Wo speichert Whatsapp meine Bilder und Videos?

Alle Fotos und Videos eines Chats finden

Whatsapp sichert sämtliche empfangene und verschickte Fotos und Videos automatisch auf Ihrem Gerät. Wenn Sie sehen wollen, welche Foto- und Videodateien oder PDFs Sie mit einem Chat-Partner ausgetauscht haben, dann öffnen Sie dazu den betreffenden Chat oder die Gruppe.

Tippen Sie zuerst oben auf den Namen des Kontakts oder der Chatgruppe und im Anschluss daran auf „Medien, Links und Doks“ („Doks“ steht für Dokumente wie PDF-Dateien).

IDG

Im nächsten Schritt zeigt Ihnen Whatsapp alle übertragenen Fotos, Videos, Dokumente und Links an.

IDG

Auf einem Handy mit Android können Sie Fotos und Videos über das Dateisystem betrachten. Öffnen Sie den Dateimanager auf Ihrem Gerät. Haben Sie keinen, installieren Sie zum Beispiel die kostenlose App Total Commander. Wechseln Sie – je nach Gerät auf dem internen Speicher oder der Speicherkarte – in den Ordner „/WhatsApp/Media“. In den sodann angezeigten Unterordnern legt Whatsapp die übertragenen Bilder, Videos und so weiter ab.

Die Whatsapp-Medien kann man auch im Dateimanager einsehen IDG

iOS auf dem iPhone verhindert direkte Zugriffe auf Dateiebene. An die Whatsapp-Ordner mit Bildern und Videos kommen Sie außerhalb des Messengers nicht heran.

