Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Bequemer Sitz

Ohrstöpsel langlebig und wasserdicht

Starkes ANC

Ausgewogener Klang

Beeindruckende Akkulaufzeit Kontra Materialien nehmen leicht Schmutz auf

Lange Ladezeiten

Blecherne Gesprächsqualität

Keine Unterstützung für hochauflösenden Codec Fazit Die Jabra Elite 8 Active haben zwar ein paar kleine Macken, sind aber perfekt für das Training geeignet und bieten einen hervorragenden Klang mit starkem Active Noise Cancelling (ANC).

Preis beim Test

$199.99

Aktuell bester Preis: Jabra Elite 8 Active

Die neuesten In-Ear-Kopfhörer von Jabra, die speziell für das Training entwickelt wurden, werden vom Unternehmen als die weltweit robustesten Kopfhörer bezeichnet. Auf dem Papier werden sie diesem Anspruch auch gerecht. Sie verfügen über die beste Wasserdichtigkeit, die Sie bei einem Produkt dieser Art bekommen können, und sie sind aus langlebigen Materialien gefertigt, die Stöße und Stürze überstehen.

Dafür müssen Sie allerdings 199,99 Euro ausgeben. Ob die In-Ear-Kopfhörer diesen Preis wert sind, habe ich auf Reisen, beim Sport und beim Chillen zu Hause getestet.

Design und Verarbeitung

Vier Farboptionen

IP68-Zertifizierung der Ohrhörer

Die Jabra Elite 8 Active sind in vier Farben erhältlich: Schwarz, Karamell, Grau und Marineblau.

Sie haben ein rundes Design mit einer geschlossenen Spitze, und es gibt drei verschiedene Paare von Ohrstöpseln in der Box, um sie Ihrer Ohrform anzupassen. Sie sind klein genug, um problemlos unter Helme zu passen, und sind mit 5 Gramm pro Ohrhörer angenehm leicht.

Die Elite-8-Active-Kopfhörer haben die Schutzklasse IP68, was bei Ohrhörern selten ist. Man kann sie in Wasser eintauchen oder am Pool tragen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass sie kaputtgehen. Da sie jedoch auf einer Bluetooth-Verbindung basieren, können Sie mit ihnen nicht schwimmen, wenn Sie oft mit dem Kopf unter Wasser sind. Bluetooth funktioniert unter Wasser grundsätzlich nicht mehr. Dafür brauchen Sie Kopfhörer mit einem speziellen Offline-Musikspeicher, etwa den H2O Audio Tri Pro Multi-Sport.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Die In-Ear-Kopfhörer sind bequem zu tragen, auch über längere Zeiträume – ich habe sogar ein Nickerchen mit ihnen gemacht. Als ich die richtigen Aufsätze für mich gefunden hatte, saßen sie meist sicher in meinen Ohren.

Als sie mir allerdings zuvor einmal beim Tanzen in meiner Küche herausflogen, gab es glücklicherweise keinen einzigen Kratzer, was zeigt, dass die US-MIL-810H-Zertifizierung wohlverdient ist (die Ohrstöpsel werden bewertet, nicht das Gehäuse).

Mit den kleinsten Ohrstöpseln habe ich sie beim Joggen im Regen getragen und sie blieben sicher an ihrem Platz. Auch bei einem harten HIIT-Workout (HIIT: High Intensity Interval Training) mit Burpees und Kniebeugen blieben sie an ihrem Platz. Allerdings haben diese Ohrhörer weder Flügel noch Haken, was für zusätzliche Sicherheit sorgt.

Das gummierte Material des Gehäuses und der Ohrstöpsel scheint Abdrücke und Dreck mehr aufzunehmen als andere Stöpsel, die ich verwendet habe. Das Gehäuse ist nicht ganz so widerstandsfähig wie die Buds, es hat die Schutzklasse IP54. Es hat jedoch auch einige Stöße und Schläge überstanden, ohne dass es Spuren oder Schäden davongetragen hat.

Anstelle von Touch-Bedienelementen haben die Jabra Elite 8 Active eine Taste an jedem Kopfhörer, wobei unterschiedliche Klicks verschiedenen Befehlen zugeordnet sind. Sie reagieren zwar gut, können sich aber etwas unangenehm anfühlen, wenn Sie die Ohrstöpsel weiter in den Gehörgang drücken.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Intelligente Funktionen und App

Sechs EQ-Modi

Übersichtliches App-Layout

Das Einrichten der Ohrhörer mit einem Smartphone ist ganz einfach. Nehmen Sie die Stöpsel aus der Hülle, drücken Sie die Tasten drei Sekunden lang, bis die LEDs blau blinken (was anzeigt, dass Sie sich jetzt im Pairing-Modus befinden), und gehen Sie dann in Ihre Bluetooth-Einstellungen, um sie zu verbinden.

Um die Ohrhörer optimal nutzen zu können, gibt es die Jabra+ App für iOS und Android, in der Sie ANC, EQ-Pegel und Tastensteuerungen einstellen.

Es sind sechs Audiovoreinstellungen verfügbar: Neutral, Sprache, Bass Boost, Treble Boost, Smooth und Energize. Außerdem gibt es einen anpassbaren Modus mit Schiebereglern, mit dem Sie den Ton manuell an Ihre Vorlieben anpassen können.

Hannah Cowton / Foundry

Die App bietet sogar Optionen für die Ausgabe des Telefontons, mit einer gleitenden Skala für den Mithörton (Hören Ihrer eigenen Stimme während eines Anrufs) und der Möglichkeit, die EQ-Pegel zu ändern, um entweder die Höhen oder die Bässe zu bevorzugen. Es gibt auch Unterstützung für Spotify Tap und für Google Assistant auf Android und Siri auf iOS.

Das Layout der App von Jabra ist übersichtlich und anpassbar. Es gibt keine Probleme mit dem Laden oder gar Abstürze. Kurzum bietet es eine der besten Nutzererfahrungen, die ich mit einem Audioprodukt gemacht habe.

Die Bluetooth-Reichweite beträgt bis zu 10 Meter. Ich hatte keine Probleme damit, dass die Verbindung abbrach, wenn ich in meinem Haus nach oben ging und mein Smartphone unten liegen ließ. Es gibt auch eine On-Ear-Erkennung, sodass die Audiowiedergabe angehalten wird, wenn Sie einen oder beide Ohrstöpsel entfernen. Sie können diese automatische Pause in den App-Einstellungen ein- oder ausschalten.

Beeindruckende Klangqualität

6-mm-Treiber

Adaptives ANC

Dolby Spatial Audio

Während sich das Marketing für die Jabra Elite 8 Active auf ihre robuste Bauweise konzentriert, ist auch der Klang nicht zu verachten. Die Ohrhörer verfügen über 6-mm-Treiber mit einem Frequenzbereich von 20 bis 20000 Hz. Sie unterstützen Standard-Codecs wie SBC und AAC, aber es gibt keine Unterstützung für hochauflösende Codecs, wie Sie sie bei Ohrhörern wie dem Sony WF-1000XM5 finden.

Dennoch ist der Klang der Elite 8 Active solide, mit einer guten Balance zwischen Bässen, Mitten und Höhen. Mein Lieblingssong für den Test, Sebastian Böhms Remix von New Orders “Blue Monday”, hat helle Streicher und starke Drums. Die Instrumente sind klar unterscheidbar und schaffen ein fantastisch gemischtes Hörerlebnis.

Im Standardmodus hat der Bass nicht ganz so viel Wumms. Das können Sie mit den EQ-Einstellungen verbessern, obwohl Sie nicht das gleiche Erlebnis wie mit einem Over-Ear-Kopfhörer bekommen werden. Ich habe mich am meisten in den Modi “Smooth” und “Energize” wiedergefunden.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Rocksongs wie “No Sleep Til Brooklyn” von den Beastie Boys haben scharfe Drums und Snares, ohne dass sie sich aufblähen, wie es bei billigeren Kopfhörern der Fall sein kann. Pop-Songs wie “Unwritten” von Natasha Bedingfield klingen auf diesen Kopfhörern warm und lebendig, während Funk-Songs wie “Cosmic Sans” von Cory Wong und Tom Misch eine unverwechselbare und verspielte Basslinie haben, die die gefilterte Leadgitarre betont. Hans Zimmers “Planet Earth II Suite” hat eine wunderbare Tiefe, in der kleine Details im Orchester hervorgehoben werden.

Für Podcasts habe ich den Sprachmodus verwendet, obwohl dadurch die Intro-Soundtracks viel leiser und etwas seltsam klingen. Gesang ist im neutralen Modus ohnehin gut zu hören. Mir ist aufgefallen, dass einige Twitch-Streams auch eine leichte Verzögerung bei Dialogen aufweisen.

Dolby Spatial Audio wird von diesen Kopfhörern unterstützt. Das verbessert die Atmosphäre in Filmszenen, die für diese Art von Audio ausgelegt sind, etwa die Konzertaufführung von Shallow in “A Star Is Born”. Bei normalen Musiktiteln würde ich es jedoch vermeiden, da sonst alles so klingt, als würde es in einer Toilette übertragen.

Ich bin von der ANC-Funktion der Elite 8 Active beeindruckt. Sie ist stark genug, um das Geräusch von Flugzeugtriebwerken stark zu dämpfen und das Schreien eines Babys weniger unangenehm zu machen. Die In-Ear-Kopfhörer bieten zwar nicht die völlige Stille, die ein Over-Ear-Kopfhörer aufgrund der größeren Dichtung bieten würde, aber sie gehören zu den besten, die ich je benutzt habe.

Der Talk-Through-/Ambient-Modus ist ebenfalls ein Genuss, auch wenn man die Lautstärke etwas niedriger einstellen muss, um Gespräche noch zu hören.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Mein einziger Kritikpunkt an diesen beiden Modi ist, dass manchmal, wenn keine Musik/Podcasts abgespielt werden, die Filtergeräusche hörbar sind, was etwas unangenehm ist. Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass viele Leute ANC verwenden werden, wenn nichts läuft.

Die Jabra Elite 8 verfügen über sechs Mikrofone, drei an jedem Kopfhörer, die vorwiegend bei Telefongesprächen genutzt werden. Während die Ohrstöpsel ziemlich effektiv Windgeräusche und Autos abblockten, war meine Stimme eher blechern und nicht besonders laut zu hören für die Person, mit der ich telefoniert habe.

Akkulaufzeit und Aufladen

Bis zu 32 Stunden Akkulaufzeit

Etwa 2 Stunden und 35 Minuten zum Aufladen

Die Langlebigkeit der Jabra Elite 8 Active ist ausgezeichnet. Die Ohrstöpsel halten allein bis zu acht Stunden durch, was sich mit dem Etui auf bis zu 32 Stunden verlängern lässt – und das bei Verwendung von ANC. Ohne ANC sind es sogar 56 Stunden, mit den Stöpseln allein 14 Stunden.

Diese Zahlen waren bei meinen Tests korrekt. Jabra zeigt den Akkustand in der App an, und eine ständige Benachrichtigung auf dem Smartphone sorgt ebenfalls für einen schnellen Überblick. Wenn die Ladung zur Neige geht, informieren Sie die Ohrhörer mit einer Sprachansage.

Das Aufladen der Elite 8 Active ist mit 2 Stunden und 35 Minuten von leer bis voll in meinem Test eher langsam, obwohl Jabra angibt, dass dies insgesamt bis zu drei Stunden dauern kann. Im Lieferumfang ist ein USB-C-Kabel enthalten und das Gehäuse unterstützt auch kabelloses Laden.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Preis und Verfügbarkeit

Die Jabra Elite 8 Active kosten 199,99 Euro. Jabra bietet eine zweijährige Garantie.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Die Jabra Elite 8 Active haben zwar einen hohen Preis, der aber gerechtfertigt ist – vor allem, wenn Sie Kopfhörer benötigen, die Sie beim Sport tragen können. Sie sind sicher, bequem und dank der IP68-Wasser- und Staubschutzklasse auch bei Regen und schweißtreibenden Workouts einsetzbar. Auch die militärische Widerstandsfähigkeit ist ein Pluspunkt.

Die Audioqualität ist ebenso beeindruckend. Die ANC-Funktion blendet viele Geräusche aus, wenngleich Mikrofone manchmal ein paar Umgebungsgeräusche aufnehmen, wenn nichts gespielt wird. In Kombination mit einer langen Akkulaufzeit sind die Jabra Elite 8 Active hervorragende In-Ear-Kopfhörer.

Spezifikationen

6-mm-Treiber

Sechs Mikrofon-Arrays

Drahtlos: Bluetooth 5.3, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.8, PBP V1.0, TMAP V 1.0

Tastensteuerung

Akkulaufzeit: Bis zu 32 Stunden (mit ANC und mit Etui), bis zu 56 Stunden (ohne ANC und mit Etui)

Schutzklasse IP68 (nur Ohrhörer), IP54 Wasserdichtigkeit (Gehäuse)

Gewicht: 5 Gramm pro Kopfhörer, 46 Gramm im Etui

Funktioniert mit der Jabra Sound+ App

Unterstützt Dolby Spatial Audio

Unterstützt die Codecs AAC und SBC

Unterstützt Siri und Google Assistant

10 Meter Reichweite

US-MIL-810H-Zertifizierung

Dieser Test erschien zuerst auf techadvisor.com und wurde ins Deutsche übersetzt.

