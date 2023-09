Gratis-Spiele bei Epic und Steam: Sci-Fi-Shooter, Notrufzentrale, düsterer Action

Wer noch auf der Suche nach neuen Spielen ist, dafür aber kein Geld ausgeben möchte, findet in den Gratis-Games im Epic Games Store eine perfekte Möglichkeit. Wir stellen Ihnen die kostenlosen Spiele vor, die sich unverbindlich ausprobieren lassen und sogar als Geschenk dauerhaft in die eigene Sammlung wandern.

Epic Games: Disponent in der Notrufzentrale

Im Epic Games Store wird aktuell mit “911 Operator“ ein ungewöhnliches Spiel aus dem Jahr 2017 zum kostenlosen Download angeboten. Der Spieler schlüpft in die Rolle des Disponenten einer Notrufzentrale. Hier muss er schnell auf eingehende Meldungen reagieren und die entsprechende Hilfe organisieren: Polizei, Sanitäter oder Feuerwehr? Wie lässt sich den Betroffenen am besten helfen? Der Karrieremodus umfasst sechs Städte und reicht von Bombenanschlägen bis zu Erdbeben. In jedem Fall muss die optimale Hilfe samt Ausrüstung und Fahrzeugen gewählt werden. Die Fachpresse vergab für “911 Operator“ im Durchschnitt 68 Punkte. Es spricht also nichts gegen den kostenlosen Download.

911 Operator kostenlos bei Epic Games

Steam: Sci-Fi-Shooter mit Koop-Modus

Bei Steam steht mit “SYNCED“ ein neuer Koop-Shooter mit Sci-Fi-Setting zum kostenlosen Download bereit. Als Läufer muss der Spieler die Invasion der Nanos aufhalten. In der zusammengebrochenen Welt warten unterhaltsame PvE- und PvP-Kämpfe. Besonders spannend ist der Modus, in dem ein 3er-Team mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammen um den Sieg ringt. Das Feedback der Community fällt aktuell noch ausgeglichen aus. Dies ist jedoch nicht zwingend ein schlechtes Zeichen, wenn der Entwickler die aktuellen Mängel schnell beheben kann.

SYNCED kostenlos bei Steam

Steam: Quirlige Ballerei zum Nulltarif

Das vor wenigen Tagen auf Steam erschienene “Microvolts Recharged“ ist ein knallbunter Third-Person-Shooter zum Nulltarif. Auf unterschiedlichen Schlachtfeldern gilt es, mit anderen Teilnehmern um den Sieg zu kämpfen. Das Spielgeschehen tobt auf riesig wirkenden Schachbrettern oder mitten in einem Tischfußball. Bei den Spielern kommt die flotte Action größtenteils positiv an. Wer nach einem unterhaltsamen Multiplayer-Spiel für Abende mit Freunden sucht, sollte unbedingt einen Blick riskieren.

Microvolts Recharged kostenlos auf Steam

GOG: Düsteres Action-Abenteuer

Bei GOG steht mit “Betrayer“ ein ungewöhnliches Spiel zum kostenlosen Download bereit, welches auf Steam nicht zu finden ist. Das Action-Abenteuer aus dem Jahr 2014 besticht mit seiner ungewöhnlichen Grafik mit reduzierten Farben: Im Jahr 1604 segelt der Spieler von England aus an die Küste von Virginia. Dort erwarten ihn angriffslustige Geister und viele Geheimnisse. Das Erkunden der Wildnis auf der Suche nach anderen Überlebenden ist von zahlreichen Kämpfen geprägt. Mit einer Durchschnittswertung von 62 Prozent handelt es sich leider nicht um einen echten Hit, aber eine kostenlose Proberunde lohnt sich dennoch.

Betrayer kostenlos bei GOG