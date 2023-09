Champions League: So sehen Sie alle Spiele live

Am 19. September 2023 startet endlich die Gruppenphase der Champions League; die CL geht damit nach Vorrunden, Qualifikationsrunden und Play-offs erst richtig los. Jeweils dienstags und mittwochs gibt es immer acht Partien.

Bis zum 13. Dezember dauert die Gruppenphase. Die darüber qualifizierten europäischen Mannschaften starten dann ab dem 13. Februar 2024 in das Achtelfinale. Die Viertelfinale beginnen am 9. April und das erste Halbfinale pfeift der Schiedsrichter am 30. April an. Am 1. Juni 2024 schließlich stehen sich die beiden besten Mannschaften Europas im Finale gegenüber. Im Wembley Stadion in London.

So starten die vier deutschen Mannschaften in den Wettbewerb

Die Fußball-Bundesliga ist mit Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Union Berlin in der CL vertreten. RB Leipzig muss am 19.9. um 18.45 Uhr bei den Young Boys aus Bern antreten (auf DAZN gestreamt). Borussia Dortmund spielt ab 21 Uhr bei PSG (dieses Spiel zeigt Amazon Prime). Am 20.9. gibt es dann einen echten Knaller: Um 21 Uhr empfängt der FC Bayern München Manchester United (auf DAZN gestreamt). Zuvor, um 18.45 Uhr, muss Berlin sich in Madrid mit Real Madrid messen (auf DAZN gestreamt).

So sehen Sie alle CL-Spiele live

Seit der Saison 2021/2022 überträgt DAZN live alle Spiele der Fußball-Champions-League am Dienstag und Mittwoch, mit Ausnahme des jeweiligen Top-Spiels am Dienstag. DAZN zeigt also 121 der insgesamt 137 CL-Partien, nur die restlichen 16 Spiele laufen bei Amazon Prime. Denn seit der Saison 2021/22 zeigt Amazon im Rahmen von Amazon Prime Video das jeweilige Top-Spiel der Fußball-Champions-League am Dienstag live. Sofern möglich soll es sich bei dem Dienstag-Topspiel bei Amazon Prime um das Spiel einer deutschen Mannschaft handeln.

Diese Abonnements zeigen die Champions League:

Diese nächsten CL-Spiele mit deutscher Beteiligung zeigt Amazon Prime:

Dienstag, 19. September, 21:00 Uhr: Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund

Dienstag, 3. Oktober, 21:00 Uhr: FC Kopenhagen – FC Bayern München

Dienstag, 24. Oktober, 18:45 Uhr: Galatasaray – FC Bayern München

Dienstag, 7. November, 18:45 Uhr: Borussia Dortmund – Newcastle United FC

Seit der Saison 2022/2023 überträgt außerdem das ZDF das CL-Finale zusätzlich zu DAZN. Und zwar unabhängig davon, ob daran eine deutsche Mannschaft teilnimmt. Das ZDF zeigt zudem jeweils am Mittwochabend eine Zusammenfassung aller Spiele.

Die Übertragungsrechte für Amazon, DAZN und das ZDF gelten noch bis zur Saison 2023/2024. Mehr dazu lesen Sie in dieser Nachricht.

Fußball-Bundesliga, DFB-Pokal & CL: So sehen & hören Sie alle Spiele