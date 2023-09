Der Preis ist heiß: 7,99 Euro im Monat für 17-GB-Allnet-Flat

Für nur 7,99 Euro im Monat erhalten Sie bei handyvertrag.de eine Allnet-Flat in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze, LTE-50-Geschwindigkeit und 17-GB-Datenvolumen. Gegenüber dem üblichen Preis von 17,99 Euro für diesen Tarif sparen Sie Monat für Monat 10 Euro – also in der gesamten Vertragslaufzeit von 24 Monaten rechnerisch 240 Euro.

Wie unser PC-Welt-Handytarifvergleich zeigt, sind die Konkurrenzangebote entweder einige Euro teurer oder sie erhalten weniger Datenvolumen. Ausgenommen sind die handyvertrag.de-Schwestermarken, sim.de, PremiumSIM, simplytel und winSIM, deren Angebote in ähnlichen Preisregionen liegen.

Zum Angebot: LTE All 15+2 GB für nur 7,99 statt 17,99 Euro im Monat

Wichtig: Der Angebotspreis von 7,99 Euro gilt dauerhaft für die komplette Vertragslaufzeit! Heißt: Es gibt keine Preiserhöhung während der Vertragslaufzeit und bei Nichtkündigung gilt der Preis auch darüber hinaus. Auch die Extra-GB bleiben nach der Mindestvertragslaufzeit weiterhin bestehen.

Das Datenvolumen von 17 GB ist mehr als ausreichend, um jeden Tag Filme, Serienfolge, Reels und Youtube-Clips auf das Smartphone zu streamen und Podcasts zu hören. Passend dazu genügt die LTE-Geschwindigkeit bis zu 50 MBit/s, um unterwegs auf dem Smartphone oder zu Hause per Hotspot-Verbindung auf dem Tablet Filme anzusehen. Interessant: Netflix empfiehlt eine Geschwindigkeit von 10 MBit/s für das Streamen in HD-Qualität – mehr braucht es nicht.

Mit der Allnet-Flat O2-Netz telefonieren Sie rund um die Uhr in alle deutschen Festnetz- und Mobilfunknetze und dank Roaming auch im EU-Ausland ohne Aufpreis.

Flexibel beim Vertragsabschluss

Den LTE-Tarif von handyvertrag.de gibt es in zwei Ausführungen für eine maximale Flexibilität: In der monatlich kündbaren Variante kommt ein einmaliger Anschlusspreis von 19,99 Euro hinzu. Wählen Sie den Tarif mit 24 Monaten Laufzeit, bezahlen Sie einmalig 9,99 Euro – also gerade mal knapp 42 Cent im Monat. Wird der Vertrag nicht gekündigt, verlängert er sich automatisch und kann mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden.

Zum Angebot: LTE All 15+2 GB für nur 7,99 statt 17,99 Euro im Monat

Die wichtigsten Details im Überblick

O2-Mobilfunknetz

Grundgebühr pro Monat: 7,99 Euro

Grundgebühr pro Monat inklusive Bereitstellungsgebühr: 8,41 Euro (auf 24 Monate)

Internet-Flatrate mit 17 GB Datenvolumen

LTE-Geschwindigkeit bis zu 50 MBit/s

Telefonie-Flatrate in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze

SMS-Flatrate in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze

EU-Roaming inklusive

Einfache Rufnummernmitnahme

Mindestvertragslaufzeit: 1 Monat, 19,99 Euro Bereitstellungsgebühr

Alternativ: 24 Monate Laufzeit, 9,99 Euro Bereitstellungsgebühr

Datenautomatik: ja, aber deaktivierbar

Einfache Rufnummernmitnahme vom bisherigen Anbieter

Zum Angebot: LTE All 15+2 GB für nur 7,99 statt 17,99 Euro im Monat

Sie suchen einen günstigeren Tarif oder einen mit mehr Datenvolumen? Auch dann gibt es hier bei handyvertrag.de die passenden Angebote:

LTE All 5+2 GB für 5,99 Euro statt 9,99 Euro im Monat

LTE All 20+7 GB für 10,99 Euro statt 19,99 Euro im Monat

LTE All 20+27 GB für 17,99 Euro statt 19,99 Euro im Monat

Die sonstigen Leistungen außer dem Datenvolumen entsprechen denen vom LTE All 15+2 GB.

Neu: Handytarifvergleich von PC-Welt

Sie suchen einen günstigen Handytarif (ohne Smartphone)? In unserem Tarifvergleich finden Sie stets die besten Angebote – mit jedem Datenvolumen und in Ihrem Wunschnetz. Hier geht es zum PC-Welt-Handytarifvergleich.

Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Onlinehändlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.

Sonderangebote zu iPhones, iPads, Airpods, Macs, iMacs, Macbooks und mehr finden Sie unter macwelt.de/deals.

Mit dem PC-WELT-Deal-Newsletter verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf pcwelt.de/newsletter-anmeldung für unseren “Schnäppchen & Deals”-Newsletter, um keine Sonderangebote mehr zu verpassen. So bleiben Sie jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden – natürlich kostenlos!