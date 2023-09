2.573 Kilometer mit nur einer Akkuladung: Münchner E-Auto stellt Weltrekord auf

2.573 Kilometer mit nur einer Akkuladung legte ein E-Auto der Techischen Universität München (TUM) zurück. Gebaut haben es Studenten der TUM. Das teilte die Universität jetzt mit.

Weltrekord während der IAA 2023 in München

Während der IAA Mobility 2023 in München eroberte das Team am Flughafen München den neuen Weltrekord für die weiteste Fahrt eines Elektroautos mit einer Akku-Ladung. Sechs Tage dauerte der Versuch, für den das Team auf Feldbetten im Flughafenhangar schlief. Für den Guinness-Weltrekord modifizierte die Studierendeninitiative den “muc022”, mit dem das Team bereits an Wettbewerben für effiziente Elektroautos teilgenommen hatte. Dabei setzen die Studierenden vor allem auf eine verbesserte Aerodynamik und auf Leichtbau. Damit das Fahrzeug weltrekordtauglich wurde, bauten die jungen Ingenieure einen größeren Akku ein, der 15,5 Kilowattstunden leistet.

Bisherigen Rekord bereits nach vier Tagen geknackt

Für die Rekordfahrt stellte der Flughafen München einen leeren Flugzeughangar zur Verfügung. Der Hangar garantierte dem Team, auch bei schlechten Wetterbedingungen den Rekord einzufahren. Der bisherige Rekord lag bei 1608,54 Kilometern. Diese Strecke konnten das Münchner Stundenteam bereits nach vier Tagen zurücklegen.

2.573,79 Kilometer

Da der Akku des muc022 aber noch nicht leer war, fuhr das Team weiter. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 26 km/h. Am Ende standen nach 99 Stunden Fahrzeit 2.573,79 Kilometer auf dem Tacho. Das bedeutet einen Verbrauch von 0,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Zum Vergleich: Extrem sparsame Serienfahrzeuge verbrauchen rund 13 kWh auf 100 Kilometer, wie die Studenten schreiben.