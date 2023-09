Windows 11 unterscheidet sich bereits deutlich von der Version, die vor zwei Jahren auf den Markt kam, aber es sieht so aus, als ob noch mehr Änderungen anstehen. Microsoft wird in Kürze das größte Windows-11-Update des Jahres 2023 ausliefern, und so ziemlich alle neuen Funktionen wurden oder werden bereits über das Windows Insider Program getestet. Das bedeutet, dass wir eine sehr gute Vorstellung davon haben, was wir von dem Update 23H2 erwarten können, das schon sehr bald erscheinen wird. Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen.

Mit der Einführung von Windows 11 kündigte Microsoft an, dass es jährliche Funktionsupdates anstelle des halbjährlichen Ansatzes von Windows 10 einführen wird. Trotz einiger Gerüchte über eine neue Strategie wurde dies in einem Blogbeitrag vom Februar 2023 bekräftigt.

Das hat das Unternehmen jedoch nicht davon abgehalten, alle paar Monate neue Funktionen in “Moment”-Updates zu veröffentlichen. Das bedeutet, dass man nicht ein ganzes Jahr warten muss, bis neue Funktionen zur Verfügung stehen. Zuletzt erschien im Mai das “Moment 3”-Update und brachte Neuerungen. Weitere folgten dann im Juni 2023, die wir Ihnen hier vorstellten.

Wie sieht es mit einem konkreten 23H2-Veröffentlichungsdatum aus? Microsoft bestätigte “das vierte Quartal 2023” in einem Blog-Beitrag vom Juli 2023.

Zac Bowden von Windows Central glaubt, dass eine offizielle Ankündigung für das Update auf der bestätigten Veranstaltung von Microsoft am 21. September erfolgen wird, bevor das Update im Oktober allgemein verfügbar ist.

Sie können viele 23H2-Funktionen im Vorfeld über das Windows Insider-Programm testen, aber es ist nicht nötig, sich für den kürzlich eingeführten Canary Channel anzumelden, der sehr experimentell ist und potenzielle Windows 12-Funktionen enthalten könnte.

Werden alle Windows-11-Geräte mit Version 23H2 kompatibel sein?

Ja, vorausgesetzt, sie verwenden die Version 22H2. In einem Artikel vom Juli 2023 bestätigte Microsoft, dass “Sie sich keine Sorgen über die Kompatibilität von Anwendungen oder Geräten zwischen den Versionen machen müssen”.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, gehen Sie zu Einstellungen > System > Info und suchen Sie unter ‘Windows-Spezifikationen’ nach ‘Version’.

Wenn Sie eine ältere Version von Windows 11 verwenden, müssen Sie zunächst nur 22H2 installieren. Microsoft hat bei der Einführung von Windows 11 neue Hardware-Anforderungen eingeführt, aber das wird sich beim Update 23H2 nicht wiederholen.

Das Update 23H2 wurde noch nicht offiziell angekündigt, aber Microsoft hat die meisten neuen Funktionen bereits in einem Blogbeitrag und über frühe Builds im Windows Insider Programm vorgestellt.

Die folgenden Funktionen sind noch nicht für 23H2 bestätigt, aber die meisten sind in Test-Builds des Updates enthalten:

Windows AI Copilot – ein leistungsstarker virtueller KI-Assistent, der auf ChatGPT und Bing Chat basiert. Die Funktion kann zur Analyse von Bildern und Text, zur Beantwortung spezifischer kontextbezogener Fragen und zur Steuerung von Geräteeinstellungen verwendet werden.

KI-gestützte Dateiempfehlungen in Datei-Explorer und Start

Aktualisiertes Design des Datei-Explorers, einschließlich des neuen “Galerie”-Modus

Dynamische Beleuchtung – integrierte Tools zur Steuerung der RGB-Beleuchtung von Geräten und Zubehör

Aufheben der Gruppierung von Taskleisten-Apps und Einblenden von Labels mit einem Klick

Möglichkeit zum Ausblenden von Datum und Uhrzeit in der Taskleiste

Neue Unterstützung für Formate wie 7-zip, RAR, gz und andere

Neue AI-Funktionen im Microsoft Store – AI-generierte App-Schlüsselwörter und Bewertungszusammenfassungen, Hub für ausgewählte AI-Apps

Sichern und Wiederherstellen von Apps – installiert beim Wiederherstellen eines Backups alle Apps neu, die Sie aus dem Microsoft Store installiert haben

Neue Einstellungen-Startseite

Unterstützung für HDR-Desktop-Hintergrundbilder

Aktualisiertes Menü für die Soundausgabe

Überarbeitete Apps für Notepad und Snipping Tool

Copilot ist wohl die aufregendste dieser Neuerungen, und Windows Latest hat Zugang zu einer frühen Version erhalten. Der Autor Mayank Parmar betont, dass “die endgültige Version viel besser aussieht”, aber es ist ein nützlicher Indikator dafür, was zu erwarten ist:

Windows Latest

Die Seitenleiste bietet schnellen Zugriff auf die Bing-Chat-Oberfläche, mit der viele von uns inzwischen vertraut sein dürften. Aber anstatt nur neue Informationen zu generieren, wird es möglich sein, fast jede Windows 11-Einstellung über Copilot zu steuern. Außerdem wird es eine Reihe von Integrationen mit Microsoft 365-Apps geben.

Hier ein Blick auf den neuen Bereich “Galerie” des Datei-Explorers:

Microsoft

Die künstliche Intelligenz wird in den kommenden Jahren ein wichtiger Bestandteil von Windows sein, und wir erwarten, dass sie in Windows 12 eine wichtige Rolle spielen wird. Windows 12 könnte bereits im kommenden Jahr starten.

Hinweis: Dieser Artikel erschien zuerst bei unserer Schwesterpublikation Techadvisor und wurde ins Deutsche übersetzt