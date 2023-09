Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Reparaturfähig und -freundlich

Fünf Jahre Garantie

Acht Jahre Software-Support

Desktop-Modus Kontra Klobiges Design

Unterdurchschnittliche Leistung

Hält die Hardware acht Jahre lang durch? Fazit Das Fairphone 5 ist tatsächlich kein Smartphone der Superlative. Allerdings hat das Unternehmen recht, wenn es die Ethik der Branche infrage stellt und ein fair hergestelltes, reparierbares Handy produziert.



Der versprochene Software-Support bis 2033 und möglicherweise darüber hinaus ist ein Beweis dafür, dass andere Hersteller mit ihrer Hardware andere Ziele verfolgen und mit den Ressourcen verschwenderisch umgehen.

Das Fairphone 5 soll kein leistungsfähiges Smartphone sein – so ist es das auch nicht. Es soll keine Kameras haben, die besser sind als die des iPhone 14 Pro oder des Google Pixel 7 Pro, also ist auch das so. Und auch beim Design will der Hersteller nicht beeindrucken.

Stattdessen hat sich Fairphone vorgenommen, ein Smartphone zu bauen, das acht Jahre lang Software-Support erhält, möglicherweise sogar zehn. Und damit die Hard- nicht vor der Software schlapp macht, ist das Fairphone 5 so konzipiert, dass es Besitzer selbst reparieren können.

Die Langlebigkeit des Fairphone 5 hängt davon ab, ob das Unternehmen im Jahr 2033 noch existiert. Aber Fairphone hat bisher eine gute Erfolgsbilanz vorzuweisen.

Als kleines Unternehmen will Fairphone beweisen, dass ein längerer Software-Support durchaus möglich ist. Zudem stellt Fairphone gleichzeitig die Umweltethik von Smartphones infrage, deren Komponenten oft nur wenige Jahre halten.

Das Unternehmen sagt auch, dass es alle Komponenten des Handys auf faire Weise beschafft und die Arbeiter in jeder Phase der Lieferkette bis hin zu den eigenen Fabriken fair behandelt und damit über das hinausgeht, was andere Handy-Hersteller tun.

Design & Verarbeitung

Transparentes Modell

Einfache modulare Reparierbarkeit

Solide, aber klobige Bauweise

Das Fairphone 5 sieht dem Fairphone 4 sehr ähnlich, ein paar Änderungen gibt es dann aber doch. Das Design ist recht schlicht gehalten, mit seinem 9,6 Millimetern dicken Gehäuse sowie den abgerundeten Kanten und Ecken. Bei meinem Exemplar handelt es sich um die transparente Version, bei der man durch die abnehmbare Rückseite auf den herausnehmbaren Akku und das durchdachte modulare Design darunter blicken kann. Es gibt auch nicht durchsichtige Modelle in Schwarz und Blau.

Allerdings ist das Fairphone 5 mit 212 Gramm ziemlich schwer und entspricht nur der Schutzklasse IP55 für Staub- und Wasserdichtigkeit. Man sollte es also nicht nass werden lassen. Aber das ist natürlich nachvollziehbar: Das Handy ist so konzipiert, dass Sie es selbst komplett auseinandernehmen und wieder zusammenbauen können.

Das Smartphone wird in einer wiederverwertbaren Verpackung geliefert, aber ohne Ladekabel, Netzteil oder Schraubendreher. Letzteren können Sie separat bei Fairphone von iFixit kaufen, um das Fairphone 5 zu zerlegen.

De Akku können Sie ohne Werkzeug herausnehmen. Für andere Komponenten gibt es winzige Schrauben. Sind diese entfernt, können Sie Teile wie Display, Kameras, Hörmuschel, USB-C-Anschluss und Lautsprecher ersetzen, die alle direkt bei Fairphone erhältlich sind.

Ich habe das Smartphone mit Leichtigkeit auseinandergenommen und hatte auch keine Probleme, es wieder zusammenzusetzen. Das ist viel einfacher als beim Nokia G22. Hier muss man nämlich die Hälfte des Geräts auseinandernehmen, bevor man überhaupt an den Akku kommt, von dem man dann auch noch die Kabel abziehen muss. Das Fairphone ist deutlich leichter zu reparieren.

Doch bevor Sie etwas reparieren müssen, greift die fünfjährige Garantie.

Display & Lautsprecher

6,4-Zoll-OLED

Gorilla Glas 5

Display und Lautsprecher austauschbar

Dies ist das erste Fairphone-Gerät mit einem OLED-Display. Es ist hell und scharf mit einer Auflösung von 1.224 × 2.770 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hertz. Das Display ist sehr anständig, aber es ist nicht das hochwertigste Panel, das es zu diesem Preis gibt. Das Google Pixel 7 hat ein besseres Display.

Trotzdem war ich erfreut, in den Einstellungen eine Menge anpassbarer Optionen zu finden. Sie können den Farbmodus anpassen, einen Blaulichtfilter aktivieren sowie einen Lesemodus nutzen. Er verleiht dem Bildschirm einen papierähnlichen Glanz für längere Lesesitzungen.

Der Prozessor ist die Schwachstelle des Handys

Schwache Leistung

Großzügiger 256-GB-Speicher

Im Fairphone 5 arbeitet der Prozessor Qualcomm Snapdragon QCM6490 – was eher unüblich ist. Doch Fairphone glaubt, dass er am besten dafür geeignet ist, acht Jahre lang Software-Updates zu erhalten. Außerdem unterstützt er 5G.

Das Problem: Die Leistung ist enttäuschend. Das Smartphone hat Aussetzer und ist selbst bei einfachen Aufgaben schwerfällig. Meine persönliche Meinung: Sollte Fairphone sein Modell tatsächlich acht Jahre lang mit Software-Updates unterstützen, wird die Hardware wohl vorher in die Knie gehen.

Ich habe Fairphone gefragt, ob sie wirklich glauben, dass das Fairphone 5 solange durchhalten wird. Ein Sprecher teilte mir mit, dass sie zuversichtlich sind, dass das Smartphone “mindestens acht Jahre lang” verwendet werden kann. Das Fairphone 2 von 2015 hat mehr als sieben Jahre lang Updates erhalten.

Ergänzend sagt der Hersteller: “Im Durchschnitt werden Smartphones nach nur zwei bis drei Jahren ausrangiert. Selbst wenn Nutzer das Fairphone 5 fünf oder sechs Jahre lang behalten, wäre das bereits ein großer Schritt bezüglich Nachhaltigkeit. Wir erwarten auch, dass wir die Leistung in zukünftigen Software-Updates weiter verbessern können.” Hoffen wir es.

Außerdem gibt es Dual-SIM (eine physische, eine eSIM), NFC, Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2 LE. Eine Kopfhörerbuchse ist nicht vorhanden.

Kamera & Video

Solide 50-MP-Hauptkamera mit OIS

50-MP-Ultraweitwinkel

50-MP-Frontkamera

Die Kameras sind gut, aber nichts Besonderes. Fairphone hat vor allem drei 50-MP-Sensoren für die Haupt-, Ultraweit- und Selfie-Kamera verwendet, obwohl es sich um unterschiedliche Hardware handelt.

Die Hauptkamera verwendet den Sony IMX800 und macht bei guten Lichtverhältnissen scharfe, ansprechende Aufnahmen mit der Standardauflösung von 12,5 Megapixeln. Die optische Bildstabilisierung (OIS) funktioniert gut.

An sich ist die Kamera sehr gut, auch wenn sie zu diesem Preis nicht die Detail- und Verarbeitungsqualität des Pixel 7 oder sogar des günstigeren Pixel 7a bietet. Sie können auch mit der vollen Auflösung von 50 Megapixeln fotografieren, allerdings ist dann die Stabilisierung schlechter.

Ultraweit-Aufnahmen sind akzeptabel, verlieren aber an den Rändern der Aufnahmen und bei schlechten Lichtverhältnissen drastisch an Details und Qualität. Die Selfie-Kamera ist perfekt für Gruppenfotos und Videotelefonate geeignet.

Akkulaufzeit & Aufladen

Auswechselbarer 4.200-mAh-Akku

Langsames Aufladen mit 30 Watt

Kein Kabel oder Ladegerät im Lieferumfang

Der austauschbare Akku des Fairphone 5 erinnert mich an die guten alten Zeiten meines Nokia 3310 oder sogar an Handys aus dem Jahr 2015 wie das LG G4, bei denen man den Akku ohne Werkzeug aus dem Telefon nehmen konnte.

Fairphone verkauft Ersatzakkus für rund 40 Euro, sodass Sie einen zusätzlichen Akku kaufen und ihn für Notfälle oder Tage ohne Steckdose nutzen können.

Leider ist die Akkulaufzeit nicht gerade berauschend. Das Fairphone 5 hat bei mäßiger bis intensiver Nutzung einen ganzen Tag durchgehalten, aber vor dem Schlafengehen ist der Akku fast leer. Für ein so relativ leistungsschwaches Smartphone hätte ich mir mehr erhofft, aber 4.200 mAh sind kleiner als die immer häufigeren 5.000 mAh in Android-Handys der Mittelklasse.

Das Telefon wurde mit meinem 30-Watt-USB-C-Ladegerät quälend langsam aufgeladen und erreichte in einer halben Stunde nur 29 Prozent. Es gibt kein kabelloses Laden.

Software & Funktionen

Updates für acht Jahre

Sauberer Android-Look

Desktop-Modus

Fairphone verspricht fünf Updates für die Android-Plattform und mindestens acht Jahre lang Sicherheitsupdates. Das ist ungefähr die gleiche Anzahl an Betriebssystem-Updates, die Apple für die meisten iPhones bereitstellt, und eine längere Sicherheitsunterstützung als bei jedem anderen Smartphone-Hersteller.

Das ist ein echtes Unterscheidungsmerkmal. Und es ist lobenswert, sofern Fairphone sein Versprechen einhalten kann. Bei der Markteinführung war das Unternehmen zuversichtlich, die acht Jahre sogar auf zehn Jahre verlängern zu können. Falls das Fairphone 5 seinen letzten Sicherheitspatch im Jahr 2031 erhält, wäre das sehr beeindruckend.

Ehrlicherweise zweifle ich am Sinn einer solchen Langlebigkeit, besonders in Verbindung mit der eher schwachen Hardware. Wird Android in einem Jahrzehnt noch akzeptabel auf dem Fairphone 5 laufen? Die Frage können wir nicht beantworten, aber ich kann das Engagement keinesfalls kritisieren.

Es zeigt, dass andere Unternehmen mit unendlich mehr Ressourcen ihre Modelle weitaus länger unterstützen könnten, sich aber aktiv dagegen entscheiden. Klar, die Hersteller wollen Ihnen möglichst alle zwei, drei Jahre ein neues Smartphone verkaufen.

Das Fairphone hat ein cleanes Android-System ohne Bloatware. Mit an Bord ist aber eine Fairphone-App, mit der Sie sich bei Ihrem Konto anmelden und auf Ihre Garantie sowie andere Funktionen zugreifen können.

Es gibt auch einen großartigen Desktop-Modus, den Sie in den Einstellungen aktivieren können. Schließen Sie das Fairphone 5 einfach an einen USB-C-Monitor zusammen mit Tastatur und Maus an und Sie können ein vollständiges Windows-ähnliches System nutzen. Das sollten mehr Mittelklasse-Handys bieten.

Preis und Verfügbarkeit

Das Fairphone 5 kostet 699 Euro direkt bei Fairphone und kam am 14. September 2023 in den Handel.

Das ist ein guter Preis, wenn man bedenkt, dass es mindestens acht Jahre halten soll. Aber in Bezug auf den Smartphone-Markt ist es teurer als leistungsfähigere Hands. Das Google Pixel 7a zum Beispiel kostet weniger und hat eine höhere Leistung und bessere Kameras.

Aber das Fairphone 5 mit anderen Handys zu vergleichen, geht an der Sache vorbei. Man kauft es, um die Nachhaltigkeit zu unterstützen und der Unternehmensphilosophie zu folgen. Ich denke, der Preis ist in der Tat fair.

Fazit

Das Fairphone 5 ist ein Produkt, das andere Werte als klassische Smartphones verfolgt und zeigt: Andere Handy-Hersteller sollten einen längeren Software-Support anbieten und Nutzer aktiv dazu ermutigt, nicht alle zwei bis drei Jahre aufzurüsten.

Apple kann natürlich behaupten, dass das iPhone 14 besser zu reparieren ist als ältere iPhones. Aber ehrlich: Das ist lächerlich im Vergleich zur tatsächlichen Reparierbarkeit des Fairphone 5. Es ist so einfach, Teile zu entfernen und auszutauschen Alles, was man dazu braucht, ist ein 5-Euro-Schraubendreher.

Ich bin jedoch nicht davon überzeugt, dass das Handy auch in vier oder fünf Jahren noch gut funktioniert, geschweige denn in acht oder zehn Jahren.

Aber alles in allem ist es ein solides Gerät, das man kaufen sollte, weil man an die Sache glaubt. Und nicht, weil man das leistungsstärkste Smartphone für das Geld haben will. In dieser Hinsicht ist das Fairphone 5 ein großer Erfolg.

Spezifikationen

Betriebssystem: Android 13 zum Start 5 Betriebssystem-Upgrades 8 Jahre Software-Unterstützung

Prozessor: Qualcomm Snapdragon QCM6490

Display: 6,46 Zoll 90Hz pOLED

Interner Speicher: 256 GB (per Micro-SD erweiterbar auf 2 TB)

Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR4x

Akku: 4.200 mAh, herausnehmbar

Kameras: 50 MP Sony IMX800 Hauptsensor, f/1.88, OIS 50 MP Sony IMX858 Ultraweitwinkel, f/2.2, 121 Grad Blickwinkel 50 MP Selfie, 90 Grad Blickwinkel

Besonderheit: Modulares Design mit 10 verfügbaren Ersatzteilen

Abmessungen: 161,6 × 75,8 × 9,6 Millimeter

Gewicht: 212 Gramm

Dieser Artikel erschien im Original zuerst bei Techadvisor und wurde ins Deutsche übersetzt.