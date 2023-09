Deadpool 3: Alle Infos zu Release, Besetzung, Handlung und mehr

Wade Wilson, alias Deadpool, erschien zum ersten Mal auf der Leinwand in X-Men Origins: Wolverine. Obwohl Ryan Reynolds für die Rolle wie geschaffen war, zerstörten die Filmemacher sein Potenzial mit altklugen Handlungsideen und noch schlechterer CGI.

Der Mann mit der großen Klappe bekam erst sieben Jahre später einen Solofilm. Reynolds kehrte in die Rolle zurück, und die Handlung schilderte den Ursprung des Antihelden. Trotz seines R-Ratings kam der Film an den Kinokassen gut an. Die Fortsetzung, Deadpool 2, kam 2018 in die Kinos, und es war nur eine Frage der Zeit, bis ein dritter Film der Reihe angekündigt werden würde.

Deadpool war ursprünglich Teil des X-Men-Universums, dessen Rechte bei 20th Century Fox lagen. Im Jahr 2019 wurde das Studio jedoch von der Walt Disney Company aufgekauft. Die Mutanten wurden der Welt in Ms. Marvel und Doctor Strange im Multiversum des Wahnsinns vorgestellt, und Deadpool wurde somit Teil des MCU.

Was bedeutet das für die Deadpool-Abenteuer des dritten Films? Wann wird Wade Wilson wieder in die Kinos kommen?

Deadpool 3 Release

Ursprünglich sollte der neue Film über Deadpools Abenteuer am 6. September 2024 in die Kinos kommen, aber das Datum wurde später auf den 8. November 2024 geändert.

Wir haben jedoch gute Nachrichten für alle, die den Kinostart kaum erwarten können. Disney hat überraschend beschlossen, den Start auf den 4. Mai 2024 vorzuverlegen.

Leider geschah dies vor den Streiks der WGA und der SAG-AFTRA. Im Juli wurden die Arbeiten an Deadpool 3 gestoppt. Die Konfliktparteien haben bisher keine Einigung erzielt, und es ist unklar, wann der Streik enden wird. Daher besteht die Gefahr, dass die Premiere des dritten Deadpool-Films erneut verschoben wird.

Handlung von Deadpool 3

Über die neuen Abenteuer von Wade Wilson ist noch sehr wenig bekannt. Da Deadpool ein Teil des MCU ist, könnten wir Cameos von verschiedenen Superhelden sehen. Bislang wurde der Auftritt eines geliebten Helden bestätigt: Huge Jackmans Wolverine.

Disney Studios

Obwohl der Film Logan (2017) die Abenteuer des Mutanten abschloss, erlaubt das Konzept des Multiversums den Filmemachern, Charaktere in alternativen Zeitlinien zurückzubringen. Wolverine in Deadpool 3 wird wahrscheinlich eine andere Inkarnation des ursprünglichen Helden sein. Das scheint auch Ryan Reynolds selbst zu bestätigen, der gegenüber ET Canada Folgendes erklärte:

Und was wir ihm vorgeschlagen haben, war eine ausreichende Abweichung von der Figur, die er kennt, und der Figur, die er hinter sich gelassen hat, sodass er etwas völlig Neues spielen kann und sich wirklich darauf freut.

Bislang ist nicht bekannt, unter welchen Umständen Deadpool auf Wolverine treffen wird. Wir gehen jedoch davon aus, dass ihre Interaktion intensiv und voller bissigem Humor sein wird.

Besetzung von Deadpool 3

Ryan Reynolds wird in die Rolle von Deadpool zurückkehren, während Hugh Jackman die Rolle des Wolverine übernehmen wird. Sein Auftritt wurde von den Schauspielern selbst angekündigt:

Wir können davon ausgehen, dass die folgenden Darsteller ihre Rollen wieder aufnehmen werden:

Leslie Uggams – Blinder Al

– Blinder Al Karan Soni – Dopinder

– Dopinder Morena Baccarin – Vanessa

– Vanessa Stefan Kapicic – Koloss

– Koloss Brianna Hildebrand – Negasonic Teenage Warhead

– Negasonic Teenage Warhead Shioli Kutsuna – Yukio

– Yukio Rob Delaney – Peter

Zazie Beetz, die die Rolle der Domino spielte, und Josh Brolin, alias Cable, werden im neuen Film nicht auftreten.

Interessanterweise wird Jennifer Garner in Deadpool 3 erneut die Rolle der Elektra Natchios übernehmen. Die Schauspielerin spielte die Superheldin bereits in dem schlecht aufgenommenen Film von 2003.

Emma Corrin, die vor allem durch ihre Rolle in der Netflix-Serie The Crown bekannt ist, wird den Bösewicht der Geschichte spielen. Matthew MacFadyen, der für seine Rolle als Tom in HBOs Succession einen Emmy Award gewonnen hat, wird ebenfalls im Film auftreten.

Es gibt auch einige Gerüchte, dass in Deadpool 3 Halle Berry als Storm, Liev Schreiber als Sabretooth und Channing Tatum als Gambit zu sehen sein werden.

Den neuesten Gerüchten zufolge soll auch Daniel Radcliffe zur Besetzung von Deadpool 3 gehören. Welche Rolle der Schauspieler spielen wird, ist bislang nicht bekannt. Erwähnenswert ist aber, dass er einst als junger Wolverine gecastet wurde.

Dieser Artikel erschien im Original zuerst bei unserer Schwesterpublikation Techadvisor und wurde uns Deutsche übernommen.