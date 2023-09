Chrome präsentiert sich zum 15. Geburtstag in neuem Gewand

Alles Gute zum 15. Geburtstag, Chrome! Googles Chrome ist für die meisten Nutzer zum Standardbrowser geworden und Google hat damit begonnen, seine aktualisierte Benutzeroberfläche mit Schwerpunkt auf seinem Material-You-Design-Schema zu zeigen.

Bei der Beschreibung der neuen Oberfläche sagt Google, dass es “die Symbole von Chrome mit dem Schwerpunkt auf Lesbarkeit aufgefrischt habe” und “neue Farbpaletten hinzugefügt habe, die Ihre Tabs und Symbolleisten besser ergänzen.”

Eine hilfreiche Design-Änderung unterscheidet visuell zwischen Ihren Browser-Tabs und Fenstern sowohl für die Arbeit als auch für den privaten Gebrauch. Google sagte auch, dass Chrome sich jetzt noch besser in Betriebssysteme wie Windows einfügt, sodass das Umschalten zwischen hellen und dunklen Modi auch Ihre Entscheidungen im Browser widerspiegelt. Schließlich hat Google das Einstellungsmenü von Chrome überarbeitet und verbessert, mit schnellerem Zugriff auf Google-Übersetzungen, Erweiterungen, Google Password Manager und mehr. Das Menü kann durch Klicken auf das Drei-Punkte-Ellipsen-Menü in der oberen rechten Ecke aufgerufen werden.

Die neuen visuellen Änderungen von Google werden sich auch in seinem Store widerspiegeln. Nach der Entscheidung von Amazon und Microsoft, KI in die Microsoft-Store-App und die Amazon-Rezensionen zu integrieren, räumt nun auch Google einen Teil seines Chrome Web Store für KI-Apps ein. Die öffentliche Vorschau des neuen Chrome Web Stores beinhaltet auch mehr personalisierte Empfehlungen und einen “Editor’s Spotlight”.

Ein visueller Rundgang durch den neuen Chrome zum 15-jährigen Jubiläum. Google

Google hebt auch Edge-ähnliche Funktionen hervor, die es ermöglichen, ein Seitenpanel zu öffnen, in dem man “Diese Seite mit Google durchsuchen” kann, um Google Suchvorschläge zu machen und verwandte Themen weiterzuverfolgen.

Was die Sicherheit angeht, so wird Google mit Google Safe Browsing schneller und reaktionsschneller.

“Bisher wurde bei [Google Safe Browsing] jeder Website-Besuch mit einer lokal gespeicherten Liste bekannter gefährlicher Websites verglichen, die alle 30 bis 60 Minuten aktualisiert wurde,” so Google. “Aber Phishing-Domains sind immer raffinierter geworden – und heute existieren 60 % von ihnen weniger als 10 Minuten lang, was es schwierig macht, sie zu blockieren.”

Auch der Chrome Web Store erhält ein visuelles Upgrade, mit speziellen Abschnitten für KI-gesteuerte Apps und Plugins. Google

Wenn Sie eine Website in Chrome aufrufen, beginnt Chrome nun, die Website in Echtzeit mit einer aktuellen Datenbank bösartiger Akteure abzugleichen. Oder besser gesagt, diese Funktion wird in den kommenden Wochen in Chrome eingeführt.

Laut Wikipedia hat Google die erste Beta-Version für Windows am 2. September 2008 veröffentlicht und die erste Version 1.0 am 11. Dezember desselben Jahres vorgestellt. Damit befinden wir uns in der Grauzone zwischen Vorschau und offizieller Veröffentlichung, was die Jubiläumsfeierlichkeiten angeht. Die Google Chrome-Entwickler behalten die Partyhüte für die nächsten Wochen wahrscheinlich sowieso auf… was mich zu der Frage bringt, ob Chrome die Profilbilder der Nutzer mit einem kleinen Partyhut versehen wird?

Dieser Artikel erschien im englischsprachigen Original bei unserer Schwesterpublikation PC-World und wurde übersetzt.