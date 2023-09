Windows: Gratis-Bildbearbeitung Paint bekommt geniale One-Klick-Funktion

Windows-Insider, die die aktuelle Testversion von Windows 11 ausprobieren, finden eine neue äußerst praktische Funktion in dem mit Windows mitgelieferten Bildbearbeitungsprogramm Paint. Denn Paint bekommt jetzt einen Button, mit dem Sie sofort den Hintergrund des gerade in Paint geöffneten Bildes entfernen können. Ein Klick und der gesamte Hintergrund ist weg. Microsoft stellt diese sinnvolle Neuerung in diesem Blogbeitrag vor.

Das ist gerade für Anwender interessant, die öfter mal schnell Fotos von ihren Smartphones bearbeiten wollen, mit Bildbearbeitungstechniken aber nicht so vertraut sind oder sich damit nicht eingehender beschäftigen wollen. Oder für Benutzer von Gimp: Den dieses kostenlose und durchaus leistungsstarke Bildbearbeitungsprogramm ist so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was man unter intuitiv und leicht bedienbar versteht: Gimp für Einsteiger – die besten Tipps zur Bildverbesserung.

So können Sie die neue Funktion testen

Die neue Windows-11-Testversion mit diesem verbesserten Paint liefert Microsoft derzeit an Insider-Tester im Dev- und im Canary-Channel aus. Wie Sie am Insider-Programm teilnehmen, erklären wir hier.

Nach der Installation finden Sie die neue Schaltfläche “Hintergrund entfernen” im Abschnitt “Bild” der Symbolleiste. Die neue Schaltfläche isoliert das Bildmotiv isoliert und entfernt den gesamten Hintergrund um das Motiv herum, wenn sie angeklickt wird. Hier in dem Blogbeitrag von Microsoft sehen Sie eine Animation, die die neue Funktion in Aktion zeigt.

Alternativ können Sie auch mit dem rechteckigen Markierungswerkzeug einen Bereich markieren und dann in diesem markierten Bereich den Hintergrund mit der neuen Schaltfläche entfernen. Nach ersten Erfahrungsberichten soll die neue Funktion sehr zuverlässig funktionieren. Und das unabhängig davon, wie stark der Hintergrund belebt ist oder wie viele Farbverläufe der Hintergrund hat.

Die neue Funktion zum Entfernen des Hintergrunds ist in Paint 11.2306.30.0 und höher enthalten. Falls es für Sie noch nicht verfügbar ist, sollten Sie sich noch gedulden, bis Microsoft es auch für Ihre Testversion ausliefert.

Microsoft freut sich über Feedback zu der neuen Funktion über den Feedback-Hub. Diesen starten Sie in Windows mit der Tastenkombination Windows-Taste und F.