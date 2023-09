Starfield: Häufige Abstürze – das ist die Ursache

Seit Dienstag steht das lange erwartete Weltraum-Rollenspiel “Starfield“ von Bethesda zum Download bereit. Viele Spieler haben sich sofort in die aus 1.000 Planeten bestehende Welt des Titels gestürzt. Nun häufen sich jedoch Meldungen über unvermittelte Abstürze. Abhilfe schafft in diesen Fällen nur ein Neustart des Rechners. Ursache für die Spielabstürze in “Starfield“ ist möglicherweise die im Rechner verbaute CPU.

Starfield für PC bei Amazon anschauen

Ryzen-CPUs im Fokus

Zwar beschweren sich auch einige Besitzer von Intel-Prozessoren über unvermittelte Abstürze, der Großteil der Betroffenen hat jedoch eine Ryzen-CPU verbaut. Speziell bestimmte Momente im Spiel, beispielsweise das Erhalten der Uhr von Barret oder das Sprechen mit bestimmten NPCs, sorgen dafür, dass sich der PC aufhängt. Leider sind die Abstürze reproduzierbar – beim nächsten Versuch, das Gespräch zu starten, stürzt der Rechner erneut ab.

Starfield im PC-WELT-Test: Das Game of The Year 2023?

AMD als exklusiver Partner

Dies ist besonders ärgerlich, da AMD der exklusive Partner von “Starfield“ ist. Man habe Hand in Hand gearbeitet, um das Spiel sowohl auf der Xbox Series X/S als auch auf CPUs und GPUs der 7000er-Reihe so gut es geht zu optimieren.

Warten auf einen Patch

Der Support von Bethesda empfiehlt bislang, vorübergehend alle nicht von Microsoft stammenden Programme zu deaktivieren. Auch Antiviren-Programme von Drittherstellern sollten deaktiviert werden. Lediglich der Steam-Client, der zur Nutzung des Spiels nötig sei, solle aktiv bleiben. Wirkliche Abhilfe dürfte wohl aber erst ein neuer Patch für “Starfield“ bringen. Wann dieser erscheint, bleibt allerdings noch offen.

Großes Interesse als Weltraum-Epos

Grundsätzlich hat “Starfield“ die Erwartungen von Bethesda übertroffen: Schon wenige Tage nach dem Verkaufsstart gab es über eine Million Spieler über die unterstützten Plattformen PC und Xbox Series X/S hinweg. Im Vergleich zu anderen Bethesda-Spielen wie “Fallout“ oder „The Elder Scrolls“ wirkt “Starfield“ relativ fehlerfrei. Umso ärgerlicher, dass nun ein derartiges Absturz-Problem so vielen Spielern den Spaß an “Starfield“ verhagelt.