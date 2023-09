Google feiert 25. Geburtstag: Fotos aus den Anfangsjahren

Wer heute an Google denkt, sieht ein gigantisches Unternehmen mit zahlreichen Geschäftsfeldern. Doch vor 25 Jahren begann alles relativ unspektakulär: Die beiden Stanford-Studenten Larry Page und Sergey Brin entwickelten 1996 im Rahmen eines Forschungsprojekts eine Suchmaschine. Die damals noch Back Rub getaufte Software legte somit den Grundstein für die späteren Erfolge.

Galerie: So arbeitete man bei Microsoft Deutschland. Plus: Die ersten Jahre

Scheck für Google Inc.

Was den beiden Studenten allerdings noch fehlte, war ein ordentliches Startkapital. Einer der ersten Geldgeber war der Sun-Gründer Andy Bechtolsheim, der schnell einen Scheck über 100.000 US-Dollar an die Firme Google Inc. aushändigte, die zu diesem Zeitpunkt allerdings noch gar nicht existierte. Erst nach der Gründung am 4. September 1998 konnten die beiden Geschäftsführer den Scheck einlösen. So war Google geboren.

So sah das Logo von Google in den Anfangsjahren aus. Google

Server aus Lego-Steinen

Um die Anfragen der Suchmaschine zu bearbeiten, war natürlich auch ein Server nötig. Dabei entschieden sich die beiden Firmengründer allerdings nicht für ein Gerät von der Stange, sondern bauten ihre Zentrale selbst aus Lego-Steinen. Der Server Marke Eigenbau stand auf dem Standford Campus und war anfangs unter google.standford.edu erreichbar. Erst im September 1997 registrierten Brin und Page die Internetadresse Google.com.

Die ersten Büroräume

Das schnelle Wachstum von Google sorgte dafür, dass die Wohnheimzimmer der beiden Studenten nicht mehr ausreichten. Die ersten Büros waren sehr schlicht eingerichtet. Die Arbeitsatmosphäre war entsprechend entspannt. Noch ahnte niemand, wie groß der Google-Konzern schon in wenigen Jahren sein würde.

Google

Die erste Pressekonferenz

Während die offiziellen Pressekonferenzen von Google heute oft groß und feierlich ausfallen, war dies in den Anfangsjahren noch ganz anders. Hier sieht man die beiden Firmengründer Larry Page und Sergey Brin während ihrer ersten “großen“ Pressekonferenz am 7. Juni 1999. Auf dem Event wollten die beiden Google-Gründe den anwesenden Journalisten ihre Vision für Google erklären. Außerdem hatten sie zu diesem Zeitpunkt schon eine große Anschubfinanzierung in Höhe von 25 Millionen US-Dollar erhalten.

Google

Weitere interessante Fakten zur Geschichte von Google und den kritischen ersten Jahren des Unternehmens finden Sie in unserem Artikel zum Aufstieg des Suchmaschinenkonzerns.