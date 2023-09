Ancient Earth Globe: So sah die Erde zur Zeit der Dinosaurier aus – und noch früher

Eine faszinierende interaktive Darstellung der Erde nimmt Sie mit auf eine Reise durch die Erdzeitalter. Die Karte zeigt die Erde als einen mit der Maus drehbaren Globus. Sie haben drei Auswahlmöglichkeiten: Links oben geben Sie die Stadt ein, nach der Sie suchen. Am oberen Bildschirmrand wählen Sie den Zeitpunkt aus, zu dem die Erde angezeigt werden soll. Sie haben dabei die Wahl zwischen vor 750 Millionen Jahren in mehreren Abstufungen bis heute.

Alternativ dazu können Sie aber rechts oben auch auswählen, dass die Erde angezeigt werden soll, wenn bestimmte Lebensformen erstmals auf der Erde erschienen sind. Beispielsweise “die ersten Muscheln” oder “die ersten Landlebewesen” oder “die ersten Dinosaurier” oder “die ersten Hominiden” oder die Erde zum Zeitpunkt des großen Sauriersterbens. Falls Sie diese letztere Auswahlmöglichkeit wählen, springt dazu passend immer auch die Auswahl nach dem Zeitpunkt mit um.

Detailinformationen zu jeder gewählten Zeitstufe

Cool: Zu jeder Zeitstufe, die Sie sich anzeigen lassen, blendet die Karte links unten einige knappe Informationen ein. Wählen Sie beispielsweise die Erde vor 20 Millionen Jahren, dann erfahren Sie, dass im so genannten Neozän Säugetiere und Vögel sich weiterentwickeln zu modernen Formen und dass frühe Hominiden in Afrika auftauchen. Wählen Sie dagegen 66 Millionen Jahre vor unserer Zeit, dann sind Sie mitten im berühmten Sauriersterben, das vermutlich mit dem berühmten Asteroideneinschlag in Yucatan in Verbindung gebracht werden kann.

So finden Sie Ihre Stadt

Die von Ihnen ausgewählte Stadt ist durch einen roten Punkt auf dem Globus markiert. Je nach gewählter Zeitstufe dürfte die Stadt oft im Meer oder auch mal unter Eismassen liegen, den die Erdmassen und die Klimaverhältnisse haben sich im Lauf der Erdgeschichte ja ständig verändert.

Die Karte bietet einige Einstellmöglichkeiten. Beispielsweise können Sie den Äquator anzeigen lassen oder auch Wolken darstellen lassen.

Interaktive Karte der Erdzeitalter

Die Mutterseite, zu der diese interaktive Karte gehört, nennt sich übrigens dinosaurpictures.org. Dort sehen Sie genau das, was die URL verspricht: Bilder von rekonstruierten Dinosauriern. Zu jedem Saurier erfahren Sie eine Fülle von Informationen wie zum Beispiel die Angabe, zu welchem Erdzeitalter diese Saurierart existierte, ob er sich von Pflanzen oder Lebewesen ernährte oder wie er sich fortpflanzte. Alle Fundstellen des jeweiligen Sauriers können Sie sich dann wieder auf der interaktiven Karte anzeigen lassen.