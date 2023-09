Amazon Alexa mit bis zu 45 % Rabatt: Echo Dot (Kids) & Echo Pop kurz top-günstig

In zigtausenden deutschen Haushalten ist Amazons Alexa inzwischen ein geschätztes Familienmitglied. Die KI weiß immer, wie das Wetter wird, informiert über die neuesten Nachrichten oder heitert die Stimmung mit einem Witz auf. Natürlich spielt Alexa auf Wunsch auch Musik ab oder wird zur Steuerzentrale für das Smart Home. Einen der günstigsten Zugänge zur Amazon-KI erhält man über den Echo Dot.

Der kleine smarte Lautsprecher lässt sich derzeit in der neuesten 5. Generation bei Amazon mit 38 % Rabatt kaufen, sodass Sie keine 40 Euro mehr dafür ausgeben müssen. Auch das Modell mit Uhr und Echo Dot Kids im Eulen- oder Drachen-Design gibt es derzeit dank hoher Rabatte günstiger. Sogar für weniger als 30 Euro ist der neue Echo Pop erhältlich, der dank seiner geringen Maße wirklich überall hinpasst. Die Rabatt-Angebote sind allerdings zeitlich begrenzt und gelten nur, solange der Vorrat von Amazon reicht. Interessenten sollten rasch zuschlagen.

Amazon Alexa: Was zeichnet den Echo Dot der 5. Generation aus?

Der im Jahr 2022 veröffentlichte Echo Dot der 5. Generation hebt sich deutlich von seinen Vorgängern ab und präsentiert sich als smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa. Was diesen Lautsprecher besonders auszeichnet, ist sein erstklassiges Audioerlebnis. Er bietet klarere Stimmen, tieferen Bass und einen satten Klang, der perfekt für jeden Raum geeignet ist. Egal, ob Sie Musik, Hörbücher oder Podcasts von Anbietern wie Amazon Music, Apple Music, Spotify oder Deezer genießen möchten, der Echo Dot liefert einen für seine Größe überraschend guten Klang.

Doch nicht nur die Klangqualität beeindruckt. Mit Alexa an Ihrer Seite wird Ihr Alltag erleichtert. Sie können nach dem Wetter fragen, einen Timer stellen oder Ihr Smart Home steuern. Durch die Koppelung des Echo Dots mit kompatiblen Geräten haben Sie die Möglichkeit, Lichter per Sprachbefehl zu steuern, Musik abzuspielen oder das Thermostat anzupassen.

Das Thema Datenschutz spielt bei einem smarten Lautsprecher natürlich auch eine große Rolle. Der Echo Dot wurde mit mehreren Datenschutz- und Kontrollmaßnahmen ausgestattet. Eine besonders wichtige Funktion ist die Mikrofon-aus-Taste, die es Ihnen ermöglicht, die Mikrofone zu deaktivieren und so Ihre Privatsphäre zu schützen. Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt des Echo Dots ist sein Fokus auf Nachhaltigkeit. Bei seiner Entwicklung wurde darauf geachtet, dass 99 % der Verpackung aus Holzfaserwerkstoffen aus nachhaltigen Quellen stammen. Zudem werden viele der verwendeten Materialien aus recycelten Verbraucherabfällen gewonnen.

Die Einrichtung des Geräts ist denkbar einfach. Sie schließen den Echo Dot an eine Steckdose an, verbinden ihn über die Alexa-App mit dem Internet und schon können Sie Alexa nach Musik, Wetter oder Nachrichten fragen.

Echo Dot und Echo Pop mit Amazon Alexa stark rabattiert

Das bietet der neue Echo Pop

Der Echo Pop ist nicht nur ein weiterer Lautsprecher in der Echo-Familie neben Echo Dot und Echo Show, sondern ein echtes Highlight für Musikliebhaber und Smart-Home-Enthusiasten. Dieser kompakte und smarte WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher wurde speziell für das Schlafzimmer und kleinere Räume entwickelt, ohne dabei Kompromisse bei der Klangqualität einzugehen. Dank Alexa können Nutzer ihre Lieblingsmusik, Hörbücher und Podcasts von Anbietern wie Amazon Music, Apple Music, Spotify und Deezer per Sprachbefehl steuern.

Doch der Echo Pop bietet mehr als nur Musik. Er verwandelt jeden Raum in ein Smart Home. Mit Ihrer Stimme oder der Alexa-App können Sie kompatible Geräte wie Steckdosen und Leuchten steuern. Alexa kann zudem Timer stellen, den Wetterbericht abfragen, Nachrichten vorlesen und sogar Anrufe tätigen. Mit Tausenden von verfügbaren Skills kann Alexa Ihnen helfen, Ihren Alltag zu organisieren, zu entspannen oder einfach nur Spaß zu haben.

Die Einrichtung des Echo Pop ist denkbar einfach. Schließen Sie ihn an eine Steckdose an, verbinden Sie ihn über die Alexa-App mit dem Internet und schon können Sie loslegen. Der Echo Pop ist nicht nur ein beeindruckender Lautsprecher mit vollem Klang, sondern auch ein nachhaltiges und smartes Gerät, das jeden Raum in ein Smart Home verwandelt. Es ist das perfekte Gerät für alle, die Wert auf Qualität, Funktionalität und Umweltfreundlichkeit legen. Bei Amazon gibt es den Echo Pop derzeit zum Aktionspreis von nur 29,99 Euro – allerdings nur für kurze Zeit.

