Hyperx Cloud III Wireless im Test: Kabelloses Gaming-Headset will Erfolgsserie fortsetzen

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro hochwertiges Design & gute Verarbeitung

Multi-Plattform-Kompatibilität

abnehmbares Mikrofon

überdurchschnittliche Akkulaufzeit Kontra gelegentliche Klangschwankungen im DTS-Surround-Betrieb

Mikrofonanpassung in lauten Umgebungen erforderlich

kein Bluetooth Fazit Das HyperX Cloud III Wireless beeindruckt nicht nur durch sein hochwertiges Design und seine erstklassige Verarbeitung, sondern auch durch ein ausgewogenes Klangbild. Die vielseitige Kompatibilität mit verschiedenen Plattformen und das abnehmbare Mikrofon sind weitere Pluspunkte, die uns im Test auffielen. Die gute Akkulaufzeit rundet das positive Gesamtbild ab. Allerdings sind während des Tests auch einige kleinere Schwächen aufgefallen. So gab es gelegentliche Klangschwankungen in bestimmten Spielszenen und das Mikrofon mussten wir in lauten Umgebungen anpassen.

Hinzu kommt, dass das Wireless-Gaming-Headset insgesamt alle Basics liefert, die ein Gamer braucht – aber eben nicht mehr. Kein zusätzliches Bluetooth, ein nur akzeptabler Raumklang (und das auch nur am PC) und eine gute, wenn auch nicht beeindruckende Akkulaufzeit. Dennoch lässt sich HyperX das Cloud III Wireless für aktuell 179 Euro fürstlich entlohnen, was derzeit in etwa einen Aufpreis von über 70 Euro im Vergleich zur kabelgebundenen Variante entspricht. Warten Sie also lieber noch etwas bis der Preis fällt oder auf eine Rabattaktion. Denn ein richtig schlechtes Gaming-Headset ist das HyperX Cloud III Wireless definitiv nicht!

HyperX Cloud III Wireless bei Amazon anschauen

Mit einem Preis von aktuell knapp 180 Euro positioniert sich das HyperX Cloud III Wireless selbstbewusst in der Oberklasse. Doch kann es an den Verkaufserfolg der kabelgebundenen Variante HyperX Cloud III (zu unserem Test) anknüpfen? Wir finden es in diesem Test heraus.

Test: Die besten Wireless-Gaming-Headsets im Vergleich

Design, Verarbeitung und Spezifikationen

Beim HyperX Cloud III Wireless handelt es sich um ein Over-Ear-Headset, das im ersten Moment vorwiegend durch sein edles Schwarz-Rot-Finish beeindruckt und die Designsprache der Cloud-Serie widerspiegelt. Das dezent platzierte HyperX-Logo auf den Ohrmuscheln verleiht dem Headset eine zusätzliche Note von Exklusivität. Mit einem Gewicht von über 340 Gramm (mit Mikrofon) bietet es eine gute Balance zwischen Stabilität und Tragekomfort. An Bedienelementen gibt’s Standardkost: Stufenloses Lautstärkedrehrad, Mikrofon-Stummschaltung und den Power-Knopf.

Die grundlegenden Bedienelemente integriert HyperX direkt an den Ohrmuscheln. Friedrich Stiemer

Die Ohrmuscheln sind mit einem Memory Foam (Schaumstoff) gepolstert, der sich an die Konturen des Kopfes anpasst, während der verstellbare Kopfbügel für eine individuelle Passform sorgt. Der Überzug aus Kunstleder schirmt gut ab, kann aber auch vergleichsweise schnell warm werden. Die 53 Millimeter großen Audiotreiber mit einer Impedanz von 60 Ohm kommen schon beim kabelgebundenen Modell zum Einsatz und versprechen deshalb eine gute Klangqualität. Beim HyperX Cloud III Wireless sind die Treiber aber angewinkelt eingebaut, um den Klang direkt ins Ohr zu leiten.

Technologie und Kompatibilität

Auf Raumklang müssen Sie auch beim HyperX Cloud III Wireless nicht verzichten. Mit an Bord ist wieder die DTS-Surround-Technik. Diese soll ein immersives 360-Grad-Klangerlebnis ermöglichen, um den Spieler mitten ins Geschehen zu versetzen. Das Wireless-Gaming-Headset ist grundsätzlich auch an der PS4, PS5 und Nintendo Switch nutzbar. Allerdings braucht es für den Raumklang einen Windows-PC in Kombination mit der Ngenuity-Software von HyperX. Schade, aber nicht unüblich.

Die Polsterung ist gemütlich, nur der Kunstleder-Überzug könnte einen etwas ins Schwitzen bringen. Friedrich Stiemer

Das 10-Millimeter-Mikrofon ist nicht nur komplett abnehmbar, sondern auch mit einem internen Pop-Filter ausgestattet, der störende Hintergrundgeräusche effektiv minimiert. Die 2,4-GHz-Wireless-Verbindung in Kombination mit dem USB-C-Dongle sorgt dabei für eine verzögerungsfreie Audioübertragung.

Sounderlebnis: Ausgewogen, mit leichten Schwankungen

Die tiefen Bässe und klaren Höhen des HyperX Cloud III Wireless sorgen für ein ausgewogenes Klangbild. Die spezielle Treiberkonfiguration ermöglicht es, selbst feinste Nuancen in Spielen wahrzunehmen. Allerdings haben wir in einigen Spielen leichte Klangschwankungen bei zugeschaltetem DTS-Raumklang festgestellt, die in besonders hektischen Spielszenen zu einer weniger präzisen Ortung von Geräuschen führen können. Da gibt es andere Techniken, die hier im Hinblick auf Realismus noch eine Schippe drauflegen. Immerhin stellt HyperX in der Software einen umfangreichen Equalizer mit zehn Bändern bereit, um das Klangerlebnis für sich zu individualisieren.

Der Lieferumfang umfasst unter anderem auch ein (etwas kurzes) USB-C-Ladekabel und einen Transportbeutel. Friedrich Stiemer

Mikrofon und Kommunikation

Wer viel online zockt, der weiß, dass klare Kommunikation entscheidend sein kann. Das Mikrofon des HyperX Cloud III Wireless liefert hierbei solide Ergebnisse. Die Ngenuity-Software ermöglicht zudem eine Feinabstimmung des Mikrofons. Das ist mitunter auch nötig, denn vor allem bei vielen Umgebungsgeräuschen kommt es häufiger vor, dass diese mit übertragen werden. Besonders nützlich: Eine kleine LED-Leuchte zeigt an, ob das Mikrofon stummgeschaltet ist.

Das Design mit den roten Haltegabeln ist unverkennbar. Friedrich Stiemer

Akkuleistung und Konnektivität

Ein besonderes technisches Highlight ist die überdurchschnittliche Akkulaufzeit von bis zu 120 Stunden bei 50 Prozent Lautstärke. Damit sollte das HyperX Cloud III Wireless auch für lange Gaming-Sessions geeignet sein. Allerdings ist das nicht einmal die (theoretische) Hälfte vom HyperX Cloud Alpha Wireless (zu unserem Test), das bis zu 300 Stunden durchhält.

Die Aufladung erfolgt über USB-C, wobei das mitgelieferte Kabel für unseren Geschmack etwas länger sein könnte. Im Übrigen lässt sich das Headset nicht kabelgebunden betreiben. Schade finden wir, dass sich HyperX etwas weniger flexibel gibt und kein zusätzliches Bluetooth integriert, wie es schon viele Mitbewerber tun.