Samsung Galaxy A04s im Test

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Günstig

Gute Akkulaufzeit

Akzeptable Kamera für ein günstiges Handy Kontra Schlechte Leistung

Mittelmäßiger Bildschirm

Dumpfer Klang

Plastik-Gehäuse Fazit Es gibt nicht viele Gründe, das Galaxy A04s zu empfehlen, außer der Tatsache, dass es ein voll funktionsfähiges Handy für unter 130 Euro ist. Es gibt jedoch zahlreiche andere günstige Handys, die deutlich schneller, komfortabler und schöner sind.

Samsung Galaxy A04s bei Amazon ansehen

Samsung stellt einige der besten und teuersten Handys der Welt her. Selbst ihre halbwegs teuren Mittelklasse-Handys sind meist von hoher Qualität und sehr beliebt. Aber irgendetwas scheint zu passieren, wenn der koreanische Hersteller Geräte in der Budgetklasse auf den Markt bringt. Dann schneidet Samsung nicht annähernd so gut ab.

Letztes Jahr habe ich das mittelmäßige Galaxy A13 getestet. Dieses Jahr konnte ich das Nachfolgemodell Galaxy A14 nicht ergattern und musste stattdessen das kleine Geschwisterchen Galaxy A04s unter die Lupe nehmen. Ich habe keine Ahnung, wofür das S steht, und ein “normales” Galaxy A04 gibt es auch nicht. Der UVP liegt bei dem Gerät bei 170 Euro, es ist aber für unter 120 Euro zu bekommen.

Aber ist es selbst zu diesem Preis ein gutes Geschäft? Ich bin skeptisch. Es ist ein schweres und breites Mobiltelefon, das komplett aus schwarzem, glänzendem Kunststoff besteht. Das Gehäuse zieht Fett, Staub und Fingerabdrücke an. Durch die dicken Bildschirmränder um das 6,5-Zoll-Display liegt es nicht gut in der Hand. Aber die Lautstärketasten und die Einschalttaste mit integriertem Fingerabdruckleser sind gut platziert. Ein Schlitten an der Seite für Dual-SIMs beherbergt auch einen separaten Micro-SD-Kartensteckplatz.

Alt und günstig im Inneren

Das Galaxy A04s basiert auf Samsungs eigenem Exynos 850-Chipsatz, der bereits bei seinem Erscheinen im Jahr 2020 nicht sehr beeindruckend war. Es ist derselbe Chip, der mich schon beim Galaxy A13 enttäuscht hat, und er macht auch beim Galaxy A04s keine gute Figur. Vor allem, weil man nur 3 Gigabyte Arbeitsspeicher im Basismodell bekommt.

Die Verschiebungen bei verschiedenen Betrachtungswinkeln sind so deutlich, dass man sie sogar hier erkennen kann, wo ich den Bildschirm nur leicht angewinkelt habe. Mattias Inghe

Ich kann nicht einmal Geekbench-Messungen durchführen, da diese App 4 Gigabyte RAM als Systemanforderung hat. Und die Messungen, die ich durchführen kann, liefern keine zuverlässigen Zahlen. Außerdem gibt es nur 32 Gigabyte Speicherplatz mit niedrigen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Große Apps können daher sehr lange zum Starten benötigen. Ganz zu schweigen von einem Systemstart des gesamten Handys.

Das Surfen auf großen Webseiten ist ruckelig, und überall auf der Benutzeroberfläche gibt es Mini-Verzögerungen, etwa beim Aufrufen der virtuellen Tastatur und beim Tippen von Text. Es mag eine Frage der Gewohnheit sein, aber wenn es Handys in dieser Preisklasse gibt, die diese Schwächen nicht haben, sollte Samsung meiner Meinung nach definitiv in der Lage sein, es besser zu machen.

Plus- und Minuspunkte für Bild und Ton

Und ja, manchmal gibt es eine Verbesserung. Es hat ein LCD-Panel vom PLS-Typ, was bedeutet, dass es deutliche und störende Kontrastverschiebungen bei Betrachtungswinkeln um 45 Grad hat, aber im Gegenzug hat es einen höheren Kontrast von vorne als die meisten IPS-LCD-Displays. Und ein bisschen mehr Kontrast ist vielleicht auch nötig, da die Helligkeit mit 380 cd/m2 bestenfalls mittelmäßig ist. Wenn es draußen hell ist, werden Sie Schwierigkeiten haben, etwas auf dem Bildschirm zu erkennen.

Die automatische Helligkeitseinstellung trägt nicht dazu bei, die Helligkeit weiter zu erhöhen, und nutzt die Selfie-Kamera anstelle eines separaten Lichtsensors, was den Akku belastet. Die Farben des Bildschirms sind nahe an SRGB-Qualität, aber nicht viel mehr, und ich empfinde die Farben als neutral und natürlich, es gibt keine offensichtlichen blauen oder roten Flecken im Bild.

An der Unterseite befindet sich nur ein Monolautsprecher. Bei Stimmen klingt er klar, aber bei Musik und Filmen ist er alles andere als angenehm. Andererseits erwarte ich in der Budgetklasse nicht viel mehr, obwohl Samsung normalerweise auch bei seinen teureren Handys einen guten Klang hat. Wenn man Kopfhörer anschließen möchte, kann man das mit einem traditionellen analogen Stecker tun, denn die 3,5-Millimeter-Kopfhörerbuchse befindet sich neben dem Lautsprecher an der Unterseite.

Ein USB-Anschluss mit langsamer Aufladung, ein langweiliger Monolautsprecher und eine Kopfhörerbuchse an der Unterseite. Mattias Inghe

Als das Galaxy A04s auf den Markt kam, hatte es die Android-Version 12. Jetzt wird es mit Android 13 und der eigenen One UI 5.1 ausgeliefert. Sie werden bald Android 14 bekommen, aber ob Sie danach noch weitere Updates bekommen, ist weniger klar. Das ist in der Budget-Klasse ganz normal, aber da Samsung bei seinen teureren Handys die beste Update-Politik betreibt, wäre es wünschenswert gewesen, das auch hier zu sehen.

One UI 5.1 ist eine funktionsreiche Benutzeroberfläche, aber sie wurde für dieses Handy mit geringer Leistung etwas zurückgeschraubt, sodass etwa das Seitenmenü für den schnellen Zugriff auf Split-Screen und Dual-Apps nicht aktiviert ist. Ich vermute, dass Samsung angesichts des geringen Speicherplatzes des Handys die Nutzer nicht dazu verleiten möchte, diese Funktion zu nutzen.

Die Kameras auf der Rückseite sind drei an der Zahl, eine 50-Megapixel-Hauptkamera, eine Zwei-Megapixel-Makrokamera und ein Unterstützungssensor für die Tiefenwahrnehmung. Auf Weitwinkelaufnahmen muss man verzichten, aber der 2fach-Zoom-Modus der Kamera-App ermöglicht ein einfaches digitales Zoomen, das dennoch eine gute Bildqualität liefert. Bei Tageslicht zeigt die Kamera eine gute Leistung, mit natürlicher Farbbalance und guter Dynamik und Detailtreue in Schatten und Lichtern.

Es kann schwierig sein, schnelle Action-Aufnahmen zu machen, da der Fokus ein wenig träge ist, aber mit einer ruhigen Hand und Geduld können die Bilder scharf sein. Porträts und Selbstporträts gelingen dank der KI-basierten Gesichtserkennung gut, aber bei allem, was kein Mensch ist, hat die Kamera Probleme mit der Kantenerkennung. Bestenfalls gelingen Ihnen Aufnahmen mit 1080p und 30 Bildern pro Sekunde, mit einem wackeligen Autofokus und wenig Stabilisierung.

Probleme am Abend

Aufnahmen bei Nacht und in dunklen Innenräumen sind keine gute Erfahrung. Hier verliert der Autofokus leicht die letzten fünf oder zehn Prozent der Feinabstimmung, was bedeutet, dass Details schnell verschwimmen, obwohl ein Landschaftsbild noch gut aussieht. Es gibt auch einige Probleme, den Weißabgleich neutral zu halten und dunkle Oberflächen können manchmal fleckig werden.

Die Kameras sind eines der wenigen Dinge, die eine gute Grundqualität in Handys gewährleisten. Mattias Inghe

Mit einer mäßigen Leistung, einem stromsparenden PLS-Bildschirm und einem 5.000-Milliamperestunden-Akku sollte die Akkulaufzeit zumindest gut sein. Und ja, ich kann vom Frühstück bis zum Abendessen bei voller Helligkeit nonstop Filme streamen oder sogar noch länger mailen und surfen, wenn ich den Bildschirm etwas dimme. Laut den technischen Daten unterstützt das Gerät eine USB-Ladeleistung von 15 Watt, aber es ist kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten. Mit einem 20-Watt-Ladegerät von Samsung, das ich herumliegen hatte, kam ich in einer halben Stunde von null auf 30 Prozent Akkuladung, und für eine volle Ladung muss man mit weit über zwei Stunden rechnen. Das ist nicht gerade schnell, aber andererseits muss man es auch nicht ständig aufladen.

Sie erhalten Wi-Fi 5-Unterstützung und 4G-Konnektivität, und beide scheinen schnell und stabil zu sein. Ich glaube nicht, dass ich mehr als das in einem günstigen Handy brauche. Einige Smartphones in dieser Preisklasse versuchen hartnäckig, 5G anzubieten, und müssen dann bei anderen Dingen Kompromisse eingehen, um den Preis niedrig zu halten. Aber ich weiß nicht, was Samsung bei den Galaxy A04s hätte einsparen können, um noch wettbewerbsfähig zu sein, also ist es wahrscheinlich gut, dass sie sich in diesem Punkt zurückgehalten haben.

Dies ist ein Handy, das gerade noch brauchbar ist, und es gibt eindeutig bessere Optionen. Wenn Sie wirklich Geld sparen wollen und es sogar billiger als zum Standardpreis von 130 Euro finden, könnten Sie es in Betracht ziehen, ansonsten würde ich empfehlen, dass Sie sich die Konkurrenz ansehen.

Spezifikationen

Produktname: Samsung Galaxy A04s

Getestet: August 2023

Kontakt: www.samsung.de

Chipsatz: Samsung Exynos 850

Prozessor: 8pcs Cortex A55 2 GHz

Grafik: ARM Mali-G52 MC1

Speicher: 3 GB

Speicherplatz: 32 GB, micro SD-Slot

Display: 6,5 Zoll PLS, 720×1200 Pixel, 90 Hz

Kameras: 50 Megapixel + 2 Megapixel Makro + Tiefensensor mit LED, 5 Megapixel Front

Anschlüsse: USB 2 type C, 3.5mm Kopfhörer

Kommunikation: 2G, 3G, 4G, Wifi 5, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC

Betriebssystem: Android 13 mit One UI

Sonstiges: Dual SIM, Fingerabdruckscanner an der Seite

Akku: 5.000 mAh, 12 Std. 20 Min. Online-Video (WIFI, hohe Helligkeit), ca. 17 Std. gemischte Nutzung (4G, niedrige Helligkeit), ca. 31 Std. Anrufe

Akkuladung: 15 W USB C, Ladegerät nicht enthalten

Größe: 16,47 x 7,67 x 0,91 cm

Gewicht: 195 Gramm

Empf. preis: 170 Euro

Aktueller Preis: 115 Euro bei Amazon

Leistung

Antutu Benchmark: 132.091 Punkte

Geekbench 6: Nicht gemessen

Geekbench 6 Single Core: Nicht gemessen

3dmark Wild Life: 494 Punkte

Speicher, Lesen: 225 MB/s

Speicher, Schreiben: 147,1 MB/s