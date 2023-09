Eufy Clean X9 Pro im Test: Hybrid-Bodenreiniger mit beeindruckender Leistung

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Hervorragende Saugleistung

Rotierendes Moppsystem entfernt mühelos Schmutz und Flecken

Automatisches Reinigen und Trocknen der Mopp-Pads Kontra Kein sich selbst entleerender Staubsaugerbehälter

Große und sperrige Basisstation Fazit Der Eufy Clean X9 Pro ist ein hervorragender Hybrid-Bodenreiniger, der Staubsaugen und Wischen gleichermaßen beherrscht. Er ist ein rundum effizienter Saug- und Wischroboter, der in den meisten Haushalten ein willkommener Helfer sein dürfte. Schade nur, dass er keinen selbstentleerenden Schmutzbehälter bietet.

Preis beim Test

Eufy X9 Pro: $899.99 (or $799.99 with coupon)

Mit einer starken Saugleistung von 5.500 Pa und einem Paar rotierender Moppköpfe, die den Schmutz wie professionelle Bodenreinigungsmaschinen schrubben, ist der Clean X9 Pro von Eufy ein Hybridroboter mit doppelter Reinigungsfunktion. Der Clean X9 Pro hat jedoch einen entscheidenden Nachteil: Er verfügt nicht über einen selbst entleerenden Auffangbehälter.

Design und Einrichtung

Um es gleich vorweg zu sagen: Der Clean X9 Pro ist ein ziemlicher Platzfresser. Seine automatische Reinigungsstation misst 42 cm in der Höhe und 41,6 cm in der Breite. Dieser Umfang dient in erster Linie dazu, zwei Wassertanks im Inneren unterzubringen: einen 4,1-Liter-Tank für Frischwasser und einen 3,6-Liter-Tank für Schmutzwasser. Beide sind über einen Deckel auf der Station leicht zugänglich.

Die effiziente Rundum-Reinigung des Eufy Clean X9 Pro ist in fast jedem Haushalt willkommen.

Der Roboter ist 11,5 cm hoch. Das ist etwa einen Zentimeter höher als die meisten Staubsaugerroboter, die ich bislang verwendet habe. Mit diesen Maßen könnte es für den Clean X9 Pro schwierig werden, unter niedrige Sofas und Betten zu gelangen. Das vordere Ende ist leicht abgewinkelt, damit er mit seiner Kantenbürste besser in die Ecken kommt. Ein Paar rotierende Wischmopps im hinteren Bereich sorgen für die Nassreinigung von Hartböden wie Parkett und Linoleum.

Wie die meisten Reinigungsroboter heutzutage ist auch der Clean X9 Pro mit einer Reihe von Technologien ausgestattet, die eine effizientere Reinigung mit weniger Kollisionen ermöglichen sollen, darunter Lasernavigation, eine KI-Kamera, intelligentes Mapping und Hindernisvermeidung.

Ein Paar Mopp-Pads rotiert mit 180 Umdrehungen pro Minute und üben dabei einen Druck von etwa einem Kilo nach unten aus, um den Schmutz zu lösen und zu entfernen. Michael Ansaldo/Foundry

Die App-gesteuerte Einrichtung ist unkompliziert. Die Eufy Clean-App erkannte den Clean X9 Pro sofort und führte mich durch einige Schritte, um den Roboter mit meinem WLAN-Netz zu verbinden. Als Erstes habe ich eine Schnellkartierung durchgeführt, bei der der Roboter alle zugänglichen Bereiche meiner unteren Etage patrouilliert und gescannt hat, um eine Karte zu erstellen.

Das dauerte weniger als 10 Minuten und ergab eine genaue Karte, die den Grundriss in drei verschiedene Räume (Wohnzimmer, Küche und Eingangsbereich) unterteilt hat, die mit Symbolen für erkannte Hindernisse wie Schuhe und Kabel versehen war. Sie können die Karte im Anschluss bearbeiten, um den Grundriss genauer zu gestalten, Räume umzubenennen und No-Go-Zonen hinzuzufügen, die der Roboter meiden soll.

Die App ermöglicht eine Vielzahl von Anpassungen, sodass Sie separat oder gleichzeitig saugen und wischen sowie zwischen mehreren Saug- und Wasserstufen wählen können. Sie können außerdem die Reinigungseinstellungen für jeden Raum anpassen, unabhängig davon, ob Sie den gesamten kartierten Grundriss oder nur bestimmte Räume reinigen wollen. Die App stellt alle Optionen übersichtlich dar, sodass Sie sich auch dann zurechtfinden, wenn Sie noch nie einen Saugroboter benutzt haben.

Saug- und Wischleistung

Die Hersteller von Staubsaugerrobotern haben in letzter Zeit die Saugleistung erhöht, und der Clean X9 Pro folgt diesem Trend. Seine Saugkraft von 5.500 Pa ist etwa doppelt so hoch wie früher, und die Ergebnisse waren in meinem Test sofort sichtbar.

Der Staubsauger entfernte mehr Schmutz, Ablagerungen und Tierhaare als die meisten anderen Staubsaugerroboter, die ich bisher getestet habe. Gelegentlich hat der Clean X9 Pro aber auch Stifte und andere kleine Gegenstände aufgesaugt, über die andere Roboter einfach hinweg gerollt wären. Das bedeutet, dass ich mehr Zeit damit verbracht habe, verirrte Gegenstände aus seiner Gummiwalzenbürste zu entfernen. Bevor der Clean X9 Pro loslegen darf, sollten Sie also Ihre Böden noch einmal nach Kleinteilen absuchen.

Die Auto-Clean-Basis des Clean X9 Pro enthält Tanks für sauberes und schmutziges Wasser. Michael Ansaldo/Foundry

Der Roboter verfügt über einen relativ kleinen Staubbehälter mit 410 ml Fassungsvermögen, der sich schnell füllt, wenn viele Tierhaare auf Ihren Böden herumliegen. Da die Basisstation des Clean X9 Pro nicht über einen automatisch entleerbaren Behälter verfügt (der größte Nachteil seines Designs) sollten Sie darauf vorbereitet sein, den Inhalt des Staubbehälters mehrmals manuell zu entsorgen, wenn Sie ein großes Haus haben.

Diese kleine Unannehmlichkeit wird durch die Wischfunktion des Clean X9 Pro mehr als kompensiert. Die meisten Dual-Modus-Reinigungsroboter ziehen ein feuchtes Tuch über den Boden, um ihn nass zu reinigen. Das ist in Ordnung, um Oberflächenschmutz zu entfernen, aber nicht gründlich genug, um klebrige Reste und Flecken zu entfernen.

Der Clean X9 Pro verfolgt einen ähnlichen Ansatz wie kommerzielle Bodenreiniger, indem er zwei kreisförmige Mopps einsetzt, die mit 180 Umdrehungen pro Minute rotieren und dabei einen Druck von etwas mehr als einem Kilogramm nach unten ausüben. Dieser Druck kann selbst hartnäckigen Schmutz entfernen.

Was passiert, wenn Sie Teppichböden oder Teppiche in Ihrer Wohnung haben? In der Vergangenheit mussten Sie eine physische oder virtuelle Barriere errichten, um einen Wischroboter von diesen Oberflächen fernzuhalten. Der Clean X9 Pro erkennt jedoch Teppiche und hebt sein Wischpad um 12 Millimeter an, damit sie nicht nass werden.

Mit der Eufy Clean-App können Sie die Reinigungsmodi und -einstellungen anpassen. Michael Ansaldo/Foundry

Nach dem Wischen kehrt der Roboter zu seiner Basisstation zurück, wo seine Wischmopps mit Wasser aus dem Frischwassertank gereinigt und dann einige Stunden lang mit 40 Grad heißer Luft getrocknet werden. Das soll die Geruchs- und Bakterienbildung verhindern. Der Clean X9 Pro erspart Ihnen zwar das Hantieren mit schmutzigen Moppköpfen, aber Sie müssen den Schmutzwassertank nach jedem Wischen selbst leeren und reinigen.

Preis & Verfügbarkeit

Im Online-Shop von Hersteller Eufy ist der Clean X9 Pro zum Preis von 899 Euro erhältlich. Günstiger geht es bei Online-Händler Amazon. Hier kostet der Clean X9 Pro mit 17 Prozent Rabatt aktuell nur 749 Euro.

Fazit

Da der Schwerpunkt des X9 Pro auf dem Wischen liegt, ist er für Haushalte mit vielen Hartböden eine gute Wahl. Grundsätzlich ist seine effiziente Rundum-Reinigung in fast jedem Haushalt willkommen. Allerdings ist das Fehlen des mittlerweile zum Standard gewordenen selbst entleerenden Schmutzbehälters beim X9 Pro etwas schade.

Wenn Sie auf einen selbst entleerenden Behälter nicht verzichten können, sollten Sie sich den Dreame L10s Ultra für 899 Euro ansehen. Der Listenpreis ist mit dem des Clean X9 Pro identisch. Er kann so ziemlich alles, was der Clean X9 Pro auch kann. Er verfügt zusätzlich über einen Staub- und Schmutzwasserbehälter, der sich selbst entleeren kann.

