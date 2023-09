Punkte in Flensburg abfragen – so einfach geht’s kostenlos online

Die Eintragungen im Fahreignungsregister in Flensburg, umgangssprachlich auch “Punkte” genannt, führen schnell zu empfindlichen Strafen. Bei 4-5 Punkten bekommen Fahrer eine kostenpflichtige Ermahnung und bei 6-7 Punkten eine weitere Ermahnung. Bei 8 Punkten kommt es schließlich zum Verlust der Fahrererlaubnis. Zwar verjähren die Punkte nach 2,5 Jahren, 5 Jahren und 10 Jahren, dennoch sammeln sich schnell Punkte an.

Wie viele Punkte Sie aktuell haben, können Sie aber einfach selbst abfragen. Das geht auch online, wenn Sie ein aktuelles Ausweisdokument haben, das über einen NFC-Chip verfügt. Diesen können sie mit dem Smartphone scannen, und sich dadurch online ausweisen. Wir zeigen in diesem Beitrag, wie das geht, und wie Sie die Probleme umschiffen, die dabei auftauchen.

Damit Sie sich online ausweisen können, sind verschiedene Schritte notwendig, die wir nachfolgend zeigen.

Die Online-Ausweisfunktion checken – Auch für andere Zwecke

Um online das Fahreignungsregister abzufragen, benötigen Sie die Online-Ausweisfunktion ihres Personalausweises und zusätzlich die “AusweisApp2“. Nachdem Sie die App installiert haben, öffnen Sie diese und tippen auf “Gerät und Ausweis prüfen”.

Danach tippen Sie auf “Prüfung starten”. Legen Sie dazu Ihren Ausweis auf einen Tisch und den oberen Bereich des Smartphones auf den Ausweis. Dadurch kann AusweisApp2 durch die NFC-Technologie im Smartphone auf den NFC-Chip des Ausweises zugreifen und dessen Funktionen auslesen.

Hier müssen alle Ergebnisse der Prüfung erfolgreich abgeschlossen werden, primär “Online-Ausweisfunktion aktiviert” und “Ausweis einsatzbereit”. Ist das nicht der Fall, müssen Sie erst dafür sorgen, dass die Online-Ausweisfunktion funktioniert. Das dauert leider etwas länger. Wir zeigen auch diese Schritte nachfolgend.

Wenn alles bereit ist, können Sie mit der Abfrage loslegen. Ist das nicht der Fall, müssen Sie die folgenden Schritte durchführen, um Ihren Ausweis fit für das Internet zu machen.

Die Odyssey beginnt: PIN für den E-Ausweis anfordern

Wenn die Online-Ausweisfunktion nicht aktiv ist, können Sie in der AusweisApp2 mit “Wie geht es weiter?” und dann “Zum Pin-Rücksetzdienst” einen neuen PIN-Brief anfordern, mit dem Sie die Digitalfunktion aktivieren können.

Bis der Brief kommt, kann es Wochen(!) dauern. Manchmal kommt der Brief auch nicht an, dann müssen Sie den Vorgang erneut starten. Warten Sie in diesem Fall aber besser vier Wochen, damit Sie nicht mehrere PIN-Briefe bekommen und beide nicht funktionieren.

Klicken Sie dann auf der AusweisApp2-Webseite zum Anfordern des PIN-Rücksetzbriefes auf “Brief kostenlos bestellen” und dann auf “Weiter mit der AusweisApp2”. Tippen Sie in der App auf “Weiter zur CAN-Eingabe”. Danach geben Sie in der App die 6-stellige Nummer ein, die sich auf der Vorderseite des Ausweises befindet.

Wenn Sie den Brief erhalten, müssen Sie zur ausstellenden Behörde für Ihren Ausweis gehen und den PIN-Brief mitnehmen. Alternativ sollte es auch funktionieren, wenn Sie in der AusweisApp2 auf “Meine (Transport)-PIN ändern” tippen und dann auf “Fünfstellige Transport-PIN”. Hier legen Sie eine eigene PIN fest und benötigen dazu die zugeschickte Transport-PIN. Das funktioniert allerdings nicht immer. In diesem Fall gehen Sie mit dem zugeschickten Brief und Ihrem Ausweis zur ausstellenden Behörde.

Der Mitarbeiter vor Ort hilft bei der Einrichtung und der Erstellung Ihrer eigenen PIN, über ein Gerät vor Ort. Danach sollten Sie den Testscan wie oben beschrieben neu durchführen und sicherstellen, dass der die Online-Ausweisfunktion auch tatsächlich funktioniert. Sie können danach in der AusweisApp2 mit “Fortsetzen” auf die nächste Seite wechseln. Das geht nur, wenn die Online-Ausweisfunktion aktiviert und eingerichtet ist.

Auf der nächsten Seite tippen Sie auf “Meine Daten einsehen” und dann auf “Weiter zur PIN-Eingabe”. Danach muss ein erneuter NFC-Scan des Ausweises erfolgen. Im Anschluss geben Sie die Karten-PIN ein, die Sie für sich festgelegt haben. Das ist aber nicht die PIN, den Sie zugeschickt bekommen haben, sondern die PIN, den Sie bei der Behörde festgelegt haben, oder den Sie in der App selbst erstellt haben.

Die Punkte in Flensburg abfragen: Der E-Ausweis im Praxiseinsatz und die BundID

Rufen Sie auf dem Smartphone mit der installierten AusweisApp2 die Online-Registerauskunft des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) auf. Diese erreichen Sie auch über den Bereich “Online-Services” auf der Webseite des KBA. Klicken Sie dann auf “Direkt zur Online-Registerauskunft“.

Hier müssen Sie eine “BundID” erstellen. Haben Sie bereits eine ID, können Sie diese auch hier nutzen. Klicken Sie auf der Seite auf “Weiter mit BundID” und dann auf “Konto erstellen”. Haben Sie bereits eine BundID, können Sie sich an dieser Stelle gleich anmelden.

Für die Erstellung der BundID können Sie die Online-Ausweisfunktion nutzen. Klicken Sie auf der Seite auf “Konto erstellen” und wählen Sie danach Ihre Ausweisversion, normalerweise ist das “Personalausweis mit Onlinefunktion”. Sie benötigen dazu ein Smartphone mit installierter und eingerichteter AusweisApp2.

Danach prüfen Sie, ob alles vorhanden ist, was Sie brauchen, vor allem die installierte und geöffnete AusweisApp2. Tippen Sie danach auf “Weiter mit AusweisApp2” und lassen Sie die App öffnen. Tippen Sie auf “Weiter mit PIN-Eingabe” und danach auf “NFC-Scan starten”. Lassen Sie wieder Ihren Ausweis scannen und geben Sie Ihre PIN ein.

Lassen Sie anschließend den Ausweis erneut scannen und geben Sie danach Ihre persönlichen Daten für die BundID ein. Danach tippen Sie auf “Jetzt Code erhalten”. Sie erhalten dann einen Code an Ihre E-Mail-Adresse. Diesen müssen Sie auf der Seite eingeben, um sich zu verifizieren.

Tippen Sie danach auf “Weiter” und legen Sie danach Kontodaten für BundID an, also Benutzernamen und Kennwort. Auch eine Sicherheitsfrage müssen Sie an dieser Stelle hinterlegen. Tippen Sie dann auf “Konto-Erstellung abschließen”. Danach ist Ihre BundID erstellt und mit “Weiter zur Anmeldung” geht es weiter.

Auf der nächsten Seite tippen Sie “Online-Ausweis” auf “Anmelden” und dann auf der nächsten Seite auf “Weiter mit AusweisApp2″. Lassen Sie die App wieder öffnen” und dann auf “Weiter zur PIN-Eingabe”. Dann tippen Sie auf “NFC-Scan starten” und lassen schon wieder Ihren Ausweis scannen.

Geben Sie danach Ihre PIN ein. Im Anschluss tippen Sie auf “Weiter zum Antrag”. Im unteren Bereich geben Sie bei “Weitere Angaben” noch Ihr Geschlecht an und die Sprache für die Auskunft aus dem Register.

Mit “PDF-Auskunft” laden Sie schließlich Ihre Auskunft herunter. Diese befindet sich danach auf dem Smartphone. Auf iPhones finden Sie die PDF-Datei schließlich in der App “Dateien”. Bei Android-Geräten finden Sie die PDF-Datei bei den Downloads.