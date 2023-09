Free-to-enter: Die Sims 5 wird kostenlos spielbar sein – doch es gibt einen Haken

Im Oktober vor gut einem Jahr hatte Electronic Arts ein neues “Die Sims“-Spiel angekündigt, welches bislang als “Project Rene“ geführt wird. Der Nachfolger von “Die Sims 4“ soll demnach allein sowie im Multiplayer spielbar sein. Nun hat Publisher Electronic Arts eine erfreuliche Entscheidung getroffen: “Die Sims 5“ werde als kostenloser Download angeboten werden. Nach Angaben von Lyndsay Pearson, verantwortlich für die Marke bei Entwickler Maxis Studios, sei der Titel “free-to-enter“. Dies bedeutet, dass sich “Die Sims 5“ kostenlos herunterladen und spielen lässt.

Die Sims 4 jetzt gratis erhältlich – das müssen Sie beachten

Kostenlos mit Freunden spielen

Sobald der Titel fertiggestellt sei, könne sich jeder Interessierte “Die Sims 5“ ohne Kosten herunterladen. Auch ein monatliches Abo sei nicht nötig. EA begründet diesen Schritt damit, dass es für Spieler einfach sein soll, Freunde zu einem Spiel einzuladen, ohne dass ein Teilnehmer “Die Sims 5“ kaufen müssen. Die Entwicklung sei an diese Vorgabe angepasst worden. Es werde demnach mehrere Phasen geben, von geschlossenen Testläufen bis hin zu großen Beta-Tests für alle interessierten Spieler.

Basisspiel als kostenloser Download

Im Gegensatz zu “Die Sims 4“, welches 2014 weitgehend komplett erschien und seitdem mit immer neuen Inhalten versehen wurde, würde “Die Sims 5“ erst mit der Zeit zu einem vollwertigen Spiel reifen. Man arbeite jedoch an einer starken Basis für den Start, erst später würden neue Erlebnisse hinzugefügt.

Folgekosten

Komplett kostenlos werde der neue “Sims“-Teil jedoch nicht: Mit regelmäßig veröffentlichten Erweiterungen will EA auch weiterhin Geld in die eigenen Kassen spülen. Das als kostenloser Download geplante “Sims 5“ soll dennoch die finanziellen Einstiegshürden beseitigen. Den Klassiker “Die Sims 4“ will EA aber weiterhin betreuen. Wann genau mit einer Veröffentlichung von “Die Sims 5“ zu rechnen sei, ließ der Publisher aber offen.