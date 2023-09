Interaktive Karte: So verändert sich das Klima in Ihrer Stadt

Eine interaktive Karte zeigt Ihnen sofort die Folgen des Klimawandels für ausgewählte Städte in Deutschland. Die Karte zeigt, wie sich die Städte klimatisch verschieben und immer weiter nach Süden wandern, wenn man die Durchschnittswerte für Temperatur und Niederschlag etc. als Referenz heranzieht. Als Vergleichsbasis gilt das Klima, das in den Jahren 1960 bis 1991 in der jeweiligen Stadt herrscht.

Am Beispiel von Hamburg bedeutet das: Die Hansestadt rutschte klimatisch im Zeitraum von 1986 bis 2015 bereits auf die Höhe von Köln. In den Jahren 2031 bis 2060 wird Hamburg, sofern die Berechnungen des Umweltbundesamtes zutreffen und sich die Klimaentwicklung nicht ändert, klimatisch bereits deutlich weiter südlich auf der Höhe von Cholet liegen, einer Gemeinde in Westfrankreich. Und für den Zeitraum 2071 bis 2100 prognostizieren die Forscher, dass in Hamburg dann ein Klima wie jetzt in Saint-Laurent-Médoc herrscht, also noch einmal deutlich weiter im Südwesten Frankreichs.

München wiederum wanderte klimatisch bis 2015 bereits an den Bodensee, liegt bis 2060 südwestlich der Schweiz und 2100 bei Venedig. In der Bundeshauptstadt Berlin wird 2100 klimatisch ein Klima herrschen, wie man es heute im italienischen Fermo kennt.

So benutzen Sie die Karte

Sie finden Sie interaktive Klimakarte für ausgewählte deutsche Städte hier beim Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Scrollen Sie in dem verlinkten Artikel ein klein wenig nach unten, bis Sie die Karte sehen. Geben Sie dann im Suchfeld auf der Karte die gewünschte Stadt ein und klicken Sie dann einen der drei zur Auswahl stehenden Zeiträume an: 1986-2015, 2031-2060 oder 2017-2100. Die Karte zeigt dann mit einer durchgezogenen Linie die Verschiebung an.

Die Daten stammen vom Umweltbundesamt und von Eurac Research. Die Analyse des Umweltamtes ist zwar nicht ganz neu, doch das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat die Daten jetzt in eine interaktive Karte gepackt, mit der Sie jetzt selbst die “Standortverschiebung” recherchieren können. Die Vorgehensweise der Forscher bei der Erstellung der Karte beschreibt RND folgendermaßen:

Für das derzeitige Klima ausgewählter Orte in Deutschland haben die Forscherinnen Wetterdaten der Jahre 1986 bis 2015 ausgewertet und Regionen ausfindig gemacht, die im Durchschnitt der Jahre 1960 bis 1991 entsprechende Werte vorzuweisen hatten. … Eingeflossen in die Auswertung sind die saisonalen mittleren Temperaturen, sommerliche Maximum- und winterliche Minimaltemperatur sowie die mittleren saisonalen Niederschläge. (…) Die Wissenschaftlerinnen haben auch den Blick in die Zukunft gerichtet und die klimatischen Bedingungen in den Jahren 2031 bis 2060 sowie 2071 bis 2100 vorausgesagt. RND

Die Karte liefert diese Klimaverschiebung für 41 Orte in Deutschland. Somit dürfte auch für einen Ort in Ihrer Nähe ein Beispiel auffindbar sein. Wobei einige ländliche Regionen von Deutschland vernachlässigt werden, beispielsweise das östliche Bayern mit dem Bayerischen Wald und ganz Niederbayern sowie die gesamte Oberpfalz.