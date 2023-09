Feature

Thermomix TM6: So hoch sind seine Stromkosten wirklich

In immer mehr Haushalten löst der Thermomix andere Küchengeräte ab und macht an vielen Tagen sogar den Herd überflüssig. Doch was kostet der Thermomix-Komfort im Alltag? Wir haben die Stromkosten unter realistischen Bedingungen ermittelt.