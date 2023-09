Aldi: Samsung Galaxy A14 5G ab heute zum Top-Preis

Aldi hat in seinen Nord-Filialen sowie im Online-Shop in dieser Woche wieder ein Smartphone-Schnäppchen im Angebot. Zum Preis von 169 Euro ist ab Samstag das Samsung-Smartphone Galaxy A14 5G in der Farbe Schwarz erhältlich. Gegenüber der UVP in Höhe von 229 Euro sparen Aldi-Kunden hier 60 Euro.

Galaxy A14 5G für 169 Euro bei Aldi (ab 16.09.)

Aldi Talk Starter-Set inklusive

Bei Bestellungen im Aldi-Online-Shop kommen pauschal 5,95 Euro Versandkosten hinzu. Mit dem daraus resultierenden Preis von 174,95 Euro ist Aldi aber dennoch der aktuell günstigste Anbieter für das Samsung Galaxy A14 5G. Gratis dazu gibt es das Aldi Talk Starter-Set mit 10 Euro Startguthaben.

Ein Blick auf Amazon lohnt sich

Im Online-Shop von Samsung kostet das Smartphone 229 Euro, bei Online-Händler Amazon ist das Galaxy A14 5G aktuell für 189 Euro inklusive Versand und 30 Monate Herstellergarantie erhältlich. Erfahrungsgemäß lohnt sich zum Verkaufsstart des Smartphones am Samstag auch ein Blick auf Amazon, da der Online-Händler in der Vergangenheit die Aldi-Schnäppchen oft unterboten hat.

Lange Akkulaufzeit und elegantes Design

Das Galaxy A14 5G ist ein Einsteiger-Smartphone mit LCD-Bildschirm im 6,6-Zoll-Format. Das Display löst mit 2.408 x 1.080 Pixeln auf. Im Gehäuse werkeln der MediaTek Dimensity 700 Prozessor und vier Gigabyte RAM. Der interne Speicher ist mit 64 Gigabyte recht knapp bemessen, er kann jedoch per microSD-Karte erweitert werden.

Zur weiteren Ausstattung gehören eine Dreifach-Kamera mit 50-Megapixel-Hauptlinse an der Rückseite sowie eine 13-Megapixel-Frontkamera. Der Akku ist mit 5.000 mAh großzügig bemessen. Als Betriebssystem kommt Android 13 zum Einsatz.

Samsung Galaxy A14 4G im Test