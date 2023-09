Canon Maxify GX6550 im Test: Tinten-Tank-Drucker mit Frontbedienung

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Alle Funktionen von vorne bedienbar

Bannerdruck

Hoher Tintenvorrat

Superniedrige Seitenpreise Kontra Hohe Geräteinvestition

Kein A4-Scanbett Fazit Der Canon Maxify GX6550 kommt in Frage, wenn Sie den Multifunktions-Drucker unbedingt von vorne bedienen müssen und am Aufstellort in der Höhe eingeschränkt sind. Dieses Extra klappt im Test sehr gut, kostet jedoch auch mehr. Der Hersteller hat die Frontbedienung aber mit Sinn für die Praxis umgesetzt – deshalb erhalten Sie hier ein innovatives Produkt.



Davon abgesehen, erfüllt das Canon-Modell genau die Qualität, die von der GX-Serie neueren Datums vorgegeben ist. Kein Wunder, basiert er doch auf dem Canon Maxify GX6050, kostet aber mit einer UVP von 619 Euro einen Aufpreis. Das Druckwerk arbeitet schnell, der Scanner braucht aufgrund der Konstruktion aber etwas länger, da er nur über den ADF in A4 digitalisieren kann. Das ist jedoch ohne Weiteres verkraftbar.



Und dank des Tanksystems für die Tinten bleiben die Seitenpreise im überaus günstigen Bereich. Dazu denken Sie aufgrund des üppigen Tintenvorrats im Lieferumfang eine gute Weile über den Nachkauf gar nicht nach. Diese Spezialausführung vertreibt der Hersteller über den Fachhandel, während der GX6050 breit in der Fläche zu finden ist.



Canon erweitert die Maxify-Serie mit Tinten-Tanks um einen Multifunktions-Drucker mit Frontbedienung. Der Canon Maxify GX6550 eignet sich für alle Standorte, bei denen neben Drucker und Kopierer auch der Scanner von vorne erreichbar sein muss – etwa in Regalen oder Büromöbeln, die wenig Platz in die Höhe bieten.

Canon Maxify GX6550: Kleineres Scanbett

Die Frontbedienung des Canon Maxify GX6550 geht nicht ohne Kompromiss einher. Denn das sonst A4-große Scanbett schrumpft hier auf ein Glas in der Größe von etwa DIN A5 – sprich: 216 x 152,4 Millimetern. Um eine A4-Vorlage zu scannen oder zu kopieren, greifen Sie auf den automatischen Einzug zurück. Dieser Umweg dürfte für viele Anwender jedoch nicht allzu schlimm sein, denn der ADF-Einzug ist mit Duplex-Funktion ausgestattet – sprich: Sie können eine doppelt bedruckte Vorlage auch mit Vorder- und Rückseite in einem Arbeitsgang digitalisieren oder kopieren. Dazu ziehen Sie den oberen Teil des ADF erst einmal zu sich und fixieren ihn unter dem eigentlichen Einzug mit den seitlichen Papierbegrenzungen. Bei Nichtgebrauch lässt er sich wieder zuklappen, was die Platzersparnis erhöht und den Einzug vor Staub schützt.

Um Platz zu sparen, ist das Scanbett des Canon Maxify GX6550 deutlich kleiner als das sonst übliche DIN-A4-Format. Der Tank-Drucker gleicht das über den Duplex-ADF-Scanner aus. IDG / Foundry

Als Bonus sieht Canon einen Teil des Scanbetts für ID- oder sonstige Karten vor, um sie bequemer und damit schneller einscannen zu können – eine echte Büroanwendung, die im heimischen Bereich wohl eher keine Rolle spielen dürfte.

Vollständige Büroausstattung

Der Kombidrucker ist konsequent auf den Büroeinsatz ausgerichtet. Das zeigt schon der Papiervorrat, der sich aus einer 250-Blatt-Kassette und einem zusätzlichen hinteren Fach für weitere 100 Blatt Papier zusammensetzt. Allerdings werden Sie in beengten Umgebungen wohl auf die hintere Zuführung eher verzichten, da diese dann schlecht erreichbar ist. Dazu gibt es vorne ein klappbares Touch-Display mit Funktionstasten um den Schirm herum. Es bietet einen guten Druckpunkt und aussagekräftige, wenn auch nicht gerade hippe Symbole.

Ebenfalls vorne finden Sie noch einen USB-Host-Anschluss, um etwa von USB-Sticks zu drucken. Weitere Schnittstellen gibt es reichlich: Sie haben die Wahl zwischen USB 2.0, Dualband-WLAN für 2,4 und 5 GHz sowie einem Ethernet-LAN-Port fürs drahtgebundene Netzwerk.

Leichte Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme erfolgt über das Display. Hier folgen Sie den guten Anweisungen, um die Tanks mit Tinte zu befüllen. Die Flaschen der Serie GI-56 sind mit Tropfstopps versehen, die im Test ungewollte Spritzer sicher verhindern. Dazu garantiert das Schlüssel-Schloss-Prinzip, dass Sie keine Farbe in einen falschen Tank füllen.

Zur Inbetriebnahme des Canon Maxify GX6550 folgen Sie den Anweisungen am Display. Die Befüllung ist einfach, da die Flaschen mit Tropfstopps versehen sind und Ventile den Vorgang automatisch stoppen, sobald die Tanks voll sind. IDG / Foundry

Da die vier Flaschen in Nachkaufgrößen beiliegen, haben Sie mit der Grundausstattung bereits einen sehr üppigen Tintenvorrat. Die Schwarztinte ist auf 6000 ISO-A4-Seiten ausgelegt, die Farbflaschen sogar auf je 14.000 Seiten. Zum Testzeitpunkt errechnen sich mit 0,25 Cent für das monochrome und 0,54 Cent für das farbige Blatt sehr niedrige Seitenpreise. Da Sie für die Leitungsbefüllungen wenig Einbußen haben, starten Sie auch mit vollen Tanks – das ist lobenswert.

Überzeugende Ergebnisse im Drucken, Kopieren und Scannen

Im Drucken überzeugt der Canon Maxify GX6550: Die Ausdrucke haben dank der Pigmenttinten eine satte Deckung, die Sie auch oft auf den Sparsam-Modus zurückfahren können, um weitere Tinte zu sparen. Texte sind sehr gut lesbar, Farbflächen homogen und Farbnuancen für ein Vierfarbdruckwerk fein. Ein Minus gibt es: Denn der Multifunktions-Drucker kann nicht randlos drucken. Dafür lassen sich jedoch sogar Banner in einer Länge bis 1,20 Meter erstellen.

Im Test fallen die Scans sehr ordentlich aus. Das gilt auch für die Tiefenschärfe. Für das Digitalisieren in A4 über den ADF müssen Sie jedoch einen Tick mehr Zeit einrechnen. So dauert die A4-Vorschau mit 11 Sekunden genauso lange wie der A4-Farbscan. Bei den Testkopien fällt auf, dass sie zwar das Größenverhältnis zur Vorlage korrekt einhalten, aber helle Farben wie etwa Pastelltöne auf der Kopie nahezu verschwinden – sie sind dann einfach weiße Flächen.

Canon Maxify GX6550: Test-Ergebnisse Druckqualität s/w: Text, hohe Aufl. / Text, normale Aufl. sehr gut / sehr gut Druckqualität s/w: Grafik, normale Aufl. / Grafik, hohe Aufl. sehr gut / sehr gut Druckqualität Farbe: PDF, normale Aufl. / A4-Foto, normale Aufl. sehr gut / sehr gut Druckqualität Farbe: A4-Foto, hohe Aufl. / randl. Foto (10×15 cm), hohe Aufl. sehr gut / gut Farbtreue Drucker 12 von 24 Treffern Scanqualität: Gesamteindruck / Bildschärfe gut / scharf Kopierqualität: s/w / Farbe gut / gut Drucktempo s/w: 1 Seite Text, hohe Qual. / 10 Seiten Text, nomale Qual. 1:01 / 0:30 Minuten Drucktempo Farbe: 10 Seiten PDF, normale Qual. / A4-Foto, nomale Qual. 1:40 / 0:16 Minuten Drucktempo Farbe: A4-Foto, hohe Qual. / 10×15-Foto, hohe Qual. 1:17 / 0:48 Minuten Scantempo: Farbe / Text / Vorschau / Graustufen (300 ppi) 0:11 / 0:08 / 0:11 / 0:09 Minuten Kopiertempo (s/w): 5 Seiten / 1 Seite (Werkseinstellung) 0:25 / 0:11 Minuten Kopiertempo (Farbe): 1 Seite (Werkseinstellung) 0:15 Minuten Stromverbrauch: Aus / Ruhemodus / Betrieb 0,0 / 0,8 (USB), 1,3 (WLAN) / 24 Watt