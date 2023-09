Programmierer aufgepasst: Wir stellen Ihre Software in der PC-WELT vor

Ob in Python, C++, C# oder (Visual) Basic. Oder vielleicht sogar in C, dem unverwüstlichen und unverzichtbaren Veteranen unter den Programmiersprachen – wir suchen Software, die Sie selbst programmiert haben. Egal für welchen Zweck (ausgenommen natürlich Malware).

Vielleicht haben Sie ewig nach einer Software gesucht, die eine bestimmte Aufgabe erfüllt, sind aber nie fündig geworden? Dann haben Sie aus Frust einfach selbst in die Tastatur gegriffen und sich ein maßgeschneidertes Tool zusammengehackt? Perfekt! Damit sind Sie unsere Frau oder unser Mann.

Melden Sie sich bei uns! Schreiben Sie an leseraktion@it-media.de, und stellen Sie uns Ihre Eigenbau-Software kurz vor. Da wir immer an guten und innovativen Programmen interessiert sind, werden wir Ihr Tool vielleicht sogar in einem Artikel in der PC-WELT-Printausgabe präsentieren. Auch eine Veröffentlichung auf der Heft-DVD ist möglich. Also, nichts wie ran an die Tasten und schreiben Sie uns: