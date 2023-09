Vorsicht vor diesen Telefonnummern aus Hamburg: Diese Gefahren drohen

Vorsicht, wenn Sie einen Anruf mit Hamburger Vorwahl erhalten und es sich dabei nicht um eine Ihnen bekannte Telefonnummer handelt. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich um einen nervigen Spamrufer handelt. Zumindest sagt das die neueste Analyse von Clever Dialer, die die zehn schlimmsten Spam-Telefonnummern des Monats August 2023 vorstellt.

Genau gesagt handelt es sich um diese Festnetznummern aus Hamburg, die Anrufern die meiste Zeit stehlen und unter Umständen viel Geld kosten können:

040756748005: Der ungekrönte Spamkönig des Monats August 2023. Die Angerufenen berichten, dass die Anrufer schnell unfreundlich werden. Die Anrufer versuchen, eine Energieberatung aufzuschwatzen. Zudem berichten die Betroffenen von mehreren Anrufen von dieser Nummer hintereinander.

040756748009: Wenn es von dieser Nummer aus bei Ihnen klingelt, will man Ihnen vermutlich ebenfalls einen neuen Stromtarif aufschwatzen. Auch hier gilt: Die Anrufer sind ausdauernd.

040299969990: Die Anrufer, die unter dieser Hamburger Nummer anrufen, wollen ihre Opfern anscheinend zu einem Gewinnspiel überreden. Die Anrufer sind sogar so dreist und wollen die Bankverbindung ihrer Opfer wissen. Das klingt sehr gefährlich: Also sofort auflegen.

040299992030: Hier geht es mal wieder um einen neuen Stromvertrag. Sofort auflegen spart sicherlich mehr Geld und Zeit als eine “Beratung” durch diesen Anrufer.

Doch es sich nicht nur Hamburger Telefonnummern, unter denen die Spammer und Betrüger bei ihren potenziellen Opfern anrufen. Auch Handynummern wie die 015223363960 und die 015210923002 kommen zum Einsatz. Dabei geht es um Gewinnspiele.

Sogar eine Telefonnummer, die vorgibt, aus dem britischen Leeds zu kommen, muss für Spamanrufe herhalten. Wenn die 00441134900538 auf Ihrem Display erscheint, droht wieder Gewinnspielbetrug.

Zu guter Letzt gibt es mit der 004366475058960 auch noch eine Spamnummer aus Österreich, die es in die Top10 von Clever Dialer geschafft hat. Wobei hier unbekannt ist, was der Anrufer mit seinen vielfach sich wiederholenden Anrufen überhaupt will.

Clever Dialer stellt zur Verteilung der Spamnummer fest: “Mit insgesamt 66,2 Prozent ist das Festnetz weiterhin die beliebteste Wahl, doch auch die mobilen Anschlüsse (33,8 Prozent) werden zunehmend von Trickbetrügern genutzt.”

Die gesamte Top10 finden Sie hier bei Clever Dialer.

So reagieren Sie richtig

Legen Sie sofort auf, wenn Ihnen der Inhalt des Telefongesprächs merkwürdig vorkommt und Sie den Anruf nicht erwartet haben. Nennen Sie keinesfalls Daten von sich und sperren Sie die Nummer sofort in Ihrem Router oder auf Ihrem Smartphone. Mehr dazu lesen Sie in Fritzbox-Sperrliste gegen Spam-Anrufe erstellen.

Telefonterror: Vorsicht vor dieser Horrornummer aus Berlin