“Wahnsinniges Fahren”: Auto von deutschem Ehepaar beschlagnahmt – Versteigerung droht

Die dänische Polizei hat das Auto eines deutschen Paares aus Schleswig-Holstein beschlagnahmt. Das Paar war am 3.9.2023. mit seinem Fahrzeug auf der Hauptstraße durch die Kommune Tønder (in Brøns) gerast. Mit 107 km/h statt der erlaubten 50 km/h. Ein Fahrzeug der dänischen Verkehrsüberwachung (Automatisk Trafikkontrol, ATK) blitzte das Paar.

Polizei beschlagnahmt Auto

In Deutschland wären in so einem Fall eine Geldstrafe, Punkte in Flensburg und ein zwei Monate Fahrverbot fällig. Das Auto dürfen in so einem Fall die Raser aber behalten. Doch die Dänen sind da weniger zimperlich: Die Polizei beschlagnahmte am Montag (4.09.2023) das Raser-Auto in Tønder und ein Gericht entscheidet nun darüber, ob es versteigert wird. Das teilt die dänische Polizei hier mit.

Wir sind sehr froh, dass das Fahrzeug beschlagnahmt wurde. Das Fahren mit diesen Geschwindigkeiten ist inakzeptabel Polizeikommissar Eli Jepsen Gejsing, Leiter der Verkehrspolizei in Süd- und Südjütland

Rechtsgrundlage

Die Rechtsgrundlage dafür heißt Vanvidsbilisme, auf Deutsch “wahnsinniges Fahren”. Der ADAC erklärt diese Regelung folgendermaßen:

In die Kategorie Wahnsinnsfahrten fallen Raserinnen und Raser, die 100 Prozent oder unabhängig vom Limit mehr als 220 km/h zu schnell sind. Aber auch ab zwei Promille sowie bei schweren Unfällen mit Personenschaden unter Alkohol oder Drogeneinfluss ist das Auto weg. Und zwar unabhängig davon, wem der Wagen gehört. Außer, der Halter bzw. die Halterin hat sich vorher per Vereinbarung mit dem Fahrer bzw. der Fahrerin abgesichert. ADAC

Laut ADAC beschlagnahmte die dänische Polizei zwischen April 2021 und März 2023 1902 Fahrzeuge. Die beschlagnahmten Autos darf der dänische Staat versteigern und den Erlös behalten, wie Spiegel Online erklärt.

In dem konkreten Fall war das Auto mehr als 100 Prozent zu schnell, deshalb durfte die Polizei es beschlagnahmen.

Die dänische Polizei hat hier noch einmal alle Kriterien für eine Beschlagnahme zusammengefasst:

Fahren mit einer Geschwindigkeit von mindestens 200 km/h

Fahren mit einer Geschwindigkeit von mindestens 100 km/h und mehr als dem Doppelten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in dem betreffenden Gebiet

Trunkenheit am Steuer mit einem Blutalkoholgehalt von mehr als 2,00 Promille

Totschlag unter besonders erschwerenden Umständen

Besonders rücksichtsloses Fahren

Vorsätzliche Herbeiführung einer unmittelbaren Gefahr für Leib oder Leben

Fahrlässige Herbeiführung einer erheblichen Schädigung des Körpers oder der Gesundheit einer Person unter besonders erschwerenden Umständen

Harte Strafen für Raser drohen nicht nur in Dänemark, sondern zum Beispiel auch in der Schweiz. Der ADAC gibt hier einen Überblick.

In Deutschland droht dagegen eine Beschlagnahme nur in Ausnahmefällen, wie zum Beispiel bei der Teilnahme an illegalen Rennen.