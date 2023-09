Telekom MagentaMobil Prepaid: Mehr Datenvolumen bei unverändertem Preis

Die Deutsche Telekom erhöht ab dem 20. September 2023 das Datenvolumen bei fast allen Tarifen von MagentaMobil Prepaid sowie beim 5G-Jahrestarif. Das Mehr an Datenvolumen gibt es für Neukunden und für Bestandskunden, die ab Mai 2022 die Tarife gebucht haben.

Alle MagentaMobil-Prepaid-Tarife finden Sie auf dieser Telekom-Seite. Das sind die neuen Tarife (Preise bleiben unverändert) ab dem 20.9.2023:

MagentaMobil Prepaid S: 1 GB für 4,95 Euro / 28 Tage (bisher: 500 MB); 5G (bisher nur LTE)

MagentaMobil Prepaid M: 4 GB für 9,95 Euro / 28 Tage (bisher: 3 GB); 5G

MagentaMobil Prepaid L: 8 GB für 14,95 Euro / 28 Tage (bisher: 5 GB); 5G

MagentaMobil Prepaid XL: 18 GB für 24,95 Euro / 28 Tage (bisher: 7 GB); 5G

MagentaMobil Prepaid Max: unlimited GB für 99,95 Euro / 28 Tage (unverändert); 5G

Der Vorteil der MagentaMobil-Prepaid-Tarife: Sie vermeiden eine feste Vertragsbindung, denn es gibt keine Mindestlaufzeit. Sie zahlen einmalig für das Starterset (inklusive Startguthaben) und dann immer neu für einen Zeitraum von vier Wochen.

Die theoretisch maximal verfügbare LTE-Geschwindigkeit beträgt bis zu 300 MBit/s im Download und bis zu 50 MBit/s im Upload. Alle Tarife mit Ausnahme von Prepaid S beinhalten eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze inklusive Festnetz (bei Prepaid S haben Sie Telefonie- und SMS-Flat in das Mobilfunknetz der Telekom sowie 50 Inklusivminuten für die mobile Kommunikation in alle weiteren deutschen Netze inklusive Festnetz). EU-Roaming inklusive der Datennutzung in der Schweiz ist ebenfalls enthalten, genauso wie die Hotspot-Flatrate. Sobald das monatliche Datenvolumen aufgebraucht ist, können Sie kostenpflichtig weiteres Datenvolumen dazu buchen.

5G-Jahrestarif

Den MagentaMobil Prepaid-5G-Jahrestarif finden Sie hier. Bis zum 20. September 2023 beinhaltet der MagentaMobil-Prepaid-5-Jahrestarif 36 GB Datenvolumen, von denen Sie pro Monat 3 GB versurfen können. Ab dem 20.9.2023 sind dann 48 GB Datenvolumen enthalten, von denen Sie pro Monat 4 GB versurfen können. Nach Verbrauch des Highspeed-Volumens wird die Geschwindigkeit im jeweiligen Monat auf max. 32 KBit/s reduziert. Der Preis für den MagentaMobil-Prepaid-5-Jahrestarif bleibt bei unverändert 99,95 Euro.

Auch hier gilt: theoretisch surfen Sie mit maximal 300 MBit/s im Download und 50 MBit/s im Upload. Eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze ist in diesem Jahrestarif ebenfalls enthalten.

Am 20.9.2023 geht es los

Die neuen Prepaid-Tarife sind ab dem 20. September für Neukunden erhältlich. Die Tarifaufwertung der Bestandskundinnen und -kunden erfolgt im Laufe des Tages, wie die Telekom verspricht.

Treuebonus

Bestandskundinnen und -kunden erhalten für jedes Jahr im Mobilfunknetz der Telekom monatlich 500 MB. Bis zu 10 GB zusätzliches Datenvolumen pro Monat sind ab dem 20. September 2023 für Kundinnen und Kunden mit einem MagentaMobil Prepaid XL möglich. Bei allen anderen Prepaid-Tarifen beträgt der maximale Datenbonus das im Tarif inkludierte Datenvolumen. Sie lösen den Datenbonus in der MeinMagenta-App ein. Alle Details zum Treuebonus lesen Sie in Deutsche Telekom: Gratis-Extra-Datenvolumen startet heute – alle Details.