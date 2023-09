Starfield landet auf GeForce Now und ist bald mit DLSS in Ultrawide spielbar

Starfield ist erst seit einer Woche auf dem Markt und für Bethesdas neuesten Blockbuster gibt es bereits das erste Hotfix-Update – zusammen mit einer Reihe von zukünftigen Updates, mit denen die Entwickler auf Fan-Wünsche eingehen werden. Unter anderem soll bald hinzugefügt werden: Unterstützung für Nvidias DLSS-Upscaling-Technologie und Ultrawide-Monitore. Als Sahnehäubchen haben Bethesda und Nvidia gerade den Cloud-Gaming-Service GeForce Now um die Unterstützung von Starfield erweitert.

In einem am Mittwoch veröffentlichten Blog-Post teilte Bethesda Details zu seinem ersten Hotfix für Starfield mit. Dazu gehören Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen sowie erste von der Community geforderte Funktionen. Zusätzlich zur Unterstützung von Ultrawide-Monitoren und DLSS erhält das Spiel Helligkeits- und Kontrastregler, ein HDR-Kalibrierungsmenü, einen FOV-Schieberegler und (zur Erleichterung aller, die es leid sind, sich durch Menüs zu wühlen) die Möglichkeit, mit einem einzigen Tastendruck zu essen. Die integrierte, offizielle Mod-Unterstützung (auch bekannt als “Creations”) wird Anfang 2024 für alle Plattformen verfügbar sein.

Bethesda verspricht in seinem Posting auch engere Partnerschaften mit Nvidia, AMD und Intel für die Treiberunterstützung und erklärt, dass die Treiberupdates “neue Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen beinhalten werden”. Das sind vor allem gute Nachrichten für Besitzer einer Intel Arc, die bisher unter Unannehmlichkeiten wie der Aussage des Kundensupports leiden mussten, dass ihre Karten nicht mit Starfield kompatibel sind, nachdem eine Reihe von Problemen aufgetreten waren, die von fehlenden Augenbrauen bei Charakteren bis hin zu Abstürzen beim Starten reichten.

In der Zwischenzeit gibt es Neuigkeiten von Nvidia, die bei diesen Stabilitäts- und Treiberproblemen teilweise helfen können: Starfield ist jetzt über GeForce Now verfügbar. Wenn Sie also das Spiel über Steam oder den PC Game Pass besitzen, können Sie es über Nvidias Cloud-Server mit bis zu 4K/120fps (Ultimate-Abo) oder bis zu 1080p/60fps (Priority-Abo) spielen. Sie können den Geforce-Now-Dienst auch kostenlos ausprobieren, allerdings mit mehr Einschränkungen. Das ist eine gute Möglichkeit, um zu sehen, wie sich das Spiel unabhängig von Ihrer Hardware spielt, vor allem wenn Sie einen älteren PC haben – oder eine PlayStation 5, da Bethesdas Blockbuster ein Xbox/PC-Exklusivtitel ist.

Dieser Artikel erschien auf PC-WORLD und wurde ins Deutsche übersetzt.