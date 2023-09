Samsung Odyssey OLED G9 Test

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Unglaubliches Mittendrin-Gefühl beim Spielen

Hohe Bildwiederholrate und schnelle Reaktionszeiten

Tolle Farben und perfekter OLED-Kontrast

Guter Sichtbereich für Multitasking-Betrieb Kontra Mittelmäßiger Klang

Fragwürdige Design-Entscheidungen bei USB und HDMI

Nimmt viel Platz in Anspruch Fazit Der Odyssey OLED G9 beeindruckt mit seinem leistungsstarken, gebogenen Widescreen-Display, den intensiven Farben, der großen Dynamik und der schnellen Bildwiederholrate und Reaktionszeit. Nicht alles ist perfekt, aber die wichtigen Features sind gegeben. Wenn Sie einen hochwertigen Gaming-PC Ihr Eigen nennen, dann könnte dies der richtige Bildschirm sein, um dessen Fähigkeiten voll auszufahren.

Preis beim Test

1799.99

Aktuell bester Preis: Samsung Odyssey OLED G9

Shop Preis B & H Photo $1799.99 Jetzt ansehen 1799.99 Jetzt ansehen

Samsung Odyssey OLED G9 bei Amazon anschauen

Nachdem ich den Odyssey OLED G9 auf der CES letzten Winter gesehen hatte, wollte ich ihn unbedingt testen. Wer wäre nicht fasziniert von einem gebogenen 49-Zoll-Breitbildmonitor mit einem vollen 32:9-Seitenverhältnis. Dies entspricht zwei nebeneinander stehenden 16:9-Bildschirmen, allerdings ohne störende Kante. Das farbenfrohe und leicht gebogene OLED-Panel, die hohe Auflösung, die hohe Bildwiederholrate und die Reaktionszeit von unter einer Millisekunde lassen auf ein brillantes Spielerlebnis hoffen.

Ja, dieses Display ist dekadent. Aber die technischen Daten machen deutlich, dass Sie für den Preis etwas Besonderes erhalten:

Bildschirmgröße: 49 Zoll, 32:9

Krümmung: 1800R

Native Auflösung: 5.120 x 1.440 Pixel

Panel-Typ: QD-OLED, glänzende Oberfläche

Helligkeit: 250 cd/m² normal, 1.000 cd/m² Spitze

Kontrast: 1.000.000:1

HDR: HDR 10, HDR10+, Vesa DisplayHDR True Black 400

Farbtiefe: 10 Bit

Farbskala (angegeben): 100% sRGB, 99,5% DCI-P3

Bildwiederholfrequenz: 240 Hz

Reaktionszeit (GtG): 0,03 ms

Bild-Eingänge: HDMI 2.1, micro-HDMI 2.1, DisplayPort 1.4

Standfuß-Einstellung: Höhe, Neigung

Sonstiges: Lautsprecher 2 x 5 Watt, FreeSync Premium Pro, Hub mit 3x USB 3 Gen 1 Typ C, Smart Screen mit Tizen OS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, und Fernbedienung

Preis: 1.799,99 Euro

Odyssey OLED G9 Design

Nachdem ich Platz auf einem großen Tisch geschaffen, den Sockel ohne Werkzeug zusammengeschraubt und den Monitor vorsichtig auf den Tisch gestellt hatte, wurde ich von seiner gewölbten, pechschwarzen, rechteckigen Fläche mit einer Reflexions-minimierenden Oberfläche begrüßt.

Der Bildschirm steht fest auf einem breiten Mittelfuß und ist mit einem dezenten, nur wenige Millimeter breiten, mattgrauen Metallrahmen versehen. Die gewölbte Oberfläche auf der Rückseite des Displays ist ebenfalls sehr ansehnlich, und wenn der Strom eingeschaltet wird, beleuchtet ein RGB-Ring den Bereich, wo der Hals auf die Rückseite trifft.

Die Platzierung der Bildeingänge auf der Rückseite ist nicht besonders gelungen – es kann sehr schwierig sein, hier die passende Buchse zu erreichen. Der Bildschirm kann leicht angehoben und nach hinten gekippt werden, lässt sich aber nicht auf andere Weise verstellen. Eine Pivot-Funktion bei einem so breiten Bildschirm wäre wahnsinnig cool gewesen, aber darauf hat Samsung verzichtet.

Die Betrachtungswinkel sind kein Problem für einen OLED-Bildschirm, es sei denn, Reflexionen stören den Bildeindruck. Doch auch damit kommt der Odyssey OLED G9 gut zurecht. Mattias Inghe

Wie schneidet das Odyssey OLED G9 ab?

War es das Warten wert? Ja, ich denke schon. Ich habe so viele spektakuläre Spiele heruntergeladen, wie mir eingefallen sind, und die RTX 4070-Karte in meinem Computer bis an ihre Grenzen gebracht, um die Action auf dem Bildschirm in bester Qualität zu erleben.

Es ist schwer zu behaupten, dass sich ein extremer Breitbildschirm nicht positiv auf das Gameplay auswirkt. Mit den richtigen FOV-Einstellungen in den Spielen und dem richtigen Abstand zum Monitor erhalte ich ein Sichtfeld, das die periphere Sicht und damit auch die Immersion erheblich verbessert. Es bedurfte einiger Experimente und einiger schwindelerregender Bewegungen, um die richtigen Winkel zu finden. Aber es hat sich gelohnt, wenn alles einmal richtig ausgerichtet ist.

Feinde sind in “Doom Eternal” schon aus den Augenwinkeln zu erkennen, sodass ich schneller reagieren konnte als mit einem schmaleren (und langsameren) Bildschirm. So entsteht ein vollständiges Sichtfeld auf Landschaften und Umgebungen, welches die Navigation in den Welten erleichtert. In “Cyberpunk 2077” konnte ich einfach innehalten und die dystopische Atmosphäre genießen sowie den Sonnenuntergang beobachten. In “Red Dead Redemption 2” ließ ich meinen Blick über den Horizont schweifen und im “Flight Simulator” von Microsoft konnte ich in die Lüfte steigen und beobachten, wie sich unser Planet beim Aufsteigen krümmt.

In Verbindung mit einem guten Gaming-PC können Sie sowohl schnelle als auch schöne Bilder erhalten. Mattias Inghe

Erstklassige Farben und gutes HDR

Es ist nicht nur das überbreite Bild, das zum tollen Spielerlebnis beiträgt, sondern auch die hohe Bildqualität. Der Odyssey OLED G9 basiert auf der gleichen QD-OLED-Technologie wie die hervorragenden OLED-basierten Fernseher von Samsung, und das spiegelt sich in seiner großen Farbskala und hohen Farbintensität wider. Er überschreitet die DCI P3-Farbskala und nähert sich den Rec. 2020-Werten an. Fast, aber nicht ganz. Weiterhin trifft er die Farben im P3- und sRGB-Modus genau richtig. Der Bildschirm ist so nah am professionellen Niveau für Farben, dass er sich auch zum Bearbeiten von Filmen und Fotos eignet.

Mit OLED-Technik erscheinen dunkle Oberflächen als intensives Schwarz, und der Kontrast beträgt bis auf die kleinste Pixel-Ebene 100 Prozent. Der Bildschirm soll bei normaler Helligkeit 250 cd/m² bieten, und das scheint auf einer großen, ganz weißen Fläche auch zu stimmen. Ich erhalte den gleichen Wert von 248 cd/m² über die gesamte Fläche. Aber es wird auch eine maximale Helligkeit von bis zu 1000 cd/m² für kleine und kurzfristige Lichtpunkte angegeben.

Kontrollieren kann ich das nicht, aber Filme und Spiele im HDR-Modus erzeugen eindeutig ein intensiveres lokales und kurzfristiges Licht. Der Bildschirm hat die gleiche HDR-Unterstützung wie die meisten Samsung-Fernseher, HDR10 und HDR10+, einschließlich der Gaming-Version, aber kein Dolby Vision. Außerdem ist er für Vesa DisplayHDR True Black 400 zertifiziert.

Eine spezielle Einstellung, die im Gaming-Modus des Bildschirms aktiviert wird, ermöglicht es Ihnen, das Bild und die Funktionen für Ihr jeweiliges Spiel zu optimieren. Mattias Inghe

Perfekt für Spiele, gut für andere Dinge

Die Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und die Unterstützung von Adaptive Sync und FreeSync Premium Pro machen es einfach, ein flüssiges und schönes Bild zu erhalten, auch wenn ein Computer mit der Bildwiedergabe zu kämpfen hat. Selbst bei schnellen Bewegungen und Kameraschwenks konnte ich kein Screen Tearing feststellen.

Wenn Sie eine neue Nvidia GeForce-Grafikkarte besitzen, brauchen Sie G-Sync im Display nicht mehr; Adaptive Sync reicht aus. Die blitzschnellen Reaktionszeiten von 0,03 Millisekunden machen das Display perfekt für schnelle Spiele.

Das erfordert allerdings auch einen Computer, der so hohe Bildraten überhaupt liefern kann. Mein recht flotter Testrechner mit Intel Core i5-Prozessor und Geforce RTX 4070 kann in den meisten Spielen 60 Bilder pro Sekunde liefern, aber nicht in allen. Trotzdem sind das eine Menge Pixel, die es zu kontrollieren gilt: Die Auflösung von 5.120 x 1.440 Pixeln bedeutet 7,3 Millionen Pixel. Bei einem 4K-Bildschirm mit 3.840 x 2.160 Pixeln sind es mit 8,3 Millionen Bildpunkten nur etwas mehr.

Nicht nur Spiele können von dem großen Bildschirm profitieren, auch für andere Aufgaben ist der große Arbeitsbereich von Vorteil. Sie können den Video-Editor strecken, um eine übersichtliche Zeitleiste und viele Fenster und Werkzeuge gleichzeitig unterzubringen, und haben immer noch Platz für einen Browser und einen Dateimanager. Das sind buchstäblich zwei reguläre 1440p-Monitore im 16:9-Format, die nebeneinander stehen.

Lesen Sie weiter: Die besten Monitore im Test

Hier gibt es viel Platz auf dem Bildschirm. Gut, wenn Sie Multitasking betreiben wollen, schlecht, wenn Sie sich leicht ablenken lassen. Mattias Inghe

Merkwürdige Design-Entscheidungen

Das bedeutet, dass Sie auch zwei Bildquellen anschließen und zwei hochaufgelöste Desktop-Umgebungen mit normaler Größe nebeneinander anzeigen können. Zu diesem Zweck verfügt der Monitor über einen DisplayPort- und zwei HDMI-Eingänge, einen normalen und einen Micro-HDMI-Eingang.

Das ist ein Format, das ich schon lange nicht mehr gesehen habe und das sich fast ein wenig retro anfühlt. Wofür wird der micro-HDMI-Anschluss im Jahr 2023 noch verwendet? Es wäre logischer gewesen, einen USB-C-Eingang für das Bildsignal zu haben, vorzugsweise einen mit Stromversorgung und USB-Docking für einen Laptop. Aber darauf muss man wohl verzichten.

Es gibt drei USB-C-Anschlüsse, aber die sind im Grunde nur ein traditioneller USB-Hub. Einer zum Anschluss an einen Computer und zwei zum Anschluss von USB-Zubehör. Auch das ist eine seltsame Wahl. Was ich gerne anschließen würde, sind hauptsächlich USB-Typ-A-Geräte wie Tastatur und Maus.

Ein gutes Headset sollten Sie ebenfalls anschließen. Der Bildschirm verfügt zwar über eingebaute Lautsprecher, aber das Klangerlebnis ist bei Weitem nicht so prächtig wie das Bilderlebnis. Es gibt zwei 5-Watt-Lautsprecher, die am unteren Rand des Bildschirms nach außen hin angebracht sind. Man erhält eine schöne Stereobreite und einen detaillierten Klang, aber der Sound ist immer noch ziemlich dünn, mit abgeflachten Mitten und schwachem Bass. Es gibt keinen analogen Kopfhöreranschluss – man muss also einen USB-Stecker oder Bluetooth verwenden.

Die Anschlüsse sind nicht sehr zahlreich und etwas schwierig zu erreichen. Mattias Inghe

Fast ein Smart-TV

Der Bildschirm unterstützt Bluetooth 5.3 und bietet auch Wi-Fi 5-Konnektivität. Es handelt sich zudem um einen intelligenten Bildschirm von Samsung, mit einem ARM-basierten Prozessor und der gleichen Tizen-OS-Software wie in Samsungs Smart-TVs. Die Funktionalität ist dieselbe wie beim Smart Monitor M8 – ein komplettes Smart-TV-System mit vorinstallierten und herunterladbaren Apps für alle wichtigen und beliebten Streaming-Dienste sowie viele kleinere Medien-, Informations- und Unterhaltungs-Apps, Spiele und mehr.

Es gibt einen Webbrowser, eine App zum Abspielen von Medien von einem per USB angeschlossenen Speicher, eine Steuerzentrale für Smart-Home-Gadgets und vieles mehr. Außerdem erhalten Sie die gleiche Art von Bildverbesserung und Upscaling wie bei einem normalen Fernseher. Bei den reinen Verbindungs- und Inhaltsdiensten gibt es also alle wichtigen Funktionen. Mit Ausnahme von Empfängern für terrestrisches TV oder Kabelfernsehen.

Die Verwendung der Tizen OS-Oberfläche als Streaming-Zentrum wirkt aufgrund der hohen Bildschirmdiagonale manchmal etwas albern. Es sei denn, man hat Glück und findet echte Widescreen-Inhalte. Mattias Inghe

Alle Funktionen werden mit einer kleinen Fernbedienung gesteuert, die Lautstärkeregelung, ein Trackpad und Hotkeys für wichtige Apps wie Netflix und Prime Video bietet. Zudem gibt es eine Möglichkeit zum Wechseln von Kanälen, die mit Samsungs eigenem Streaming-Dienst Samsung TV funktioniert, der mehrere Live-Streaming-Kanäle anbietet.

Das Erlebnis dieses Bildschirms als Smart TV ist jedoch ein wenig seltsam. Die Benutzeroberfläche deckt nur einen Teil des Bildschirms ab, und ist eher für Geräte im 21:9-Format gedacht. Durch das 32:9-Format des Odyssey OLED G9 entstehen jedoch ungenutzte Bereiche, und auch beim Streaming von Inhalten gibt es große schwarze Leerflächen.

Mit einem Preis von 1.799 Euro ist der Odyssey OLED G9 von Samsung natürlich eine große Investition, aber in Anbetracht der Bildqualität, der exzellenten Gaming-Fähigkeiten, der reibungslosen Handhabung dank Tizen OS sowie der Fernbedienung und Smart-Screen-Funktion könnte sich diese lohnen. Zwei 1440p-OLED-Bildschirme im 16:9-Format, die ähnlich gut sind, kosten wahrscheinlich gleich viel oder sogar mehr. Mit besseren Lautsprechern und einem richtigen USB-C-Laptop-Dock wäre dieser Monitor fast schon ein Pflichtkauf.

Die Rückseite wirkt elegant. Mattias Inghe

Dieser Artikel wurde aus dem Schwedischen übersetzt und erschien ursprünglich auf m3.se.