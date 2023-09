iPhone 15 (Pro) vorgestellt: Warum sich das Warten wirklich gelohnt hat

Die iPhone-15-Generation ist endlich da – sie besteht wie gewohnt aus vier Modellen, aufgeteilt in “Standard” und “Pro” mit bester Ausstattung und höchster Leistung. Toll ist, dass Apple viele Features aus dem iPhone 14 Pro in das “normale” iPhone 15 bringt, wodurch das Standard-Gerät deutlich attraktiver wird als letztes Jahr. Und das iPhone 15 Pro beeindruckt mit seiner Leistung sowie der starken Kamera.

Diese Modelle hat Apple vorgestellt:

iPhone 15 (6,1 Zoll)

iPhone 15 Plus (6,7 Zoll)

iPhone 15 Pro (6,1 Zoll)

iPhone 15 Pro Max (6,7 Zoll)

Wie im letzten Jahr bei der iPhone-14-Reihe differenziert Apple wieder stark zwischen den Standard- und den Pro-Modellen. Im Folgenden finden Sie die wesentlichen Unterschiede und was die Geräte insgesamt mitbringen.

Dynamic Island für alle iPhone-Modelle

Apple hat beim iPhone 14 Pro (Max) die klassische Notch entfernt und durch die “Dynamic Island” ersetzt. Nur die beiden Standardversionen iPhone 14 und 14 Plus blieben bei dem großen schwarzen Balken am oberen Bildschirmrand.

Wir dürfen hiermit verkünden, dass Apple dieses praktische und optisch auch sehr schöne Feature nun auf das normale iPhone 15 bringt.

Apple

iPhone 15: Neue Designs

Alle vier iPhone-Modelle- haben gegenüber der Vorgänger-Generation Designänderungen erhalten, die jedoch nicht besonders radikal sind. Zum Beispiel haben sie jetzt eine leichte Wölbung an den hinteren Rändern, wodurch sie etwas angenehmer in der Hand liegen sollen.

So sehen iPhone 15 und iPhone 15 Plus aus – in den Farben Pink, Gelb, Grün, Blau und Schwarz:

Apple

Apple setzt bei seinem Premium-Modell “iPhone 15 Pro (Max)” auf “Grade 5 Titanium”. Dadurch sieht das Apple-Handy nicht nur noch hochwertiger aus, es ist laut Apple auch leichter und gleichzeitig widerstandsfähiger. Diese Farben stehen zur Auswahl: Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Blau und Titan Natur .

Apple

iPhone 15 Pro (Max) mit Action Button

Das iPhone 15 Pro hat eine neues anpassbaren Button – den Action Button. So können Sie schnell und simpel bestimmte Features ausführen, ohne erst auf dem Bildschirm irgendwelche Einstellungen auswählen zu müssen.

Kamera im iPhone 15 jetzt mit 48 Megapixeln

Während es bei der Kamera des iPhone 14 (Plus) letztes Jahr keine großen Änderungen gab, stattete Apple das iPhone 14 Pro mit einem neuen 48-Megapixel-Sensor aus, der deutlich größer ist und dadurch noch bessere Fotos auch unter schlechten Lichtbedingungen aufnehmen kann. Und genau diesen Sensor bringt Apple jetzt in das “normale” iPhone 15! Zudem spendiert Apple dem iPhone 15 einen 2-fachen optischen Zoom.

Endlich sehen wir auch im Standard-iPhone echte Kamera-Neuerungen, die in der Praxis entscheidende Unterschiede ergeben. Wie bei vielen anderen Smartphone-Herstellern knipsen Sie standardmäßig übrigens nicht mit den 48 Megapixeln, sondern weiterhin mit 12 Megapixeln. Dadurch werden vier Pixel zu einem Pixel, die mit 2,44 Mikrometern deutlich größer sind als die 1,7-Mikrometer-Pixel des iPhone 14. Resultat: Schärfere und hellere Bilder, in die Sie auch weit hineinzoomen können. Natürlich können Sie aber auch Fotos mit voller Auflösung aufnehmen.

Apple iPhone 14 128 GB mitternacht

iPhone 15 Pro Max mit quasi 7 Kameras

Laut Apple hat das iPhone 15 Pro das beste Kamera-System, das das Unternehmen je verbaut hat. Wie im normalen iPhone 15 steckt im iPhone 15 zwar auch ein 48-Megapixel-Sensor – im Pro-Modell ist dieser aber noch mal ordentlich aufgepimpt. Standardfotos nehmen Sie hier mit 24 Megapixeln auf.

Apple gibt bekannt, dass in seinem iPhone 15 Pro quasi 7 Kameras stecken. Denn Sie können Fotos mit insgesamt sieben unterschiedlichen Brennweiten aufnehmen. Mit der Hauptkamera können Sie zwischen den Brennweiten 24, 28 und 35 Millimetern wechseln.

Das Pro-Modell hat 3-fach optischen Zoom am Start und das 15 Pro Max bietet noch längeren optischen Zoom: 5-fach bei 120 Millimetern Brennweite. Ähnlich wie die bekannten Periskop-Kameras in den unterschiedlichsten Android-Smartphones, nutzt Apple Prismen, also kleine Spiegel in seinem Kamerasystem, die das Licht 4x umleiten. Dadurch bekommen Sie den größten Kamera-Zoom in einem iPhone, den es bisher gab.

Apple

USB-C statt Lightning

Die USB-C-Pflicht für Smartphone-Hersteller kommt! Das gilt auch für Apple, weshalb die iPhone-15-Reihe die erste Generation mit USB-C-Anschluss ist.

Zu den Vorteilen von USB-C im iPhone gehören:

Schnellere Datenübertragung

Schnelleres Aufladen

Unterstützung von USB-C-Zubehör

Einfacheres Kabelmanagement

Apple setzt bei Macbooks oder iPads bereits auf USB-C. Sie müssen jetzt also nicht mehr mehrere Kabel unterwegs mit sich herumtragen. Denn Apple hat nun auch Airpods mit USB-C vorgestellt. Sie brauchen jetzt also nur noch ein Kabel – USB-C war also längst überfällig.

Apple iPhone 14 Pro Max 128 GB space schwarz

Neuer A17-Pro-Chip im iPhone 15 Pro

Mit der neuen iPhone-Generation hat Apple auch einen neuen Chipsatz am Start: Apple A17 Pro. Der leistungsstarke Chip kommt aber nur in den Pro-Modellen zum Einsatz. Die Standard-Geräte iPhone 15 und 15 Plus müssen mit dem A16-Chip “auskommen”, den Apple letztes Jahr ins iPhone 14 Pro baute. Aber sind wir mal ehrlich: Die Leistung ist mehr als ausreichend.

Laut Apple ist dies der schnellste Prozessor, der jemals in einem Smartphone verbaut wurde. Und ja, das glauben wir, ist doch bereits der A16-Chip stärker als die CPUs in Android-Handys.

Der A17 Pro ist der erste Chip im 3-Nanometer-Verfahren auf dem Mobilmarkt. Laut Apple ist der Prozessor bis zu 10x schneller als zuvor und die GPU bietet wohl bis zu 20 Prozent mehr Leistung.

Neu ist aber nicht nur die extrem hohe Leistung und die hohe Energieeffizienz, sondern auch der Name. Statt “Bionic” als Zusatz, verwendet Apple hier “Pro”.

Außerdem setzt das iPhone 15 Pro (Max) auf USB 3, um Daten bis zu 20 Mal schneller als mit USB 2 zu übertragen.

Und neu mit dabei: Hardware-basiertes Raytracing. Dadurch sehen Lichteffekte sehr viel natürlicher und realistischer aus. Also Spiele sahen auf einem Handy wirklich nie besser aus – das können wir hiermit schon mal sagen, ohne das Gerät in der Hand gehalten zu haben. Wir sind wirklich sehr gespannt, wie Raytracing in unterstützten Spielen auf dem iPhone 15 Pro in unserem Test aussehen wird.

Apple

Einschätzung

Apple verbessert seine beiden Standard-Modelle iPhone 15 und 15 Plus mit Features aus dem iPhone 14 Pro. So haben die Modelle jetzt auch die Dynamic Island an Bord und sind mit einem 48-Megapixel-Kamerasensor ausgestattet. Leider fehlt weiterhin 120 Hertz – und dünnere Display-Ränder haben wir auch nicht gesehen, obwohl wir uns die schon lange wünschen.

iPhone 15 Pro und Pro Max haben natürlich wieder einmal das beste Paket, sie sind schließlich die Premium-Modelle von Apple. Mit dabei ist erneut der leistungsstärkste Chipsatz, der je in einem Smartphone verbaut wurde – und ja, diese Marketing-Aussage glauben wir, da Apple dies in der Vergangenheit regelmäßig bewies. Und Raytracing ist an Bord, was Gaming auf dem Smartphone definitiv auf die nächste Stufe hievt.

Sehr gespannt sind wir auf das Kamerasystem in der Praxis. Wir haben uns lange eine Periskop-Kamera gewünscht für hohen optischen Zoom. Das iPhone 15 Max bietet nun einen 5x optischen Zoom und ermöglicht dank cleverer Lichtumleitung über Prismen eine 120-Millimeter-Brennweite.

Was Apple heute vorgestellt hat, beeindruckt und ist eine schöne Weiterentwicklung der letzten Generation. Und endlich bieten auch die normalen Modelle deutlich mehr als der Vorgänger, die letztjährigen Neuerungen waren eher marginal.

Preise und Verfügbarkeit

Ab diesen Freitag (15. September) können Sie die neuen iPhone-Modelle vorbestellen. Am 22. September feiern die Apple-Handys dann ihren offiziellen Marktstart. Hier sind die Preise:

Modell Speicher Farben Preis (UVP) iPhone 15 128 GB | 256 GB | 512 GB Pink, Gelb, Grün, Blau und Schwarz 949 € | 1.079 € | 1.329 € iPhone 15 Plus 128 GB | 256 GB | 512 GB Pink, Gelb, Grün, Blau und Schwarz 1.099 € | 1.299 € | 1.479 € iPhone 15 Pro 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Blau und Titan Natur 1.199 € | 1.329 € | 1.579 € | 1.829 € iPhone 15 Pro Max 256 GB | 512 GB | 1 TB Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Blau und Titan Natur 1.449 € | 1.699 € | 1.949 €

