Lidl: 43 Zoll Smart-TV für nur 280 Euro – Hammerpreis

Einen 43 Zoll (ca. 109 cm Bildschirmdiagonale) großen Smart-TV für nur 249 Euro verkauft Lidl jetzt in seinem Onlineshop; die UVP liegt bei 499 Euro. Der “Grundig Smart TV VLX 23 LDL BW2T00 43 Zoll, 4K, UHD Android” hat eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten. Ein Triple Tuner für den Empfang von Fernsehen via DVB-T2, C oder S2 ist eingebaut. Sie können also Fernsehen über die drei gängigen linearen Wege empfangen. Dazu kommen dann noch die üblichen Möglichkeiten um Streaminganbieter via Internet zu empfangen, also beispielsweise Netflix. Dafür kommt das beliebte Android TV zum Einsatz, das eine große Auswahl an Apps bietet.

Bei der Energieeffizienzklasse landet der TV in “G”. Die Lautsprecherleistung gibt Lidl mit 32 Watt ein. Eine Sprachsteuerung ist allerdings nicht integriert.

Diese Kosten kommen noch dazu

Lidl liefert innerhalb von fünf Arbeitstagen. Kunden haben Anspruch auf 30 Tage kostenlosen Rückversand. Zu den 249 Euro kommen aber noch 5,95 Euro Versandkosten und 24,95 Euro Lieferzuschlag, 30,90 Euro kommen also noch zum Kaufpreis dazu. Sie zahlen somit insgesamt 279,90 Euro für diesen Fernseher. Rund 280 Euro für einen 43 Zoll großen Smart-TV ist ein Spitzenpreis.

