Roccat Kone Air im Test: Schlichte Wireless-Gaming-Maus für 70 Euro

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro präziser Owl-Eye-Sensor

langlebige „Titan Switch Optical“-Schalter

beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu 800 Stunden

Dual-Wireless-Konnektivität Kontra ungleiche Gewichtsverteilung bei einer Batterie

kein kabelgebundener Modus

Beschränkung auf ein einziges Profil

für eSports eventuell zu schwer und groß Fazit Die Roccat Kone Air präsentiert sich als solide Wireless-Gaming-Maus, die primär durch ihre technische Ausstattung und Flexibilität punktet. Mit dem präzisen Owl-Eye-Sensor und den langlebigen „Titan Switch Optical“-Schaltern bietet sie eine zuverlässige Performance für den Gaming-Alltag.



Die Möglichkeit, die Maus mit ein oder zwei AA-Batterien zu betreiben, ist innovativ, kann bei einer eingelegten Batterie jedoch zu einer ungleichen Gewichtsverteilung führen, die nicht jedem Gamer zusagen dürfte.



Die beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu 800 Stunden mit zwei Batterien und die Dual-Wireless-Konnektivität sind definitiv Pluspunkte, wobei der fehlende kabelgebundene Modus und die Beschränkung auf ein einziges Profil als Nachteile ins Gewicht fallen.



Insgesamt bietet die Roccat Kone Air mit einem aktuellen Preis von rund 70 Euro aber ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wobei Sie einige Designentscheidungen je nach Vorliebe als Nachteil empfinden könnten.

Die Wireless-Gaming-Maus Roccat Kone Air setzt nicht auf auffällige RGB-Beleuchtung, sondern will mit technischer Raffinesse und Ergonomie überzeugen. Doch kann sie sich in einem Markt voller blinkender Konkurrenz behaupten? Wir haben sie uns genauer angesehen.

Test: Die besten Wireless-Gaming-Mäuse

Design und Ergonomie

Die Roccat Kone Air ist in den Farbvarianten Weiß und Schwarz erhältlich, und überzeugt auf den ersten Blick durch ihre schlichte Eleganz. Doch hinter dieser Einfachheit verbirgt sich eine durchdachte Ergonomie, die sich in langen Gaming-Sessions bezahlt macht: Beide Außenseiten sind mit strukturierten Gummi-Grips ausgestattet, während der Daumen auf der großzügigen Daumenablage ruhen kann.

Dort befindet sich auch noch eine zusätzliche Taste, die standardmäßig mit Roccats Funktion “Easy-Shift+” belegt ist. Bequem erreichbar sind auch die beiden oberen Daumentasten. Die Form eignet sich vor allem für Gamer, die im Palm-Grip-Style zocken.

Die Roccat Kone Air bietet eine Daumenablage und eine strukturierte Außenseite für guten Grip. Friedrich Stiemer

Das Gewicht von 119 Gramm (mit einer AA-Batterie) sorgt für eine angenehme Handhabung, während die Form der Maus eine natürliche Handposition fördert. Das Gewicht klettert auf etwa 147 Gramm, wenn Sie eine zweite Batterie einlegen. Als Ultralightweight-Gaming-Maus kann die Roccat Kone Air also nicht durchgehen. Insgesamt ist die Haptik der Maus ist zwar nicht Premium, aber für den Preis noch in Ordnung.

Die Roccat Kone Air punktet mit einer guten Griffigkeit. Friedrich Stiemer

Präziser Sensor und optische Schalter

Ein Blick unter die Haube der Roccat Kone Air offenbart technische Highlights: Roccats Owl-Eye-Sensor ist bekannt für seine Präzision. Mit einer maximalen Abtastrate von 19.000 DPI und einer 50-G-Beschleunigung liefert er nicht nur genaue Bewegungserfassungen, sondern passt sich auch dynamisch an die Bewegungsgeschwindigkeit des Nutzers an. Dies ermöglicht auch eine fein abgestimmte Kontrolle in kritischen Spielmomenten.

Auf der Unterseite befindet sich neben dem Sensor und den PTFS-Skates auch der Schiebeschalter für die Umschaltung der Wireless-Anbindung. Friedrich Stiemer

Die „Titan Switch Optical“-Switches in den beiden Haupt-Maustasten sind ein weiteres Merkmal, das die Roccat Kone Air von der Konkurrenz abhebt. Diese Tasten nutzen eine optische Erkennung statt mechanischer Kontakte, was nicht nur für eine schnellere Reaktionszeit sorgt, sondern auch die Lebensdauer der Tasten auf beeindruckende 100 Millionen Klicks erhöht.

Bei den Haupt-Maustasten kommen optische Switches zum Einsatz. Friedrich Stiemer

Haushaltsbatterien und Dual-Wireless-Konnektivität

Die Energieversorgung der Maus ist flexibel gestaltet. Sie kann wahlweise mit einer (mitgelieferten) oder zwei AA-Batterien betrieben werden, was dem Nutzer die Möglichkeit gibt, das Gewicht nach seinen Vorlieben anzupassen. Allerdings ergibt sich beim Einlegen einer Batterie eine ungleiche Gewichtsverteilung, die besonders empfindliche Gamer stören könnte.

In Sachen Konnektivität setzt die Kone Air auf 2,4-GHz-Funk namens „Stellar Wireless“ wodurch eine verzögerungsfreie Übertragung gewährleistet wird. Voraussetzung dafür ist der Anschluss eines USB-Dongles, der sich übrigens auch in der Maus selbst verstauen lässt – sehr schön!

Mit an Bord ist auch Bluetooth 5.1, womit sich die Einsatzmöglichkeiten enorm erweitern. Fürs Zocken sollten Sie aber beim Funk bleiben. Zwischen den beiden Wireless-Verbindungen wechseln Sie über einen Schiebeschalter auf der Unterseite. Nachteil: Wenn die Batterien am Ende sind und man keinen Nachschub hat, dann können Sie die Maus auch nicht weiter nutzen, denn ein kabelbetriebener Modus ist nicht möglich.

Es lassen sich bis zu zwei AA-Batterien einsetzen, eine wird sogar mitgeliefert. Friedrich Stiemer

Performance und Handhabung

In der Praxis überzeugt die Roccat Kone Air durch ihre schnelle und präzise Erfassung. Die optischen Schalter bieten ein direktes Feedback und reagieren prompt auf jeden Klick. Es sollte nur klar sein, dass sich die Maus nicht unbedingt für hektische eSports-Moves eignet, weil sie am Ende einfach etwas zu schwer und groß ist.

Ein Kabelbetrieb ist bei der Roccat Kone Air leider nicht möglich. Friedrich Stiemer

Im Hinblick auf die Akkulaufzeit gibt sich die Roccat Kone Air großzügig: Wer zwei AA-Batterien einsetzt, der soll die Wireless-Gaming-Maus bis zu 800 Stunden (!) lang nutzen können. Eine beeindruckende Angabe! Selbst mit nur einer Batterie hält sie gefühlt ewig. Allerdings gibt’s auch keine RGB-Beleuchtung. Kleiner Nachteil: Auf der Maus selbst lässt sich nur ein einziges Profil speichern – schade, vor allem für eine kabellose Gaming-Maus.