L verfügt über einen terrestrischen Tuner und zwei alternative Satellitenempfänger. Außerdem ist er mit Apple AirPlay und HomeKit kompatibel.

Das Gerät wird mit zwei Fernbedienungen geliefert, einer Standard-Fernbedienung mit allen gängigen Tasten und einer schlankeren Bluetooth-Fernbedienung mit speziellen Schaltflächen für Bravia Core, Netflix, Disney+, Prime Video, Youtube und Crunchyroll.

Die Smart-TV-Plattform der Wahl für Sony ist Google TV, die inhaltsorientierte Schwester von Android. Sie bietet eine breite Auswahl an Streaming-Diensten. Die Navigation ist geradlinig und es gibt kuratierte Listen für “Ähnlich wie…”, “Beliebte Filme und Serien”, “Weiter ansehen” und dergleichen.

Außerdem erhalten Sie zehn Credits, die Sie für den Sony-eigenen Film-Streamingdienst Bravia Core ausgeben können, der höhere Bitraten als andere Dienste bietet und über gleichzeitig die größte Bibliothek mit IMAX Enhanced-Filmen darstellt.

Das Gerät verfügt außerdem über die neue Spiele-Oberfläche von Sony, die relevante Informationen wie Bewegungsunschärfereduzierung, VRR und Schwarzabgleich an einem Ort bündelt. Der Fernseher erkennt automatisch das Auto HDR Tone Mapping einer angeschlossenen PS5, was sehr praktisch ist.

Bildqualität

OLED-Panel

Kognitiver Prozessor XR

Dolby Vision

Der A80L zeigt ein tolles Bild mit seinem Quantum Dot OLED-Panel. Wenn Sie auf der Suche nach einem Mini-LED-Panel sind, sollten Sie den Samsung QN85C oder den A95K von Sony aus dem letzten Jahr in Betracht ziehen.

Die HDR-Helligkeit wurde mit 900 Nits bei einem 10-Prozent-Fenster im Vivid-Modus gemessen, was beeindruckend ist. Wenn Sie sich für die weniger aggressive Standard-Bildvoreinstellung entscheiden, sinkt die HDR-Spitzenhelligkeit auf etwas über 800 Nits.

Die HDR-Unterstützung umfasst Dolby Vision, aber nicht Dolby Vision IQ. Außerdem gibt es HLG und reguläres HDR10, aber nicht HDR10+ Adaptive.

Ein Grund, warum die HDR-Wiedergabe des A80L so präzise und naturgetreu ist, ist eine neuartige Heat-Mapping-Technologie, die Leistung und Luminanz auf intelligente Weise vereint. Ein weiterer Pluspunkt ist die Sony XR Contrast Pro- und XR Triluminos Pro-Verarbeitung, die den Kontrast bzw. die Farbtiefe erhöht.

Wie von einem OLED-TV nicht anders zu erwarten, gibt er tiefe Schwarztöne souverän wieder, während er den Schattendetails der nötige Raum gibt. Der Fernseher ist besonders gut darin, Tonwertabstufungen und subtile Farbnuancen realistisch darzustellen. Die Hauttöne sind ebenfalls detailliert und glaubwürdig.

Interessant ist, dass Sony den Filmmaker-Modus bei den Bildvoreinstellungen streicht. Was wir stattdessen erhalten, sind Standard, Kino, Spiel, Lebendig und Benutzerdefiniert (der Pro-Modus des Fernsehers). Unsere empfohlenen Einstellungen sind Standard und Benutzerdefiniert.

Bei der Wiedergabe von Dolby Vision-Inhalten, zum Beispiel von Disney+, werden die Bildmodi von Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark und Vivid ergänzt.

Als Obi-Wan (Obi-Wan Kenobi, Disney+) in Episode 2 Leias Entführer auf den Planeten Daiyu verfolgt, pirscht er sich nachts an die neonbeleuchtete Stadt heran, was dem Panel reichlich Gelegenheit gibt, seine Detailtreue im Nahbereich und seine HDR-Highlights zu zeigen.

Von den verschiedenen Modi fand ich Dolby Vision Bright die beste Option, sogar in einem völlig dunklen Raum.

Die Texturdetails sind hervorragend. Keine Serie hat so viele dunkle, schattige Gewänder wie Obi-Wan Kenobi (Disney+). Ewan McGregor hat reichlich Konkurrenz für den am wenigsten stilvoll gekleideten Jedi. Zum Glück kann der A80L die dunkle Masse auseinanderhalten und ein gewisses Maß an Tiefe und Detailreichtum bewahren.

Die Motion Flow-Bewegungssteuerung ist im Allgemeinen effektiv, glättet Kamerabewegungen und bekämpft Ruckeln, wobei nur gelegentlich kleinere Artefakte auftreten. Bei Live-Sport funktioniert das gut. Allerdings habe ich ein ausgeprägtes Flimmern festgestellt, als sich der Bildschirm in der benutzerdefinierten Einstellung befand und die Klarheit hoch eingestellt war.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Klarheit auf “Niedrig” oder “Aus” stellen, um den Flimmereffekt zu vermeiden.

Die Latenz haben wir mit 17 ms (1080p/60 fps) im Spielemodus gemessen, was relativ hoch ist, wenn es um 60 Hertz Input Lag geht. Dies führt zu einem recht trägen Gameplay in Ego-Shootern. Die Lage verändert sich aber deutlich, wenn Sie im 4K 120 Hertz Modus spielen, der butterweiche Bewegungen ermöglicht. Leider unterstützen bislang nur wenige Konsolenspiele diesen Modus.

Klangqualität

Akustisches Oberflächen-Audio-System

Dolby Atmos

50 Watt Verstärkung

Wenn es um die Klarheit der Dialoge geht, ist der große OLED-Gerät sicherlich bemerkenswert. Die drei an der Rückseite des OLED-Panels befestigten Lautsprecher sorgen für ein effektives, direktes Hörerlebnis, bei dem die Klänge die Bilder auf dem Bildschirm perfekt ergänzen.

Zwei herkömmliche Tieftöner sorgen für die Aufwertung des mittleren und unteren Bassbereichs. Besonders tiefe Töne stellt das Gerät allerdings nicht sehr beeindruckend dar. Hier hätte ich mir ein wenig mehr Wucht gewünscht.

Dennoch ist dieses 5 x 10-Watt-System lohnender als andere Fernseher mit nach unten oder nach hinten gerichteten Lautsprechern.

Die Audiomodi umfassen Standard, Dialog, Kino, Musik, Sport und einen separaten Dolby-Audiomodus mit Dolby-Audio-Nachbearbeitung (der bei Spielen hervorragend funktioniert). Außerdem gibt es eine variable Klanganpassung mit einstellbaren Surround-Sound-Effekten, Equalizer und Sprachzoom.

Preis und Verfügbarkeit

Der Sony A80L ist in den Bildschirmgrößen 55, 65 und 77 Zoll erhältlich (XR-55A80L, XR-65A80L und XR-77A80L). Die Preise liegen bei 1.899 Euro, 2.449 Euro bzw. 3.699 Euro.

Wir testen hier den 65-Zoll-A80L, den Sie bei den folgenden Händlern kaufen können:

Der A80L wird auch als A83L und A84L vertrieben. Dabei handelt es sich um Einzelhandelsvarianten desselben Bildschirms, aber auch um ein 83-Zoll-Modell zum Preis von 4.698 Euro.

Zu diesem Preis muss der A80L mit dem LG B3 OLED konkurrieren, und in unserer Auflistung der besten Fernseher finden Sie viele großartige Alternativen.

Fazit

Der A80L ist ein gelungener 4K-OLED-Fernseher, der hervorragende Details (sowohl in nativem UHD als auch hochskaliert), eine starke Dynamik und eine ordentliche HDR-Leistung bietet. In einigen Bereichen hat er Defizite – die Verzögerung bei 60-Hertz-Signalen ist durchschnittlich, und es fehlt leider auch die Unterstützung von Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive. Dennoch kann sich der Sony-Fernseher lohnen.

Die fortschrittliche Bildverarbeitung von Sony leistet bei allen Inhalten großartige Arbeit. Die Bilder sind detailliert und durchweg kinoreif, was den A80L zu einer starken Empfehlung für Heimkino-Fans macht.

Größen: 55, 65, 77, 83 Zoll

Getestetes Modell: 65 Zoll

OLED 4K-Display-Technologie

Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel

HDMI: 4x

HDR-Unterstützung: HDR10, HLG, Dolby Vision

Google TV als TV-Plattform

5 x 10W Stereo-Sound-System, Dolby Atmos kompatibel

Abmessungen: 144.8 x 83,6 x 5,3 Millimeter

Gewicht: 23,3 Kilogramm

Dieser Testbericht erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation Techadvisor und wurde von uns übersetzt und angepasst.