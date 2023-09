Star Wars: Dieser X-Wing Starfighter griff den Todesstern an – jetzt zu ersteigern

Sie wollen einen echten X-Wing Starfighter der Rebellenallianz bei sich zu Hause haben? Dann haben Sie jetzt die Chance dazu. Denn auf Heritage Auctions wird tatsächlich ein X-Wing Starfighter versteigert. Dabei handelt es sich um ein 1:24-Modell aus dem ersten Star-Wars-Film überhaupt, der heute als “Star Wars Episode IV: A New Hope” bezeichnet wird. George Lucas brachte diesen ersten Star-Wars-Film 1977 in die Kinos und legte damit den Grundstein für eine der erfolgreichsten Science-Fiction-Stories aller Zeiten. Das jetzt versteigerte Modell kam unter anderem bei dem berühmten Angriff der Rebellen auf den Todesstern zum Einsatz.

Das Auktionsobjekt heißt miz vollständigem Titel Screen Matched Hero “Red Leader” (Red One) X-wing Starfighter Filming Miniature with Articulating Servo-Controlled Wings and Lights from Star Wars: Episode IV- A New Hope (TCF, 1977). Der Startpreis ist mit 400.000 US-Dollar angegeben, umgerechnet also rund 373.000 Euro. Die Auktion läuft noch 34 Tage.

Kurzbeschreibung des Auktionsobjekts

Bei dem versteigerten Objekt handelt es sich um eines von insgesamt vier 1:24-Modellen der Rebellen-Jäger. Über Servomotoren lassen sich die Flügel in die Angriffsposition bringen. Das Modell besteht aus vakuumgeformtem Styrol, Acryl und Metallkomponenten, die über einer Aluminium-Innenverankerung angebracht sind. Die Designer haben das Modell so dargestellt wie ein vom Kampf gezeichnetes Raumschiff, also mit Abnutzungserscheinungen, Explosionsspuren und Hitzeverbrennungen. Die oberen beiden Flügel besitzen rote Streifen und kennzeichnen das Modell damit als “Red Leader” (Red One). Im Cockpit sitzt ein Miniaturpilot und hinter der Kabinenhaube ist die Kuppel einer R2-Einheit installiert.

Die Form der X-Wing-Starfighter unterscheidet sich deutlich von dem Design der TIE-Jäger des Imperiums. Der Gedanke dahinter: Das Film-Publikum sollte auf den ersten Blick die kämpfenden Parteien in den Weltraumschlachten unterscheiden können. George Lucas ließ zwei Arten von X-Wing-Miniaturen bauen: HERO-Modelle, wie das jetzt versteigerte. Diese waren in Nahaufnahmen zu sehen. Davon gab es nur vier Exemplare. Und weit einfacher gestaltete PYRO-Modelle, die gesprengt werden konnten. Diese fertigten die Designer in großen Stückzahlen.

