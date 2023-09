Amazon-Topseller: Meistverkaufte Akku-Stichsäge von Makita aktuell mit 116 Euro Rabatt

Die Makita 18V Akku-Pendelstichsäge DJV181Z führt die Bestseller-Liste bei Amazon an und ist nicht nur bei Profi-Handwerkern, sondern auch bei passionierten Heimwerkern sehr gefragt. Die überragende Sterne-Bewertung von 4,8 unterstreicht dies. Die Stichsäge übertrifft dabei namhafte Marken wie Bosch, Einhell und Metabo. Ausgestattet mit einer robusten Aluminium-Druckguss-Grundplatte und einer hervorragenden Vibrationsdämpfung, ist diese Pendelstichsäge für eine Vielzahl von Aufgaben bestens gerüstet.

Der besondere Vorteil einer Pendelstichsäge liegt in ihrer zusätzlichen Pendelbewegung, die neben den standardmäßigen Auf- und Abbewegungen des Sägeblatts stattfindet. Dies ermöglicht ein zügigeres und effektiveres Sägen, besonders bei dickeren und härteren Materialien. Ein weiterer Vorteil dieser Makita-Säge ist ihr ergonomisches Design, das durch den werkzeuglosen Sägeblattwechsel ergänzt wird. Ganz klar, Qualität hat ihren Preis, doch aktuell bietet Amazon diese leistungsstarke, kabellose Säge zu einem stark rabattierten Sonderpreis an.

Deshalb ist die Akku-Stichsäge von Makita so immens beliebt

Die Makita-Pendelstichsäge zeichnet sich durch eine werkzeuglose Klingenbefestigung aus, die den Wechsel der Klinge vereinfacht. Sie bietet zudem drei Pendelhub-Einstellungen und ermöglicht präzise Schnitte in unterschiedlichsten Materialien, was ihre Vielseitigkeit unterstreicht. Ihre Aluminium-Druckguss-Grundplatte kann beidseitig um 45 Grad geneigt werden, was zusätzliche Flexibilität bei Schnitten bietet. Ein weiteres Highlight ist die “Smooth No-Load”-Funktion, die im Leerlauf die Motordrehzahl automatisch reduziert, um Vibrationen zu minimieren. Praktisch ist auch der elektronische Schalter, der inklusive einer Sperrfunktion auf beiden Seiten des Gehäuses positioniert ist.

Zum Lieferumfang der Akku-Pendelstichsäge von Makita gehören diverse Stichsägeblätter, ein Sechskantschlüssel, ein Gleitschuh, ein Spanreißschutz sowie ein Absaugadapter. Beachten Sie, dass weder Akku noch Ladegerät im Lieferumfang enthalten sind. Dies liegt daran, dass die Säge Teil des 18V-Akku-Systems von Makita ist und somit mit Akkus anderer Makita-Geräte kompatibel ist.

Wer einen zusätzlichen 18V-Makita Akku-benötigt, wird ebenfalls fündig, da attraktive Rabattangebote verfügbar sind (Details weiter unten). Aktuell ist die Makita DJV181Z 18V die meistverkaufte Akku-Stichsäge bei Amazon. Sie ist momentan dank eines Rabattes von über 116 Euro zu einem reduzierten Preis von nur 183,74 Euro erhältlich. Beachten Sie jedoch, dass sich Preis und Verfügbarkeit ändern können.

Amazon-Topseller von Makita mit über 116 Euro Rabatt

Sonderangebote für Makita 18V Akkus bei Amazon

Falls Sie noch keinen Makita-18V-Akku für Ihre Pendelstichsäge oder ein anderes Makita-Werkzeug besitzen, bietet Amazon derzeit attraktive Rabatte für diese Akkus an. Je höher die Kapazität eines Akkus, desto länger können sie damit arbeiten, bis die Batterie wieder aufgeladen werden muss.

Weitere Spar-Deals bei Amazon neben Makita

Wer sich neben der 18V-Akku-Pendelstichsäge von Makita für weitere Spar-Angebote bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.